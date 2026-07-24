Ισχυρή καταιγίδα πλήττει αυτήν την ώρα την ολόκληρη την Ελλάδα σε ένα πρωτοφανές φθινοπωρινό σκηνικό στην καρδιά του καλοκαιριού.

Η κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα με καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις να πλήττουν πολλές περιοχές της Ελλάδας, ενώ τα φαινόμενα είναι κατά τόπους ισχυρά και συνοδεύονται από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Βίντεο από την επέλαση της κακοκαιρίας στην Αττική:

Πτώσεις δέντρων και σοβαρές ζημιές στη Φθιώτιδα

Νωρίτερα, σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Φθιώτιδα και Εύβοια οι πολίτες έλαβαν μήνυμα από το 112 να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Ιδιαίτερα προβλήματα στη Φθιώτιδα προκάλεσε η κακοκαιρία, καθώς στη Μακρακώμη αποκολλήθηκε στέγη, ενώ έπεσαν δένδρα από το δυνατό μπουρίνι.

Η στέγη έπεσε στην είσοδο καταστήματος, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα, χωρίς, ωστόσο, να υπάρξουν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, σημειώθηκαν πολλές πτώσεις δέντρων στη Δυτική Φθιώτιδα, ενώ υπήρξαν ζημιές σε καλλιέργειες.

Πάνω από 100.000 κεραυνοί – Μπαράζ μηνυμάτων 112

Σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού, με τις Αρχές να προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους.

Μηνύματα του 112 εστάλησαν σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα. Ισχυρές καταιγίδες πλήττουν αυτή την ώρα αρκετές περιοχές της χώρας, με τα εντονότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο πυρήνας καταιγίδων που βρίσκεται στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, κυρίως στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία, καθώς παρουσιάζει μεγάλη ένταση.

Τα φαινόμενα συνοδεύονται από ισχυρές ριπές ανέμων, μπουρίνια, χαλαζοπτώσεις και πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με τις προγνώσεις, η κακοκαιρία αναμένεται να κινηθεί νοτιότερα, επηρεάζοντας σταδιακά και την Αττική, όπου απαιτείται αυξημένη προσοχή λόγω της έντασης των φαινομένων.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στις μετακινήσεις, ειδικά στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, όπου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να αποφύγουν τη θάλασσα κατά τη διάρκεια των φαινομένων και να μην παραμένουν κάτω από δέντρα ή ομπρέλες σε παραλίες όταν εκδηλώνονται κεραυνοί.

Η κακοκαιρία αναμένεται να εξασθενήσει από το πρωί του Σαββάτου, ενώ από το μεσημέρι και μετά ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με την Κυριακή να προβλέπεται γενικά καλοκαιρινή.

Σε πορτοκαλί συναγερμό η Χαλκιδική

Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στη Χαλκιδική, καθώς συνεχίζονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επηρεάζουν την περιοχή από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα, ωστόσο η Νέα Προποντίδα και η Κασσάνδρα εξακολουθούν να βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για νέο κύμα έντονων φαινομένων έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Εντυπωσιακό ήταν το φαινόμενο των υδροστρόβιλων που καταγράφηκε στον κόλπο μεταξύ της Αθωνικής Πολιτείας και της Σιθωνίας. Σύμφωνα με τοπικούς φορείς, εμφανίστηκαν συνολικά τρεις υδροστρόβιλοι, ο πρώτος γύρω στις 8 το πρωί και άλλοι δύο λίγο μετά τις 11. Οι εικόνες καταγράφηκαν από πολίτες και επισκέπτες με τα κινητά τους τηλέφωνα, χωρίς ωστόσο να προκληθούν ζημιές.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή διατηρούν σε αυξημένη ετοιμότητα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Παράλληλα, κεραυνός προκάλεσε μικρής έκτασης πυρκαγιά στην περιοχή Κάνιστρο, στο Παλιούρι Χαλκιδικής, η οποία τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.

Το ενδιαφέρον των αρχών στρέφεται πλέον και στη Σιθωνία, όπου καταγράφεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα και βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως περίπου τις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου, οπότε και λήγει ο πορτοκαλί συναγερμός για τη Χαλκιδική.

Μικροεστίες φωτιάς από κεραυνούς έξω από τη Λάρισα

Και στη Λάρισα σημειώθηκαν έντονα φαινόμενα με χαλαζοπτώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους.

Στη Παλιά Εθνική Οδό, στην έξοδο της Λάρισας προς τη Θεσσαλονίκη, η αστυνομία προχώρησε σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας, καθώς κάποια δέντρα έπιασαν φωτιά μετά από κεραυνούς.

Παρόμοια εστία φωτιάς από κεραυνούς σημειώθηκε και στον Δήμο της Λίμνης Πλαστήρα. Παράλληλα, σφοδρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε και στην Ποταμιά Ελασσόνας με τους αγρότες να μιλούν ήδη για πολλές και έντονες ζημιές.

Θεαματική είναι η απότομη πτώση της θερμοκρασίας, καθώς το απόγευμα της Παρασκευής έπεσε στους 17 βαθμούς Κελσίου.

Χτύπησε και τη Μαγνησία η κακοκαιρία – Πτώσεις δέντρων στον Βόλο

Έντονη βροχόπτωση εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην πόλη του Βόλου, αλλά και ορεινά και πιο συγκεκριμένα στην Ζαγορά Πηλίου, όπου και αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Ο ουρανός σκοτείνιασε απότομα, καθώς η κακοκαιρία άρχισε να πλήττει τη Μαγνησία.

Η βροχή συνοδεύεται από αστραπές, βροντές και ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά από κεραυνό στην περιοχή της Κερασιάς του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεσή της επτά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου και τέσσερα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΒΙΠΕ.

Την ίδια ώρα, το τηλεφωνικό κέντρο της Πυροσβεστικής δέχτηκε συνεχείς κλήσεις για πτώσεις δέντρων, εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει τη Μαγνησία.

Πυροσβέστες της ΠΥ ΒΙΠΕ επιχειρούν επίσης στην εθνική οδό Βόλου–Λάρισας, λίγο μετά το 304 ΠΕΒ, για την απομάκρυνση δέντρων που έπεσαν στο οδόστρωμα. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου είχε νωρίτερα δεχθεί κλήση για απομάκρυνση δέντρου στη συμβολή των οδών Περσέως και Απόλλωνος, στη Νέα Δημητριάδα.

Η Μαγνησία και οι Σποράδες βρίσκονται σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», ενώ οι πολίτες έχουν προειδοποιηθεί μέσω του 112 να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Κακοκαιρία προβλέπεται από Παρασκευή 24-07-26 μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25-07-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Αύριο Σάββατο 25-07-26

1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

4. Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Όπως τονίζει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, ο εθνικός μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Συστάσεις απευθύνει στους πολίτες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από τα έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

– Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

– Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

– Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

– Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

– Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

– Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

– Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

– Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

– Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

– Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

– Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

– Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

– Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

– Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

– Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

– Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

– Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

– Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

– Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

– Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

– Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

– Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

ertnews.gr