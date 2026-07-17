Η FIFA θα προχωρήσει σε μια κίνηση, που δεν έχει κάνει στο παρελθόν μετά τον τελικό του φετινού Μουντιάλ.
Όποιοι από τους Ισπανούς ή Αργεντινούς κατακτήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, θα πάρουν δαχτυλίδια, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους πρωταθλητές στο NBA.
Η FIFA θα βγάλει για αυτόν το λόγο 2026 δαχτυλίδια. Από αυτά τα 30 θα τα πάρουν οι νικητές.
Τα υπόλοιπα θα διατεθούν προς πώληση, ως επίσημο προϊόν του Μουντιάλ. Στην αγορά θα βγουν 1.996 κομμάτια, χωρίς ακόμα να έχει γίνει γνωστή η τιμή, που θα διατεθούν.
Στα δαχτυλίδια θα υπάρχουν ανάγλυφα το Παγκόσμιο Κύπελλο, το έτος διεξαγωγής (2026) και φυσικά η ένδειξη «Παγκόσμιοι πρωταθλητές».