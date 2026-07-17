Το Εφετείο απέρριψε την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα κατά της ποινής που επιβλήθηκε σε 24χρονο για υποβοήθηση παράνομης εισόδου μεταναστών στη Δημοκρατία, κρίνοντας ότι η ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών δεν είναι έκδηλα ανεπαρκής και ανταποκρίνεται τόσο στη σοβαρότητα των αδικημάτων όσο και στις προσωπικές περιστάσεις του καταδικασθέντος.

Η υπόθεση αφορούσε αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος από το Κακουργιοδικείο Λάρνακας, ύστερα από ακροαματική διαδικασία, για υποβοήθηση της παράνομης εισόδου υπηκόων τρίτης χώρας στη Δημοκρατία και για συνδρομή σε απαγορευμένο μετανάστη να εισέλθει στην Κύπρο. Για τη δεύτερη κατηγορία δεν επιβλήθηκε ξεχωριστή ποινή, καθώς τα γεγονότα της περιλαμβάνονταν στην πρώτη.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του πρωτόδικου δικαστηρίου, ο καταδικασθείς ήταν ο χειριστής σκάφους που απέπλευσε από την Ταρτούς της Συρίας με προορισμό την Κύπρο, μεταφέροντας 19 άτομα, ανάμεσά τους τέσσερις ανήλικους. Το σκάφος είχε δυνατότητα μεταφοράς μόλις πέντε ατόμων, δεν διέθετε σωστικά μέσα και είχε υποστεί μετατροπές, ώστε να μεταφέρει περισσότερους επιβάτες, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εισροής υδάτων από την πρύμνη. Ο 24χρονος είχε συμφωνήσει να λάβει αμοιβή ύψους 2.000 δολαρίων για την πλοήγηση του σκάφους.

Ο Γενικός Εισαγγελέας υποστήριξε ενώπιον του Εφετείου ότι η επιβληθείσα ποινή ήταν έκδηλα ανεπαρκής, επισημαίνοντας ότι το συγκεκριμένο αδίκημα τιμωρείται με μέγιστη ποινή φυλάκισης 15 ετών και ζήτησε την επιβολή αυστηρότερης ποινής.

Το Εφετείο διαπίστωσε ότι το Κακουργιοδικείο είχε αξιολογήσει ορθά όλους τους επιβαρυντικούς και ελαφρυντικούς παράγοντες. Ειδικότερα, είχε λάβει υπόψη την ιδιαίτερη επικινδυνότητα του εγχειρήματος, τον μεγάλο αριθμό των επιβαινόντων, το γεγονός ότι επρόκειτο για παράνομους μετανάστες που δεν είχαν συγγενική σχέση με τον κατηγορούμενο, καθώς και ότι το κίνητρό του ήταν η οικονομική ωφέλεια.

Παράλληλα, το πρωτόδικο δικαστήριο συνεκτίμησε ως ελαφρυντικούς παράγοντες το νεαρό της ηλικίας του καταδικασθέντος, ο οποίος ήταν 24 ετών, το λευκό ποινικό του μητρώο, τις δυσμενείς προσωπικές του συνθήκες και το γεγονός ότι δεν ήταν ο οργανωτής του ταξιδιού, αλλά είχε αναλάβει μόνο την πλοήγηση του σκάφους.

Στην απόφασή του, το Εφετείο επανέλαβε ότι η παρέμβασή του στο ύψος της ποινής επιτρέπεται μόνο όταν αυτή είναι έκδηλα ανεπαρκής ή υπερβολική ή όταν διαπιστώνεται σφάλμα αρχής. Όπως επισημαίνεται, ο καθορισμός της ποινής αποτελεί κατά κύριο λόγο ευθύνη του πρωτόδικου δικαστηρίου και ο ρόλος του Εφετείου περιορίζεται στον έλεγχο της ορθότητας της επιβληθείσας ποινής.

Καταλήγοντας, το Δικαστήριο έκρινε ότι η τετραετής ποινή φυλάκισης αποτυπώνει ισορροπημένα τόσο τη σοβαρότητα των αδικημάτων όσο και τα προσωπικά δεδομένα του καταδικασθέντος, χωρίς να μπορεί να χαρακτηριστεί έκδηλα ανεπαρκής. Διαπίστωσε επίσης ότι δεν υπήρξε οποιοδήποτε σφάλμα αρχής κατά την επιμέτρηση της ποινής, απέρριψε την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα και επικύρωσε στο σύνολό της την απόφαση του Κακουργιοδικείου Λάρνακας.