Τις πληροφορίες για αντικατάσταση της Μαρίας Παναγιώτου στον επερχόμενο ανασχηματισμό, επιβεβαίωσε σήμερα το μεσημέρι η Κυβέρνηση.

Ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, μιλώντας στο Omega δήλωσε και επίσημα ότι είναι δεδομένο «με πολλή βεβαιότητα» πως η Υπουργός Γεωργίας θα αποχωρήσει από τη θέση της, από τη στιγμή που η ίδια έχει αποδεχτεί διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες αποφάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο κ. Αντωνίου είπε πως δεν μπορεί να τις μοιραστεί, υποστηρίζοντας ότι ούτε καν ο ίδιος δεν τις γνωρίζει.

Βίντεο από την παρέμβαση του Γιάννη Αντωνίου