Ο Τόμας Τούχελ, προπονητής της Αγγλίας, στοχοποιήθηκε μετά τον αποκλεισμό από τον τελικό του Μουντιάλ, με ήττα 2-1 από την Αργεντινή και δέχθηκε την έντονη κριτική από τον Τύπο για τη διαχείριση του στα τελευταία 40 λεπτά.

Ενώ η ομάδα του προηγήθηκε στο 54′ με τον Γκόρντον, επέλεξε με αλλαγές να ενισχύσει την άμυνα και να παρκάρει το πούλμαν στην εστία του Πίκφορντ με αποτέλεσμα η ομάδα του να μην μπορεί να κρατήσει μπάλα, ούτε να επιτεθεί, αλλά στην ουσία ούτε και να αμυνθεί και τελικά συνέτεινε στην ανατροπή.

Η Telegraph αποκάλυψε πως η FA, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αγγλίας, αποφάσισε να στηρίξει τον Γερμανό τεχνικό με το βλέμμα στο Euro 2028. Τι να πεις τώρα; Αν αυτός ο προπονητής ήταν σε κυπριακή ομάδα, θα άκουγε τα εξ αμάξης, θα μάζευε τα μπογαλάκια του και θα έφευγε κακήν κακώς από το ίδιο βράδυ.

ΜΑΡΧ