Ομολογούμε ότι δεν καταλαβαίνουμε τη λατρεία πολλών Κυπρίων για την εθνική Αγγλίας. Ναι, ας μην τα βλέπουμε όλα πολιτικά, αλλά όπως και να το αντιμετωπίσουμε, μας φαίνεται παράλογο. Από τον θαυμασμό και τις δηλώσεις υποστήριξης των εκφωνητών και των καλεσμένων στις μουντιαλικές εκπομπές του «ΣΙΓΜΑ» μέχρι τις κραυγές στο διαδίκτυο και τις στοιχηματικές εμμονές, ένας παραλογισμός επαναλαμβάνεται σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, λες και η Κύπρος είναι προάστιο του Λονδίνου.

Μπορεί για κάποιους να μοιάζει αστείο το ότι ασχολούμαστε, αλλά κάθε φορά είναι και πιο ανυπόφορη αυτή η κατάσταση. Ο Χάρι Κέιν κι ο Χάρι Κέιν κι ο Χάρι Κέιν, τα ελεεινά συνθήματα για… επιστροφή του ποδοσφαίρου στο «σπίτι του», όλα κομμάτια μιας ανιστόρητης μανίας που αγγίζει τον καιρό των αποικιών. Κι ας κατηγορούν εμάς για κολλήματα, η υποστήριξη της Αγγλίας από τους ιθαγενείς, δεν είναι άσχετη με την αποικιοκρατία και τα κατάλοιπά της.

Ποιο, λοιπόν, είναι πιο λογικό; Ότι η φανέλα της Αργεντινής εξαντλήθηκε στη… Σκωτία τις προηγούμενες μέρες ή ότι ένα μεγάλο ποσοστό των Κυπρίων ανεμίζει αγγλικές σημαίες, ωσάν να πρόκειται απλώς για μια ποδοσφαιρική ομάδα; Προτιμούμε το πρώτο. Και ευχαριστούμε τον σπουδαιότερο όλων των εποχών, Λιονέλ Μέσσι και τη σπουδαία Αργεντινή του Λιονέλ Σκαλόνι.

ΑΛ.ΜΙΧ.