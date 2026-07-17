Έναν κόσμο με ακραίες πυρκαγιές, θερμοκρασίες υψηλότερες κατά 4 βαθμούς Κελσίου, περιορισμένη κτηνοτροφία και τρόφιμα που θα παράγονται σε εργαστήρια περιγράφει νέα επιστημονική μελέτη για τη ζωή το 2100.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ που δημοσίευσε η Daily Mail, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι πλέον προ των πυλών, με τις επιπτώσεις να αλλάζουν ριζικά τόσο τα οικοσυστήματα όσο και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι παράγουν την τροφή τους.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Australian Journal of Botany, εξετάζει πιθανά σενάρια για έναν πλανήτη όπου η μέση θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά περίπου 4 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Ακραίος «καιρός πυρκαγιάς»

Μία από τις βασικές προειδοποιήσεις των επιστημόνων αφορά την κατακόρυφη άνοδο των καιρικών συνθηκών που ευνοούν την εμφάνιση πυρκαγιών, δηλαδή του συνδυασμού υψηλών θερμοκρασιών, ξηρασίας και ισχυρών ανέμων.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι φωτιές θα γίνουν συχνότερες και εντονότερες, μεταμορφώνοντας τη γεωμορφή ολόκληρων περιοχών και απειλώντας την επιβίωση φυτικών και ζωικών ειδών.

Ιδιαίτερα ευάλωτα θεωρούνται οικοσυστήματα όπως τα τροπικά δάση, τα οποία χρειάζονται μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς ισχυρές πυρκαγιές για να ανακάμψουν.

«Καθώς οι ακραίες συνθήκες πυρκαγιάς θα γίνονται συχνότερες, θα είναι όλο και δυσκολότερο να διατηρηθούν αυτά τα οικοσυστήματα» δήλωσε ο καθηγητής Μαρκ Γουέστομπι, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης.

Κρέας και γάλα χωρίς ζώα

Οι επιστήμονες προβλέπουν επίσης ότι μέχρι το τέλος του αιώνα η παραδοσιακή κτηνοτροφία ενδέχεται να έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό. Βοοειδή και πρόβατα θα μπορούσαν να αντικατασταθούν σε μεγάλο βαθμό από κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα που θα παράγονται από ζωικά κύτταρα ή με τεχνολογίες εργαστηρίων.

Η μετάβαση αυτή θα περιόριζε την ανάγκη για βοσκότοπους και ζωοτροφές, μειώνοντας παράλληλα την περιβαλλοντική επιβάρυνση που συνδέεται με την εκτροφή ζώων.

Η τεχνολογία ήδη βρίσκεται στην αγορά. Κοτόπουλο εργαστηρίου έχει εγκριθεί να πωλείται στη Σιγκαπούρη, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ, ενώ εταιρείες παράγουν πρωτεΐνες γάλακτος χωρίς αγελάδες.

Παράλληλα, αναπτύσσονται εργαστηριακές εκδοχές προϊόντων όπως η σοκολάτα και ο καφές, καθώς οι παραδοσιακές καλλιέργειες απειλούνται από την κλιματική αλλαγή.

Γενετική επεξεργασία κατά των επιβλαβών ειδών

Ένα ακόμη πιθανό χαρακτηριστικό του κόσμου του 2100 είναι η ευρεία χρήση γενετικής επεξεργασίας για τον έλεγχο ζωικών ειδών. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τέτοιες τεχνολογίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση πληθυσμών ζώων και εντόμων που προκαλούν σοβαρές ζημιές στη φύση ή μεταδίδουν ασθένειες.

Ήδη αναπτύσσονται γενετικά τροποποιημένα κουνούπια για τον περιορισμό ειδών που μεταδίδουν τον δάγκειο πυρετό και τον κίτρινο πυρετό. Ανάλογες μέθοδοι εξετάζονται για τον έλεγχο επεμβατικών παρασίτων, όπως ποντίκια, αρουραίοι και συγκεκριμένα είδη φρύνων.

«Σε 70 χρόνια πολλά οικοσυστήματα θα είναι διαφορετικά»

«Σε 70 χρόνια, πολλά οικοσυστήματα θα είναι ουσιαστικά διαφορετικά», αναφέρουν οι συγγραφείς της μελέτης.

Όπως επισημαίνουν, η κλιματική αλλαγή θα αποτελέσει βασικό μοχλό αυτής της μεταμόρφωσης, μαζί με τις πυρκαγιές, τις ακραίες θερμοκρασίες, τις ξηρασίες, τις πλημμύρες και την αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Ωστόσο, εξίσου καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν οι νέες τεχνολογίες, από τα τρόφιμα κυτταρικής καλλιέργειας έως τη γενετική παρέμβαση σε φυτικά και ζωικά είδη.

Αν και η μελέτη επικεντρώθηκε στην Αυστραλία, οι ερευνητές τονίζουν ότι οι αλλαγές που περιγράφει είναι πιθανό να αφορούν ολόκληρο τον πλανήτη.

iefimerida.gr