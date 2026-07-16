Περισσότερες από 800 δασικές πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη στον Καναδά, με τις Αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Ένας πιλότος που πετούσε πάνω από το Θάντερ Μπέι, στην επαρχία του Οντάριο, κατέγραψε εντυπωσιακά πλάνα μέσα από τον θάλαμο διακυβέρνησης.

Σε αυτά, διακρίνονται γιγάντια νέφη που σχηματίζονται από την έντονη ανοδική μεταφορά θερμού αέρα που προκαλούν οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές, γνωστά και ως πυροσωρειτομελανικά νέφη (pyrocumulus).

Massive smoke plumes filled the sky as in-cockpit footage captured hundreds of wildfires burning across Canada. pic.twitter.com/FfFJQnQCDD — Breaking911 (@Breaking911) July 16, 2026

«Επικίνδυνη» η ποιότητα του αέρα σε Καναδά και ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, οι προειδοποιήσεις για την ποιότητα του αέρα επεκτείνονται πλέον μέχρι και σε αρκετές πολιτείες των βόρειων ΗΠΑ, καθώς ο καπνός προκαλεί μια αποπνικτική κατάσταση πάνω από πολλές πόλεις.

Σύμφωνα με τον Δείκτη Ποιότητας Αέρα των ΗΠΑ (AQI), σε μεγάλες περιοχές των πολιτειών του Μίσιγκαν και της Μινεσότα η ατμόσφαιρα χαρακτηρίζεται «επικίνδυνη», με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να παραμένουν σε κλειστούς χώρους.

🇨🇦 😷 Toronto air quality among world's worst due to wildfires



Toronto experienced the worst air quality of any major city in the world on Wednesday, edging out New Delhi and Kinshasa, according to the Swiss firm IQAir, as wildfire smoke turned skies yellow. More than 800… pic.twitter.com/VM7lVfM4Tm — AFP News Agency (@AFP) July 16, 2026

Σύμφωνα με το Καναδικό Διατμηματικό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών, αυτή τη στιγμή καταγράφονται 857 ενεργές εστίες, εκ των οποίων οι 23 εκδηλώθηκαν την Πέμπτη. Παράλληλα, αναφέρει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πύρινων μετώπων παραμένει εκτός ελέγχου.

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Το μεγάλο σύμπλεγμα φωτιών στις βορειοδυτικές περιοχές του Οντάριο έχει καλύψει με πυκνό καπνό το Θάντερ Μπέι και το Τορόντο, ενώ λεπτότερα στρώματα καπνού μεταφέρονται σε μεγάλο ύψος και φτάνουν μέχρι τη Νέα Υόρκη, προκαλώντας μια θολή και παράλληλα κιτρινοκόκκινη ατμόσφαιρα.

🇨🇦 🔥 Multiple wildfires continue to rage across #Canada, with storm winds blowing the smoke from the blazes as far as #Toronto, degrading the city's air quality significantly.



Environment Canada reported an Air Quality Health Index reading of 10+, classified as "very high… pic.twitter.com/rzEDAXlCEL — FRANCE 24 English (@France24_en) July 16, 2026

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται εκτεταμένες καταιγίδες στο Οντάριο, ωστόσο οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι οι βροχοπτώσεις δεν θα είναι αρκετές για να περιορίσουν ουσιαστικά τα πύρινα μέτωπα.

Smoke from more than 800 wildfires burning across Canada is drifting into the Philadelphia region, creating hazy skies and prompting air quality concerns. pic.twitter.com/Sh5Ew0BE1x — Breaking911 (@Breaking911) July 16, 2026

Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα συνεχίσουν να μεταφέρουν τον καπνό προς τις βόρειες πολιτείες των ΗΠΑ έως και το Σαββατοκύριακο, γεγονός που προκαλεί ανησυχία ακόμη και για το Νιου Τζέρσεϊ, όπου την Κυριακή είναι προγραμματισμένος ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Από τη Δευτέρα, ωστόσο, η αλλαγή στην κατεύθυνση των ανέμων αναμένεται να οδηγήσει τον καπνό κυρίως προς το Κεμπέκ, βελτιώνοντας σταδιακά την ποιότητα του αέρα στις νοτιότερες περιοχές των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ελβετική εταιρεία παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα IQAir, το Ντιτρόιτ καταγράφει αυτή τη στιγμή τη χειρότερη ποιότητα αέρα παγκοσμίως, ενώ ακολουθούν η Μινεάπολη και το Τορόντο.

Εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια και καλλιέργειες

Οι μεγάλες πυρκαγιές στο βόρειο Οντάριο έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές, αναγκάζοντας εκατοντάδες κατοίκους κοινοτήτων των Πρώτων Εθνών να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κατοίκους να απομακρύνονται από τις απομονωμένες περιοχές ακόμη και με βάρκες.

🚨 CANADA BATTLES MASSIVE WILDFIRES



Massive wildfires continue to spread across parts of Canada, with northwestern Ontario, including Thunder Bay, among the hardest-hit regions.



Thick smoke has blanketed communities, and evacuations are underway in some areas as crews battle… pic.twitter.com/aKpjfIymOY — Rosa News Official (@Mirha1206) July 15, 2026

Η επικεφαλής του Μεγάλου Συμβουλίου του Έθνους Ανισιναμπέκ, Λίντα Ντεμπασίγκε, δήλωσε ότι σπίτια και άλλες υποδομές έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Παράλληλα, δραματικές εικόνες κατέγραψαν εμπορική αμαξοστοιχία να κινείται μέσα σε πύρινο μέτωπο στο Οντάριο, ενώ οι εργαζόμενοι ζητούσαν επειγόντως βοήθεια.

Οι Καναδικοί Εθνικοί Σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν ότι όλοι οι εργαζόμενοι που είχαν εγκλωβιστεί κοντά στην περιοχή Άρμστρονγκ διασώθηκαν με ασφάλεια, ενώ η κυκλοφορία των τρένων στην περιοχή έχει ανασταλεί προσωρινά.

iefimerida.gr