Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε υπαίθριο φεστιβάλ στο Τορόντο του Καναδά, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκομένους και μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Η αστυνομία της καναδικής πόλης έλαβε αναφορές τα ξημερώματα της Κυριακής

(12/7) για ένοπλο που άνοιξε πυρ σε χώρο όπου διεξαγόταν φεστιβάλ σάλσα.

Η αστυνομία εντόπισε τουλάχιστον έξι θύματα με τραύματα από πυροβόλο όπλο και ανακοίνωσε ότι δύο άτομα διαπιστώθηκε πως ήταν νεκρά στο σημείο του συμβάντος.

🚨🇨🇦 BREAKING: A shooter reportedly opened fire at Toronto's Salsa on St. Clair festival.



At least TWO people are dead and three more wounded.



No word yet on the shooterpic.twitter.com/yK2oY2tfUS — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 12, 2026

Σε συνέντευξη Τύπου, λίγες ώρες μετά τους πυροβολισμούς, η αστυνομία ανέφερε ότι υπήρξε ανταλλαγή πυρών μεταξύ δύο ατόμων στο φεστιβάλ και ότι στο σημείο βρέθηκαν δύο πυροβόλα όπλα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις σε σχέση με το περιστατικό και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Τορόντο, Φρανσίσκο Μπαρέντο, περιέγραψε την κατάσταση στο σημείο ως «πολύ χαοτική» και δήλωσε ότι στο φεστιβάλ παρευρίσκονταν περίπου 13.000 άτομα τη στιγμή των πυροβολισμών.

Ανέφερε ότι η αστυνομία διαχειρίζεται τρεις διαφορετικούς χώρους που σχετίζονται με το περιστατικό και ότι το κοινό θα ενημερωθεί μόλις υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε «συγκλονισμένος» από το περιστατικό και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις «οικογένειες που θρηνούν τους αγαπημένους τους, σε όσους νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και σε όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτό το φρικτό γεγονός».

Ο Νταγκ Φορντ, πρωθυπουργός του Οντάριο, καταδίκασε την «παράλογη βία» στο φεστιβάλ σάλσα, επιβεβαιώνοντας ότι το περιστατικό «στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων».

«Ο υπεύθυνος πρέπει να συλληφθεί, να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του πίσω από τα κάγκελα της φυλακής», έγραψε σε δήλωσή του στο X.

cnn.gr