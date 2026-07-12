Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά τον αυξανόμενο αριθμό πυρκαγιών στην ύπαιθρο το τελευταίο 24ωρο και ενόψει των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων που προβλέπονται τις επόμενες ημέρες.

Συνολικά, η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε το τελευταίο 24ωρο σε 34 περιστατικά, εκ των οποίων 15 πυρκαγιές, 13 ειδικές εξυπηρετήσεις και έξι ψευδείς κλήσεις.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ώρο ανταποκρίθηκε σε 34 περιστατικά, 15 πυρκαγιές, 13 ειδικές εξυπηρετήσεις και 6 ψευδείς κλήσεις.Επιπρόσθετα σας αναρτούμε την Εβδομαδιαία δραστηριότητα μας αριθμητικά, συνολικά και ανά ομάδα περιστατικών.

Στις 07:50 χθες το πρωί… pic.twitter.com/DJO6D9VEi2 July 12, 2026

Στις 12:55 το μεσημέρι του Σαββάτου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε έκταση πέντε δεκαρίων με ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση, χαρουπόδεντρα και ελαιόδεντρα, κοντά στο κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας, στον Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού.

Για την κατάσβεση έγινε μερική ανάκληση προσωπικού, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των πυροσβεστικών σταθμών Λεμεσού. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία πυροσβεστικά οχήματα, ένα όχημα της Υπηρεσίας Θήρας, δύο οχήματα των εθελοντικών ομάδων SupportCY και ΑΤΛΑΣ 1, καθώς και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που βρίσκονταν σε περιπολία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν αποκλείεται η φωτιά να προκλήθηκε από σπινθηρισμούς εναέριων καλωδίων της ΑΗΚ λόγω των ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Στις 14:57, η Πυροσβεστική συνέδραμε το Τμήμα Δασών στην κατάσβεση πυρκαγιάς κοντά στην κοινότητα Προδρόμι. Η φωτιά κατέκαψε έκταση ενός εκταρίου με ξηρά χόρτα, αθέριστα σπαρτά και άγρια βλάστηση, ενώ προκάλεσε ζημιές σε λάστιχα άρδευσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από την Πόλη Χρυσοχούς και τον Σταθμό Υπαίθρου Στρουμπιού, δυνάμεις του Τμήματος Δασών και ιδιωτικός γεωργικός ελκυστήρας.

Αργότερα, στις 17:04, νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην τοποθεσία «Κάμπος του Μύλου», μεταξύ των κοινοτήτων Ορούντα και Ποτάμι, καίγοντας έξι εκτάρια με ξηρά χόρτα και αθέριστα σπαρτά.

Για την κατάσβεσή της ανταποκρίθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής, δύο οχήματα του Τμήματος Δασών, ένας γεωργικός ελκυστήρας και δύο οχήματα των εθελοντικών ομάδων SupportCY και ΔΙΑΣ 1. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από την Αστυνομία.

Η Πυροσβεστική απηύθυνε θερμή έκκληση στο κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό στις δραστηριότητές του, επισημαίνοντας ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Κάλεσε επίσης τους πολίτες να επιτηρούν τις περιοχές όπου βρίσκονται και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες Αρχές σε περίπτωση εντοπισμού φωτιάς ή ύποπτων κινήσεων.

Στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων, έμφορτα πυροσβεστικά αεροσκάφη θα πραγματοποιούν περιπολίες, ενώ η επιτήρηση θα ενισχυθεί μέσω παρατηρητηρίων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και συνεχών επίγειων περιπολιών.