Πυρκαγιά ξέσπασε σε ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και χαρουπόδεντρα έξω από το κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας, στη Λεμεσό.

Στο σημείο επιχειρούν τρία πυροσβεστικά οχήματα, ενώ προληπτικές ρίψεις νερού πραγματοποίησαν δύο έμφορτα πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα οποία κλήθηκαν ενώ βρίσκονταν σε περιπολία.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης τα οργανωμένα εθελοντικά σύνολα SupportCY και ΑΤΛΑΣ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, η πυρκαγιά οριοθετείται και, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, κρίνεται διαχειρίσιμη.

Τα αίτια θα διερευνηθούν μετά την πλήρη κατάσβεσή της.