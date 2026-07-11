Ολοκληρώθηκε το Σάββατο η αποστολή της κυπριακής ομάδας στη Γαλλία, όπου συνέδραμε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα.

Όπως δήλωσε ο Εθνικός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας, Αρχιπύραρχος Νίκος Λογγίνος, το πλήρωμα επιστρέφει σήμερα στην Κύπρο και τα πτητικά μέσα με τους χειριστές τους αναμένεται να αφιχθούν την Κυριακή, αφού κάνουν ενδιάμεσους σταθμούς για ανεφοδιασμό.

Ο κ. Λογγίνος ανέφερε ότι η κυπριακή αποστολή ολοκληρώθηκε σήμερα, καθώς η κατάσταση στην περιοχή όπου επιχειρούσαν τα κυπριακά αεροσκάφη έχει σταθεροποιηθεί και η πυρκαγιά βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο.

Τα δύο αεροσκάφη αναχώρησαν το πρωί από την περιοχή του Περπινιάν στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου είχαν τη βάση τους καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, και ξεκίνησαν το ταξίδι επιστροφής τους προς την Κύπρο.

Όπως εξήγησε ο κ. Λογγίνος, λόγω της μεγάλης απόστασης, η επιστροφή των πτητικών μέσων πραγματοποιείται με ενδιάμεσους σταθμούς για ανεφοδιασμό σε καύσιμα, προτού πραγματοποιήσουν το τελευταίο σκέλος της πτήσης προς την Κύπρο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πτητικά μέσα θα πραγματοποιήσουν στάσεις στη Σαρδηνία, στη Λαμέτζια της Ιταλίας και στη Σούδα της Κρήτης, πριν αναχωρήσουν την Κυριακή το πρωί για την Πάφο.

Εξάλλου, το πλήρωμα της αποστολής επιστρέφει σήμερα το βράδυ στην Κύπρο με ιδιωτική πτήση.

Ο Αρχιπύραρχος ανέφερε ακόμη ότι, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Γαλλία, τα κυπριακά αεροσκάφη πραγματοποίησαν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, με επανειλημμένες ρίψεις νερού, συμβάλλοντας τόσο στην αντιμετώπιση του ενεργού μετώπου της πυρκαγιάς όσο και στην καταστολή αναζωπυρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος ανταποκρίθηκε σε αίτημα της Γαλλίας μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας rescEU, αποστέλλοντας δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη για την ενίσχυση των επιχειρήσεων κατάσβεσης.

Όπως είχε αναφέρει ο κ. Λογγίνος, η αποστολή των δύο αεροσκαφών κατέστη δυνατή, καθώς η κατάσταση στην Κύπρο επέτρεπε τη διάθεσή τους για ενίσχυση των επιχειρήσεων πυρόσβεσης στη Γαλλία.

ΚΥΠΕ