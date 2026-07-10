Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη βόρεια Γαλλία, όταν ανήλικη κοπέλα έχασε τη ζωή της πέφτοντας από την καρότσα φορτηγού, κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών για την πρόκριση της εθνικής ομάδας στα προημιτελικά του Μουντιάλ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, την ώρα που πλήθος κόσμου πανηγύριζε τη νίκη της Γαλλίας επί του Μαρόκο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 17χρονη έπεσε από το φορτηγό τη στιγμή που το όχημα έμπαινε σε κυκλικό κόμβο και παρασύρθηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Emergency responders attempted to resuscitate the girl, but she was pronounced dead at the scene. #EuropeNews https://t.co/3BbhRl50Pi July 10, 2026

Οι διασώστες επιχείρησαν να την επαναφέρουν, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τη στιγμή του δυστυχήματος στο σημείο βρίσκονταν ακόμη έξι ανήλικοι. Ένας από αυτούς διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Μομπέζ σε κατάσταση σοκ.

Ο οδηγός του φορτηγού τέθηκε υπό αστυνομική κράτηση, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

cnn.gr