Πολίτης έχασε το μάτι του, του παραχωρήθηκε επίδομα, του το απέκοψαν και δικαιώθηκε μετά από 13 χρόνια. Όμως, όταν πέρασαν τρία χρόνια τον κάλεσαν σε ιατροσυμβούλιο και του ανακοίνωσαν πως συνήθισε την απώλεια του ματιού του, οπόταν πλέον μπορούσε να εργαστεί.

Τη σχετική αναφορά έκανε ο κ. Χρύσανθος Σαββίδης ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σαββίδης ανέφερε τα ακόλουθα:

Είχαμε ένα άνθρωπο ο οποίος έχασε το μάτι του. Προσέφυγε ενώπιον της Δικαιοσύνης και χρειάστηκε να διαρρεύσει χρονικό διάστημα 13 χρόνων για να εισπράξει αυτά που δικαιούτο, υπό μορφή εφάπαξ ποσού, και μετά από τρία χρόνια, τον κάλεσαν να περάσει εκ νέου από ιατρικό συμβούλιο.

Όπως είπε ο κ Σαββίδης, στο ιατρικό συμβούλιο του υπέδειξαν ότι συνήθισε με το ένα μάτι οπόταν πρέπει να αρχίσει ξανά δουλειά.

Αυτά που συμβαίνουν είναι τραγικά πράγματα, είπε ο κ. Σαββίδης ο οποίος διερωτήθηκε: «Τι σημαίνει ότι συνήθισες με το ένα μάτι; Θέλω να ξέρω».

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ ανέφερε επίσης, πως χρειάστηκε παρέμβαση του ιδίου του αρμόδιου υπουργού για να διευθετηθεί το ζήτημα.

Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχόλησε τους βουλευτές αφορά και τα εισοδηματικά κριτήρια ή και το ύψος των καταθέσεων που έχει κάποιος ώστε να είναι δικαιούχους επιδόματος. Ο κ. Χρύσανθος Σαββίδης αναφέρθηκε σε περίπτωση φοιτήτριας, στης οποίας το λογαριασμό έγινε έμβασμα της φοιτητικής χορηγίας, και όταν έγινε έλεγχος, της αποκόπηκε το ΕΕΕ επειδή οι καταθέσεις της υπερέβαιναν το όριο. Όπως είπε, υπάρχουν και άλλες ανάλογες περιπτώσεις, οπόταν όταν εξετάζεται μια αίτηση, δεν πρέπει οι υπάλληλοι να στηρίζονται μόνο σε ένα αριθμό στο λογαριασμό του αιτητή.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο βουλευτής Νίκος Κέττηρος ήγειρε και θέμα με τη συμπλήρωση των αιτήσεων (για λήψη επιδομάτων) που οδηγεί σε καθυστερήσεις όταν υπάρχουν κενά, λόγω του ότι οι αιτητές είναι ηλικιωμένοι και δεν μπορούν εύκολα να συμπληρώσουν πλήρως τα έντυπα.

Ειδικά για τις αιτήσεις που υποβάλλονται εντύπως, εκπρόσωπος του υφυπουργείου αναγνώρισε πως όσες φτάνουν μέσω ταχυδρομείου παρουσιάζουν προβλήματα/κενά, οπόταν στο σύνολό τους χρήζουν συμπλήρωσης, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις στην εξέτασή τους. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που αποφασίστηκε η λειτουργία οκτώ σημείων εξυπηρέτησης των πολιτών παγκυπρίως. Το αδύνατο σημείο των σημείων/κέντρων είναι ότι κλείνουν στις 2 μετά το μεσημέρι λόγω του ότι δεν υπάρχει προσωπικό να τα στελεχώσει.

Παράλληλα εξηγήθηκε, πως παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και αυτές που λειτουργούν πιο αποτελεσματικά είναι όσες σχετίζονται με το επίδομα τέκνου αλλά οι υπόλοιπες αιτήσεις λειτουργούν ως ένα ορισμένο σημείο.

Όπως ελέχθη χθες, υπάρχει σκέψη να λειτουργήσει κινητή μονάδα για εξυπηρέτηση ευάλωτων ομάδων. Χαρακτηριστική είναι και η αναφορά λειτουργού, ότι με τη βοήθεια της τεχνολογίας, εργασία για την οποία απαιτείτο ένας χρόνος να διεκπεραιωθεί, τώρα απαιτείται ένα 24ωρο.

Ο βουλευτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης εισηγήθηκε ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε έγγραφα τα οποία υποβάλλονται για πρώτη φορά σε οποιαδήποτε υπηρεσία του δημοσίου, να μην ζητούνται ξανά από τον πολίτη/αιτητή, αλλά με κάποιον τρόπο να φυλάγονται και για μελλοντική χρήση.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Καραϊσκάκης εισηγήθηκε ότι μια λύση θα ήταν την πρώτη φορά που παραλαμβάνεται ένα έγγραφο, να σκανάρεται ώστε να υπάρχει στο αρχείο.