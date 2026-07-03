Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ανακοίνωσε προχθές ότι έχει δημιουργηθεί μια νέα ψηφιακή υπηρεσία με την ονομασία «Βρείτε Επιδόματα που Μπορεί να Δικαιούστε», μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν εύκολα και γρήγορα να εντοπίσουν κυβερνητικά επιδόματα και παροχές που ενδέχεται να δικαιούνται.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει 45 επιδόματα και παροχές, όπως επιδόματα και βοηθήματα Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Φοιτητική Χορηγία και Επιδότηση Ενοικίου για Εκτοπισμένους. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω της κυβερνητικής πύλης gov.cy.

Κατ’ αρχάς πρόκειται για μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Κατά δεύτερο, διαφορετικό είναι να εντοπίσεις κατά πόσο δικαιούσαι ένα επίδομα και διαφορετικό να υποβάλεις αίτηση για να το διεκδικήσεις. Εδώ για να κάνεις εγγραφή στο gov.cy πρέπει να περάσεις από μια ολόκληρη περιπέτεια. Μάλιστα, φοιτητές δεν είχαν καταφέρει να υποβάλουν αίτηση για φοιτητική χορηγία, καθώς αυτό έπρεπε να γίνει μέσω του gov.cy και η όλη διαδικασία ήταν πέραν από περίπλοκη.

Εκ του αποτελέσματος, η πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε είναι ασφαλώς προς την ορθή κατεύθυνση. Ωστόσο, πρέπει να απλοποιηθεί και το δεύτερο στάδιο, δηλαδή το να υποβάλεις αίτηση για ένα επίδομα που δικαιούσαι.

Αγ.Αγ.