Τη δωρεά €30.000 προς το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, στο πλαίσιο του επίσημου δείπνου της που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 2 Ιουλίου.

Η δωρεά θα ενισχύσει το έργο του Ιδρύματος για παιδιά με ογκολογικές και αιματολογικές παθήσεις, καθώς και για τις οικογένειές τους.

Στην εκδήλωση παρέστη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μαζί με αρχηγούς και εκπροσώπους κομμάτων, υπουργούς, βουλευτές, δημάρχους, προέδρους των ΕΟΑ και επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου.

Πρόεδρος της Δημοκρατίας ‒ Επίσημο Δείπνο ΟΣΕΟΚ // President of the Republic of Cyprus – OSEOK Official Dinner

Ο πρόεδρος της ΟΣΕΟΚ, Στέλιος Γαβριήλ, δήλωσε ότι η κατασκευαστική βιομηχανία δεν αφορά μόνο έργα, υποδομές και ανάπτυξη, αλλά και την κοινωνική ευθύνη και την προσφορά.

Ανακοινώνοντας τη δωρεά των €30.000, ανέφερε ότι η πρωτοβουλία εκφράζει την πεποίθηση της Ομοσπονδίας πως η επιτυχία αποκτά ουσιαστική αξία όταν συνοδεύεται από αλληλεγγύη και έμπρακτη στήριξη προς την κοινωνία.

Σε χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η παρουσία του στο επίσημο δείπνο αποτελεί ένδειξη αναγνώρισης της συμβολής της ΟΣΕΟΚ και του ρόλου της στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κύπρου.

Ο κ. Γαβριήλ, κλείνοντας την εκδήλωση, ευχαρίστησε όσους παρέστησαν και σημείωσε ότι ο κατασκευαστικός κλάδος καλείται να χτίζει όχι μόνο έργα που αντέχουν στον χρόνο, αλλά και γέφυρες αλληλεγγύης, προσφοράς και ελπίδας.