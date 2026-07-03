Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) αξιοποίησε την επίσκεψή του στη νέα Προεδρική Βιβλιοθήκη του Θίοντορ Ρούζβελτ (Theodore Roosevelt), στη Βόρεια Ντακότα, τις προηγούμενες ημέρες, για να συνομιλήσει με μια εκδοχή του πρώην προέδρου (του 26ου) των ΗΠΑ που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, ρωτώντας τον ποιο θεωρεί το «μεγαλύτερο επίτευγμά» του.

«Θα θεωρούσες τη Διώρυγα του Παναμά το μεγαλύτερο επίτευγμά σου;», ρώτησε ο Τραμπ τον ψηφιακό Ρούζβελτ, σε βίντεο που δημοσίευσε στο X η σύμβουλος επικοινωνίας του, Μάργκο Μάρτιν.

«Η διώρυγα παραμένει μία από τις μάχες για τις οποίες είμαι πιο περήφανος», απάντησε ο «ψηφιακός» Ρούζβελτ, προσθέτοντας ωστόσο: «Δεν είναι πάντα η μεγαλύτερη ή η πιο τολμηρή δουλειά αυτή που έχει τη μεγαλύτερη σημασία».

President Trump asks AI President Roosevelt…“Do you consider the Panama Canal your greatest achievement?” pic.twitter.com/zvfDCL2sKS — Margo Martin (@MargoMartin47) July 1, 2026

Η ψηφιακή εκδοχή του πρώην προέδρου ανέφερε ότι μετρά το «μεγαλύτερο έργο» του με βάση τις ζωές που βελτιώθηκαν, κάνοντας αναφορά στα επιτεύγματά του για την επέκταση των εθνικών πάρκων, την ασφάλεια τροφίμων και φαρμάκων, καθώς και την εσωτερική πολιτική του «Square Deal», που επικεντρωνόταν μεταξύ άλλων στη ρύθμιση των μεγάλων επιχειρήσεων.

Μετά τη συμβολή της κυβέρνησης Ρούζβελτ στην ανεξαρτησία του Παναμά από την Κολομβία, οι ΗΠΑ εξασφάλισαν μια λωρίδα γης πλάτους 10 μιλίων για την κατασκευή της διώρυγας, ώστε να διευκολυνθεί η μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ Ατλαντικού και Ειρηνικού Ωκεανού. Ο έλεγχος της Διώρυγας του Παναμά πέρασε τελικά στον Παναμά μέσω συμφωνιών που διαπραγματεύτηκε ο εκλιπών πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει ότι θα επιχειρήσει να ανακτήσει τον έλεγχο της διώρυγας. Τον Δεκέμβριο του 2024 είχε γράψει στο Truth Social: «Η Διώρυγα του Παναμά θεωρείται ΖΩΤΙΚΗΣ σημασίας εθνικό περιουσιακό στοιχείο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω του κρίσιμου ρόλου της για την οικονομία και την εθνική ασφάλεια της Αμερικής».

Ο πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, είχε απορρίψει τις δηλώσεις αυτές, επιμένοντας ότι η χώρα του ελέγχει τη διώρυγα. «Η κυριαρχία και η ανεξαρτησία της χώρας μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες», είχε δηλώσει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Ο Τραμπ έφτασε στη Μεντόρα της Βόρειας Ντακότα με το νέο Air Force One αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο δόθηκε στις ΗΠΑ ως δώρο από το Κατάρ, και ξεναγήθηκε στην προεδρική βιβλιοθήκη, η οποία ανοίγει για το κοινό στις 4 Ιουλίου, ημέρα της 250ής επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας.

.@POTUS interacts with AI President Theodore Roosevelt at the Theodore Roosevelt Library in North Dakota 🇺🇸 pic.twitter.com/4ISRo2Tsbj — Margo Martin (@MargoMartin47) July 1, 2026

Ο Τραμπ και ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, πρώην κυβερνήτης της Βόρειας Ντακότα που είχε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία της βιβλιοθήκης, έκοψαν την κορδέλα εγκαινιάζοντας επίσημα το μουσείο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Αμερικανός πρόεδρος παραχώρησε προσωρινά στη βιβλιοθήκη το Μετάλλιο της Τιμής του Ρούζβελτ, το οποίο φυλασσόταν στον Λευκό Οίκο, αστειευόμενος: «Θέλω να δώσω ένα και στον εαυτό μου».

«Είχα ακόμη και μια συνομιλία με τον Θίοντορ Ρούζβελτ. Του είπα: “Τι πιστεύεις για τη Διώρυγα του Παναμά; Θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά σου και πώς νιώθεις για το γεγονός ότι οι Δημοκρατικοί έδωσαν τη Διώρυγα του Παναμά στον Παναμά για ένα δολάριο;”», είπε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας έναν ισχυρισμό που χρησιμοποιεί συχνά.

Στην ομιλία του, ο Τραμπ εξήρε τον Ρούζβελτ, λέγοντας ότι «το στήθος του φούσκωνε από αμερικανική αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση, ενθουσιασμό και υπερηφάνεια».

Ο πρόεδρος έκανε επίσης μια ασυνήθιστη αναφορά στη σύγκριση των ψήφων που έλαβε ο ίδιος και ο Θίοντορ Ρούζβελτ. «Αρνούμαι να σας πω —ο γιος μου μού είπε: “Μπαμπά, μην το πεις”, οπότε δεν θα το πω— αρνούμαι να σας πω ποιος πήρε περισσότερες ψήφους, εγώ ή ο θρυλικός, και ήταν σπουδαίος, Θίοντορ Ρούζβελτ», είπε ο Τραμπ. «Αρνούμαι να το πω. Γιατί θα πείτε: “Είναι καυχησιάρης! Είναι απαίσιος άνθρωπος!”», πρόσθεσε.

protothema.gr