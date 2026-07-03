Η FIFA βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο να δεχθεί αγωγή για τον ενδεχόμενο αποκλεισμό του Ιράν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Independent».

Όπως αναφέρεται, ο Ιρανοαμερικανός Λοτφολάχ Καβέ Αφρασιάμπι κατέθεσε αγωγή στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Βοστώνης, διεκδικώντας αποζημίωση ύψους ενός δισ. δολαρίων.

Ισχυρίζεται ότι υπήρξε «κατάφωρη διάκριση» εκ μέρους της FIFA στην ακύρωση του γκολ του Σοτζάε Χαλιλζαντέχ, το οποίο θα έδινε στο Ιράν τη νίκη επί της Αιγύπτου και την πρόκριση στα νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου – το VAR το έκρινε οφσάιντ. Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, είναι επίσης στόχος της αγωγής.

Σύμφωνα με την «Independent» ο Αφρασιάμπι είναι ιρανός πολιτικός επιστήμονας, ο οποίος κάποτε κατηγορήθηκε από τις ομοσπονδιακές αρχές ότι εργαζόταν ως μη εγγεγραμμένος πράκτορας για την Τεχεράνη.

Διετέλεσε επίσης επίσημος σύμβουλος της ομάδας διαπραγμάτευσης του Ιράν για τα πυρηνικά επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα.

Στην αγωγή που κατατέθηκε στις 30 Ιουνίου δηλώνει πως λειτουργεί ως εκπρόσωπος 91 εκατομμυρίων «Ιρανών υπηκόων ή/και Ιρανοαμερικανών που υποστήριξαν την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν και οι οποίοι πληγώθηκαν συναισθηματικά από τις κατάφωρες διακρίσεις εις βάρος της αγαπημένης τους ομάδας».

Στην αγωγή ο 68χρονος Αφρασιάμπι, κάτοικος της Μασαχουσέτης κατηγορεί τη FIFA «για δύο μέτρα και σταθμά, για υποκρισία και κατάφωρες διακρίσεις» εις βάρος της ιρανικής ομάδας, όπως συνέβη στο παιχνίδι με την Αίγυπτο και την ακύρωση γκολ ως οφσάιντ με τη βοήθεια του VAR.

Μια απόφαση που είχε ως αποτέλεσμα το παιχνίδι να τελειώσει ισόπαλο 1-1 και το Ιράν να αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Στην αγωγή του, ο Αφρασιάμπι υποστηρίζει ότι υπάρχουν «σαφείς και αδιάσειστες» αποδείξεις ότι το VAR έλαβε μια «λανθασμένη» απόφαση «σκόπιμα σχεδιασμένη να στερήσει από το Ιράν τη νίκη» στον αγώνα της 26ης Ιουνίου.

Μιλώντας στην εφημερίδα «Independent» ο Αφρασιάμπι θεωρεί την απαίτησή του για 1 δισ. δολάρια «πολύ γενναιόδωρη», αν όχι λίγο χαμηλή.

«Αν καταλήξω με δίκαιους ενόρκους, ίσως εξετάσουν ακόμη και ένα υψηλότερο ποσό λόγω του πόσο λάθος ήταν η ανάρμοστη συμπεριφορά της FIFA σε αυτή την υπόθεση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η… προϊστορία

Ο Αφρασιάμπι, ο οποίος έχει διδάξει στο Χάρβαρντ, συνελήφθη το 2021 στο σπίτι του στο Γουότερταουν της Μασαχουσέτης, με την κατηγορία της μη εγγραφής του ως ξένου πράκτορα της ιρανικής κυβέρνησης.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ο Αφρασιάμπι πέρασε πάνω από μια δεκαετία εργαζόμενος κρυφά για λογαριασμό της Τεχεράνης για να επηρεάσει την αντίληψη του κοινού για το καθεστώς.

Αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, αποκαλώντας τον εαυτό του κάτι παραπάνω από «σύμβουλο» που ήταν «αφοσιωμένος στη συμφιλίωση, την ειρήνη και τον διάλογο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν».

Του δόθηκε χάρη από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν δύο χρόνια αργότερα, εν αναμονή της δίκης του, στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ με τη μεσολάβηση του Κατάρ, και έκτοτε παραμένει στην περιοχή της Βοστώνης.

tanea.gr