Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες Πέμπτη το βράδυ ότι είναι «γελοίο» το ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να έχουν «μονομερή» σχέση στήριξης με το NATO, ενώ δεν απομένει παρά χρονικό διάστημα μικρότερο της εβδομάδας ως τη σύνοδο του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού στην Άγκυρα, στην Τουρκία.

«Δεν ήταν εκεί για μας», τόνισε μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επιμένοντας στο ότι δεν υπάρχει «ανταποδοτικότητα» στη σχέση ανάμεσα στη χώρα του και τα υπόλοιπα κράτη μέλη της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταφερθεί επανειλημμένα εναντίον ευρωπαίων συμμάχων της χώρας του, ιδίως εξαιτίας της αντίδρασής τους στον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος ξέσπασε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στην Ισλαμική Δημοκρατία την 28η Φεβρουαρίου.

protothema.gr