Ένα βήμα από την αυτονόμηση του Νοσοκομείου Πάφου από την Λεμεσό, την οποία ζητούν έντονα εδώ και χρόνια οι φορείς της επαρχίας, είναι η όλη προσπάθεια, εκτιμούν οι αρμόδιοι φορείς. Αυτό θα καταστεί γεγονός με τον διορισμό του Εκτελεστικού Διευθυντή, ο οποίος θα σηματοδοτήσει και την πρακτική απεξάρτηση του τομέα της υγείας στην Πάφο από την Λεμεσό, όπως ισχύει έως τώρα.

Το θέμα, για το οποίο έδωσε διαβεβαιώσεις και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατά την τελευταία επίσκεψη του στο Νοσοκομείο Πάφου για τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας των Πρώτων Βοηθειών, έχει τροχοδρομηθεί προς την οριστική διευθέτηση του μετά την τελευταία συνεδρία της κοινοβουλευτική Επιτροπής Υγείας πριν την διάλυση της προηγούμενης Βουλής. Στη συνεδρία εκείνη, ο εκτελεστικός διευθυντής του ΟΚΥπΥ ενημέρωσε την Επιτροπή και για την περίληψη στον προϋπολογισμό του Οργανισμού θέσεων που αφορούν τον διορισμό εκτελεστικού διευθυντή στην επαρχία Πάφου, αλλά και τριών θέσεων για επιχειρησιακούς διευθυντές, ώστε να υπάρχει διεύθυνση και στην επαρχία Αμμοχώστου η οποία λειτουργεί υπό την περιφέρεια της Λάρνακας.

Μέχρι σήμερα οι δομές του ΟΚΥπΥ στην επαρχία Πάφου λειτουργούν υπό τον εκτελεστικό διευθυντή που εδρεύει στη Λεμεσό.

Ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, έκανε λόγο για μια ουσιαστική εξέλιξη, η οποία θα ενισχύσει τη διοικητική αποτελεσματικότητα και θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση και εποπτεία των νοσηλευτηρίων της επαρχίας.

Η συγκεκριμένη απόφαση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αναβάθμιση των υποδομών, βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και συνολική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας στην Πάφο, αναφέρει. Παράλληλα, αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα προς την κατεύθυνση της διοικητικής αυτονόμησης του Νοσηλευτηρίου Πάφου, μια διεκδίκηση ετών που πλέον αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά.

Συνεχίζουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα τις προσπάθειες για ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ποιοτικό σύστημα υγείας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών της Πάφου, κατέληξε ο κ. Σαββίδης.