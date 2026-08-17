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Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 48χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος τραυματίστηκε μαζί με την 7χρονη κόρη του, όταν τζετ σκι που οδηγούσε 17χρονη συγκρούστηκε με ρυμουλκούμενο φουσκωτό, στο οποίο βρίσκονταν με άλλα τρία συγγενικά τους πρόσωπα. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία η κατάσταση της υγείας του 48χρονου, που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λευκωσίας, χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κρίσιμη. Σ’ ότι αφορά στο 7χρονο κοριτσάκι του, που έχει τραυματιστεί στο κεφάλι, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Μακάρειο Νοσοκομείο.

Το θαλάσσιο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Περνέρα στο Παραλίμνι. Σύμφωνα με την Αστυνομία, θαλάσσιο σκάφος τύπου τζετ σκι το οποίο οδηγούσε 17χρονη με συνεπιβάτιδα 18χρονη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με ρυμουλκούμενο φουσκωτό, τύπου καναπέ, στο οποίο επέβαιναν πέντε πρόσωπα, δύο άνδρες ηλικίας 48 και 43 ετών και τρία ανήλικα παιδιά, ηλικίας 13, 11 και 7 ετών.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά η 7χρονη, η οποία υπέστη κάταγμα κρανίου και μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο. Ο 48χρονος, ο οποίος υπέστη πολλαπλά τραύματα στη λεκάνη και άλλα σημεία του σώματός του, μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι. Χθες η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Παραλιμνίου λαμβάνουν καταθέσεις ώστε να ξεκαθαρίσει για ποιο λόγο οδηγούσε το τζετ σκι η 17χρονη, που είναι Ελληνοκύπρια. Οι δύο κοπέλες φαίνεται να ενοικίασαν το τζετ σκι από αδειούχο ιδιοκτήτη θαλασσίων σπορ. Σημειώνεται πως ένα σκάφος τύπου τζετ σκι ενοικιάζεται σε άτομα άνω των 17 ετών, τα οποία τυγχάνουν, πριν τη χρήση του, εκπαίδευσης. Ο εκάστοτε ιδιοκτήτης των θαλασσίων σπορ πρέπει, εξάλλου, να δίδει στον χρήστη να συμπληρώσει και σχετική δεσμευτική δήλωση πριν τη χρήση του τζετ σκι.

Όλα αυτά είναι στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας Αμμοχώστου, που προσπαθεί να ξεκαθαρίσει τις συνθήκες του σοβαρού θαλάσσιου ατυχήματος, ώστε να διαφανεί εάν θα υπάρξουν και εναντίον ποιων ποινικές διώξεις. Κατάθεση θα ληφθεί και από τον χρήστη του δεύτερου σκάφους στο οποίο ήταν δεμένο το φουσκωτό. Σημειώνεται πως το συγκεκριμένο θαλάσσιο σπορ ανήκει σε άλλη αδειοδοτημένη εταιρεία και όχι σε αυτήν που ενοικίασε το τζετ σκι.



Τι προβλέπει η νομοθεσία

Όπως έγραψε σε άλλο θέμα το philenews, η σχετική νομοθεσία (Ο περί Ναυσιπλοΐας Αναψυχής στη Δημοκρατία και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2026 (4(I)/2026) ψηφίστηκε από τη Βουλή φέτος και προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η άδεια χειριστή σκάφους και η άδεια μαθητευόμενου χειριστή σκάφους εκδίδονται από την αρμόδια αρχή και κατατάσσονται ως εξής:

(α) Άδεια μαθητευόμενου χειριστή σκάφους

(β) Άδεια χειριστή μηχανοκίνητου σκάφους επιπέδου 1 (η άδεια χειριστή μηχανοκίνητου σκάφους επιπέδου 1 εκδίδεται για χειρισμό σκαφών μήκους κάτω των 12 μέτρων).

Στο νόμο, και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 17, προνοείται ότι:

«Απαγορεύεται ο χειρισμός σκάφους από πρόσωπο το οποίο δεν κατέχει ισχύουσα άδεια χειριστή. Νοείται ότι, επιτρέπεται ο χειρισμός σκάφους από κάτοχο άδειας μαθητευόμενου χειριστή, νοουμένου ότι συνοδεύεται από άτομο το οποίο κατέχει την κατάλληλη για το σκάφος και την περιοχή πλου άδεια χειριστή.

Στη νομοθεσία η οποία καλύπτει και χειριστές σκαφών άνω των 12 μέτρων, στο άρθρο στο οποίο γίνεται αναφορά στις «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας χειριστή» αναφέρεται, πως άδεια χειριστή εκδίδεται σε υποψήφιο ο οποίος

(α) έχει ελάχιστη ηλικία 18 ετών·

(β) έχει παρακολουθήσει και ολοκληρώσει με επιτυχία εγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, σε εγκεκριμένη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, σχολή· και

(γ) έχει επιτύχει σε εξετάσεις τις οποίες διοργανώνει η αρμόδια αρχή σε συνεργασία με την Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.

Όσον αφορά την «άδεια μαθητευόμενου χειριστή σκάφους» αναφέρεται, πως «εκδίδεται άδεια μαθητευομένου χειριστή σκάφους σε πρόσωπο το οποίο έχει συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών».

Στο άρθρο 27 της νομοθεσίας προνοείται, πως «μη κάτοχος άδειας χειριστή…δύναται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να αναλάβει τον χειρισμό μηχανοκίνητων σκαφών τα οποία φέρουν άδεια κυκλοφορίας κατηγορίας Β΄ με ισχύ μηχανής έως ογδόντα πέντε (85) κιλοβάτ και με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τους 35 κόμβους για σκάφη αναψυχής ή ατομικά σκάφη με ισχύ μηχανής έως 135 κιλοβάτ και με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τους 45 κόμβους, τα οποία διατίθενται προς ενοικίαση από επιχείρηση θαλάσσιων αθλημάτων και ψυχαγωγίας σε παραλίες για εκτέλεση συγκεκριμένου πλου περιορισμένης γεωγραφικής έκτασης και χρονικής διάρκειας».

Σημειώνεται, ότι στην κατηγορία Β εμπίπτουν και τα Jet Ski. Τα σκάφη κατηγορίας Α είναι όσα χρησιμοποιούνται από τον ιδιοκτήτη τους ή άλλο πρόσωπο (με την άδειά του ιδιοκτήτη), χωρίς αμοιβή.

Όσον αφορά τους κατόχους άδειας χειριστή, μπορούν να αναλάβουν τον χειρισμό μηχανοκίνητων σκαφών τα οποία φέρουν άδεια κυκλοφορίας κατηγορίας Β΄ για σκάφη αναψυχής χωρίς περιορισμούς ως προς την ισχύ της μηχανής και για ατομικά σκάφη με ισχύ μηχανής 150 κιλοβάτ, τα οποία διατίθενται προς ενοικίαση από επιχείρηση θαλάσσιων αθλημάτων και ψυχαγωγίας σε παραλίες για εκτέλεση συγκεκριμένου πλου περιορισμένης γεωγραφικής έκτασης και χρονικής διάρκειας.

Ως προς την ευθύνη ενοικίασης ταχύπλοων, στη νομοθεσία αναφέρεται, πως:

«Οποτεδήποτε ιδιοκτήτης σκάφους ή εκπρόσωπός του επιτρέπει τη χρήση ή λειτουργία σκάφους με τη ρητή ή σιωπηρή έγκρισή του, με τέτοιο τρόπο, ώστε η χρήση ή λειτουργία του να συνιστά αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή τις πρόνοιες των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ο ιδιοκτήτης του σκάφους ή ο εκπρόσωπός του θεωρείται συνεργός στη διάπραξη του αδικήματος και μπορεί να διωχθεί ως φυσικός αυτουργός και να τιμωρηθεί ανάλογα, εκτός εάν αποδείξει στο δικαστήριο ότι αγνοούσε τη διάπραξη του αδικήματος και ότι το αδίκημα αυτό δεν οφειλόταν σε πράξη ή παράλειψη του ιδίου».

Στις έρευνες της Αστυνομίας συνδράμει και το Υφυπουργείο Ναυτιλίας ως η αρμόδια Αρχή αδειοδότησης ταχύπλοων σκαφών και της διαδικασίας χορήγησης άδειας χειριστή.

Όσον αφορά τα σκάφη π.χ. τα Jet ski πρέπει να είναι νόμιμα εγγεγραμμένα και να διαθέτουν την προβλεπόμενη άδεια κυκλοφορίας.