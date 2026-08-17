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Η νομοθεσία απαγορεύει διά ροπάλου την χρήση ατομικού σκάφους (jet ski) από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών αλλά ακόμη και αν κάποιος είναι 17χρονος δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο τύπο σκάφους, αν δεν συνοδεύεται από άτομο το οποίο κατέχει την κατάλληλη για το σκάφος άδεια. Παράλληλα, απαιτείται και η έκδοση άδειας μαθητευόμενου χειριστή.

Η σχετική νομοθεσία (Ο περί Ναυσιπλοΐας Αναψυχής στη Δημοκρατία και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2026 (4(I)/2026) έχει εγκριθεί από τη Βουλή φέτος.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η άδεια χειριστή σκάφους και η άδεια μαθητευόμενου χειριστή σκάφους εκδίδονται από την αρμόδια αρχή και κατατάσσονται ως εξής:

(α) Άδεια μαθητευόμενου χειριστή σκάφους

(β) Άδεια χειριστή μηχανοκίνητου σκάφους επιπέδου 1 (η άδεια χειριστή μηχανοκίνητου σκάφους επιπέδου 1 εκδίδεται για χειρισμό σκαφών μήκους κάτω των 12 μέτρων).

Στο νόμο, και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 17, προνοείται ότι:

«Απαγορεύεται ο χειρισμός σκάφους από πρόσωπο το οποίο δεν κατέχει ισχύουσα άδεια χειριστή. Νοείται ότι, επιτρέπεται ο χειρισμός σκάφους από κάτοχο άδειας μαθητευόμενου χειριστή, νοουμένου ότι συνοδεύεται από άτομο το οποίο κατέχει την κατάλληλη για το σκάφος και την περιοχή πλου άδεια χειριστή.

Στη νομοθεσία η οποία καλύπτει και χειριστές σκαφών άνω των 12 μέτρων, στο άρθρο στο οποίο γίνεται αναφορά στις «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας χειριστή» αναφέρεται, πως άδεια χειριστή εκδίδεται σε υποψήφιο ο οποίος

(α) έχει ελάχιστη ηλικία 18 ετών·

(β) έχει παρακολουθήσει και ολοκληρώσει με επιτυχία εγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, σε εγκεκριμένη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, σχολή· και

(γ) έχει επιτύχει σε εξετάσεις τις οποίες διοργανώνει η αρμόδια αρχή σε συνεργασία με την Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.

Όσον αφορά την «άδεια μαθητευόμενου χειριστή σκάφους» αναφέρεται, πως «εκδίδεται άδεια μαθητευομένου χειριστή σκάφους σε πρόσωπο το οποίο έχει συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών».

Στο άρθρο 27 της νομοθεσίας προνοείται, πως «μη κάτοχος άδειας χειριστή…δύναται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να αναλάβει τον χειρισμό μηχανοκίνητων σκαφών τα οποία φέρουν άδεια κυκλοφορίας κατηγορίας Β΄ με ισχύ μηχανής έως ογδόντα πέντε (85) κιλοβάτ και με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τους 35 κόμβους για σκάφη αναψυχής ή ατομικά σκάφη με ισχύ μηχανής έως 135 κιλοβάτ και με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τους 45 κόμβους, τα οποία διατίθενται προς ενοικίαση από επιχείρηση θαλάσσιων αθλημάτων και ψυχαγωγίας σε παραλίες για εκτέλεση συγκεκριμένου πλου περιορισμένης γεωγραφικής έκτασης και χρονικής διάρκειας».

Σημειώνεται, ότι στην κατηγορία Β εμπίπτουν και τα Jet Ski. Τα σκάφη κατηγορίας Α είναι όσα χρησιμοποιούνται από τον ιδιοκτήτη τους ή άλλο πρόσωπο (με την άδειά του ιδιοκτήτη), χωρίς αμοιβή.

Όσον αφορά τους κατόχους άδειας χειριστή, μπορούν να αναλάβουν τον χειρισμό μηχανοκίνητων σκαφών τα οποία φέρουν άδεια κυκλοφορίας κατηγορίας Β΄ για σκάφη αναψυχής χωρίς περιορισμούς ως προς την ισχύ της μηχανής και για ατομικά σκάφη με ισχύ μηχανής 150 κιλοβάτ, τα οποία διατίθενται προς ενοικίαση από επιχείρηση θαλάσσιων αθλημάτων και ψυχαγωγίας σε παραλίες για εκτέλεση συγκεκριμένου πλου περιορισμένης γεωγραφικής έκτασης και χρονικής διάρκειας.

Ως προς την ευθύνη ενοικίασης ταχύπλοων, στη νομοθεσία αναφέρεται, πως:

«Οποτεδήποτε ιδιοκτήτης σκάφους ή εκπρόσωπός του επιτρέπει τη χρήση ή λειτουργία σκάφους με τη ρητή ή σιωπηρή έγκρισή του, με τέτοιο τρόπο, ώστε η χρήση ή λειτουργία του να συνιστά αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή τις πρόνοιες των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ο ιδιοκτήτης του σκάφους ή ο εκπρόσωπός του θεωρείται συνεργός στη διάπραξη του αδικήματος και μπορεί να διωχθεί ως φυσικός αυτουργός και να τιμωρηθεί ανάλογα, εκτός εάν αποδείξει στο δικαστήριο ότι αγνοούσε τη διάπραξη του αδικήματος και ότι το αδίκημα αυτό δεν οφειλόταν σε πράξη ή παράλειψη του ιδίου».

Όσον αφορά τα σκάφη π.χ. τα Jet ski πρέπει να είναι νόμιμα εγγεγραμμένα και να διαθέτουν την προβλεπόμενη άδεια κυκλοφορίας.