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Στο νοσοκομείο βρίσκονται μια 7χρονη και ένας 48χρονος, μετά από σοβαρό θαλάσσιο ατύχημα που σημειώθηκε, χθες το μεσημέρι, στην περιοχή Περνέρα στο Παραλίμνι.

Σύμφωνα ανακοίνωση της Αστυνομία, τα υπό εξέταση στοιχεία δείχνουν ότι θαλάσσιο σκάφος τύπου τζετ σκι, το οποίο οδηγούσε 17χρονη με επιβάτιδα 18χρονη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με ρυμουλκούμενο φουσκωτό, τύπου «καναπέ», στο οποίο επέβαιναν πέντε πρόσωπα, δύο άντρες ηλικίας 48 και 43 ετών και τρία ανήλικα παιδιά, ηλικίας 7, 11 και 13 ετών.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά 7χρονη, η οποία υπέστη κάταγμα κρανίου και διακομίστηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας να χαρακτηρίζεται ως εκτός κινδύνου.

Ο 48χρονος υπέστη κάταγμα λεκάνης και κρατήθηκε για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου και ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου συνεχίζουν τις εξετάσεις.