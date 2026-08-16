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Με μια συνοπτική αλλά…καταπελτική περιγραφή ο Παναγιώτης Ιωαννίδης αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Ξενοδοχείων, Επισιτισμού και Κέντρων Αναψυχής της ΣΕΚ εξήγησε την πρακτική της λεγόμενης «ενοικίασης» («labour subletting») αλλοδαπών εργαζομένων από κάποια ξενοδοχεία στην Κύπρο.

Μιλούσε στο συνέδριο με θέμα «Προώθηση της δίκαιης απασχόλησης για το μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό στην Κύπρο» που οργάνωσε στις 30 Ιουλίου 2026 στη Λευκωσία η οργάνωση Step Up Stop Slavery. «Το ξενοδοχείο – είπε – αντί να προσλάβει απευθείας καμαριέρες, λαντζέρηδες ή καθαριστές με τη Συλλογική Σύμβαση, υπογράφει ένα συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών με έναν εργολάβο (outsourcing). Ο εργολάβος φέρνει στο ξενοδοχείο αιτητές ασύλου.

Το ξενοδοχείο πληρώνει τον εργολάβο, για παράδειγμα 10-12 ευρώ την ώρα για κάθε εργαζόμενο. Ο εργολάβος δίνει στον αιτητή ασύλου τον κατώτατο μισθό (ή και λιγότερα, αν του αφαιρεί παράνομα έξοδα στέγασης και μεταφορικών), τσεπώνοντας τη διαφορά. Ο εργαζόμενος δεν παίρνει ποτέ 13ο μισθό, δεν πληρώνεται υπερωρίες, ούτε Κυριακάτικα ή αργίες, όπως προνοεί η Συλλογική Σύμβαση των Ξενοδοχοϋπαλλήλων. Οι εργολάβοι και οι ασύδοτοι εργοδότες επιλέγουν τους αιτητές ασύλου, γιατί ξέρουν ότι είναι σε εξαιρετικά δυσμενή θέση, λόγω της ανάγκης για επιβίωση. Ξέρουν ότι αν ο αιτητής ασύλου διαμαρτυρηθεί ή πάει στη συντεχνία, ο εργολάβος απλώς θα τον απολύσει και θα φέρει τον επόμενο την επόμενη μέρα. Επίσης πολλοί αλλοδαποί δεν γνωρίζουν καν τι προνοεί η νομοθεσία ή η Συλλογική Σύμβαση του κλάδου. Όταν εμείς ως συνδικάτα μπαίνουμε στα ξενοδοχεία για έλεγχο, οι διευθύνσεις μας λένε: «Αυτοί δεν είναι δικό μας προσωπικό, μιλήστε με την εταιρεία X».

Όταν ψάχνουμε την εταιρεία Χ, βρίσκουμε γραφεία-φαντάσματα ή μεσάζοντες που δεν εμφανίζονται ποτέ. Έτσι δημιουργείται ένα προσωπικό δύο ταχυτήτων, μέσα στο ίδιο ξενοδοχείο: Από τη μια οι μόνιμοι (λιγοστοί πλέον) με τα ωφελήματά τους και από την άλλη οι «νοικιασμένοι» αιτητές ασύλου που κάνουν την πιο βαριά δουλειά, κάτω από άθλιες εργασιακές συνθήκες».