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Αναφορές σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης και εργασιακής εκμετάλλευσης αλλοδαπών εργαζομένων στον τομέα της φιλοξενίας στην Κύπρο, αλλά και συγκεκριμένες εισηγήσεις για την εξεύρεση λύσεων στα χρόνια προβλήματα, έγιναν στο πολυθεματικό συνέδριο που η μη κυβερνητική οργάνωση Step Up Stop Slavery οργάνωσε στη Λευκωσία (Δημοσιογραφική Εστία) με τη στήριξη του υπουργείου Δικαιοσύνης ως Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων.

Ο εκπρόσωπος της ΣΕΚ είπε χαρακτηριστικά ότι «ο τομέας της φιλοξενίας παγκοσμίως, αλλά και στην Κύπρο, αποτελεί συχνά «βιτρίνα» ή πεδίο δράσης για κυκλώματα εμπορίας προσώπων, τόσο για εργασιακή όσο και για σεξουαλική εκμετάλλευση».

Όπως τόνισε στο συνέδριο που είχε τίτλο «Προώθηση της δίκαιης απασχόλησης για το μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό στην Κύπρο» η ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος του Step Up Stop Slavery Κατερίνα Στεφάνου, «είναι ουσιώδες να αναγνωρίσουμε ότι οι πολιτικές ασφαλούς μετανάστευσης, οι ηθικές και υπεύθυνες πρακτικές πρόσληψης και απασχόλησης εργαζομένων, συγκαταλέγονται στα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την πρόληψη της εργασιακής εκμετάλλευσης και της εμπορίας ανθρώπων».

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουλίου 2026 ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Εμπορίας Ανθρώπων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου HOST («Tackling Human Trafficking in the Hospitality Sector») στο οποίο συμμετέχουν οργανισμοί, δημόσιες αρχές, ΜΚΟ και εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ισπανία, την Ολλανδία και την Ιταλία, με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών πρόληψης στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Το συνέδριο στη Λευκωσία συγκέντρωσε εκπροσώπους των υπουργείων Εργασίας και Δικαιοσύνης, του υφυπουργείου Μετανάστευσης, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ, του Γραφείου Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων της Αστυνομίας (ΓΚΕΠ), μη κυβερνητικών οργανώσεων και οργανώσεων μεταναστών. Στο συνέδριο μίλησε και η επικεφαλής του γραφείου του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης Κύπρου Νατάσα Ξενοφώντος Κουδουνά, ενώ την κεντρική ομιλία έκανε διαδικτυακά η Susan Kerr επικεφαλής του Τμήματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

Οι εκπρόσωποι της ΠΕΟ και της ΣΕΚ μίλησαν μεταξύ άλλων για την «ενοικίαση εργαζομένων» (labour subletting) στον τομέα του τουρισμού και των κατασκευών, παράνομη πρακτική κάποιων εργοδοτών, που απαγορεύεται με βάση τον σχετικό νόμο.

Ο Παναγιώτης Ιωαννίδης της ΣΕΚ κατήγγειλε ότι «οι «νοικιασμένοι» αιτητές ασύλου κάνουν την πιο βαριά δουλειά κάτω από άθλιες εργασιακές συνθήκες» και πρόσθεσε ότι «η απορρύθμιση της εργασίας, η μη εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων, οι απλήρωτες υπερωρίες και η στοχευμένη εκμετάλλευση κοινοτικών, φοιτητών και εργαζομένων από τρίτες χώρες, είναι καθημερινότητα».

Όλοι οι συμμετέχοντες στο πολυπρόσωπο συνεδριο

«Φτηνή εργατική δύναμη και αναλώσιμα χέρια»

Όπως επεσήμανε στην τοποθέτηση του ο γενικός γραμματέας της Συντεχνίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων της ΠΕΟ Νεόφυτος Ττιμινής, «μεγάλη μερίδα εργοδοτών, δυστυχώς βρίσκουν παραθυράκια μέσα από τις αδυναμίες που υπάρχουν στην Στρατηγική Απασχόλησης για να παραβιάζουν τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις και να μην εφαρμόζουν καν τις συμφωνίες που οι ίδιοι οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι, υπογράφουν. Και ως αποτέλεσμα χρησιμοποιούν τους μετανάστες ως φτηνή εργατική δύναμη, κυρίως σε πόστα της κουζίνας, της καθαριότητας, του σέρβις, με στόχο βέβαια την μεγιστοποίηση των κερδών».

Πρόσθεσε ότι «σε ό,τι αφορά τις συνθήκες διαβίωσης, ενώ έχει φτάσει στο 40% το ποσοστό αποκοπής του μισθού του εργαζόμενου για την διαμονή και διατροφή του, δεν γίνονται αποτελεσματικοί έλεγχοι στο θέμα αυτό, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα τσουβάλιασμα αυτών των ανθρώπων. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έξαρση του φαινομένου των ενοικιαζόμενων εργαζομένων, τόσο στην τουριστική, όσο και στην οικοδομική βιομηχανία. Απαιτούμε λοιπόν εντατικοποίηση των επιθεωρήσεων και πάταξη της αδήλωτης εργασίας».

Ακόμα πιο καυστικός ήταν στη δική του παρέμβαση ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Ξενοδοχείων, Επισιτισμού και Κέντρων Αναψυχής της ΣΕΚ Παναγιώτης Ιωαννίδης.

«Σήμερα – είπε – ο κυπριακός τουρισμός στηρίζεται κυριολεκτικά στις πλάτες των κοινοτικών και των εργαζομένων από τρίτες χώρες, των αιτούντων άσυλο και των φοιτητών. Χωρίς αυτούς, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόριά μας θα έκλειναν σε μια μέρα. Κι όμως η πολιτεία και μερίδα των εργοδοτών, τους αντιμετωπίζουν συχνά ως «αναλώσιμα χέρια».

Είπε ότι «είναι δύσκολο να τους προστατεύσουμε, γιατί οι τοίχοι που βρίσκουμε μπροστά μας είναι ψηλοί: όπως είναι για παράδειγμα το καθεστώς της δεσμευμένης άδειας εργασίας, που είναι το μεγαλύτερο αγκάθι». Εξήγησε ότι «η άδεια εργασίας των εργαζομένων από τρίτες χώρες, είναι συνδεδεμένη με έναν συγκεκριμένο εργοδότη και αν ο εργαζόμενος καταγγείλει εκμετάλλευση, κινδυνεύει να χάσει την άδεια παραμονής του και να απελαθεί. Αυτό δημιουργεί έναν τρομερό μηχανισμό φόβου που τους κρατά βουβούς».

Πρόσθεσε ότι «όπως είδαμε πρόσφατα και με τα σοβαρά επεισόδια στη Ξυλοφάγου, το σύστημα των μεσαζόντων και των γραφείων εξεύρεσης εργασίας, έχει ξεφύγει. Εργολάβοι «νοικιάζουν» μετανάστες σε ξενοδοχεία με εξευτελιστικούς όρους, χωρίς να εφαρμόζουν τη συλλογική σύμβαση, κρατώντας τη μερίδα του λέοντος από τον μισθό τους».

Ο κ. Ιωαννίδης πρότεινε «αποσύνδεση της άδειας εργασίας από τον εργοδότη, καθολική νομοθετική εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης, αυστηρό έλεγχο και ποινές στους μεσάζοντες και ενίσχυση της Εθνικής Στρατηγικής Ένταξης 2026-2029».

«Στόχευση να κτυπήσουμε την παράνομη εργασία»

Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων και διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Άντης Αποστόλου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι πραγματοποιούνται περίπου 8 χιλιάδες επιθεωρήσεις τον χρόνο και ότι το υπουργείο λειτουργεί γραμμή για ανώνυμες καταγγελίες για εργασιακή εκμετάλλευση ή παραβίαση όρων εργοδότησης ή για αδήλωτη και παράνομη εργασία.

Είπε ότι μετά από μέτρα που λήφθηκαν, «η παράνομη απασχόληση σήμερα στην Κύπρο που αφορά τόσο αλλοδαπούς όσο και Κύπριους, υπολογίζεται γύρω στο 20%, ενώ η αδήλωτη εργασία έχει μειωθεί από το 15% πριν λίγα χρόνια, κοντά στο 5% σήμερα. Η στόχευση μας τα επόμενα χρόνια, με συνεργασία με άλλες δημόσιες υπηρεσίες, είναι να κτυπήσουμε την παράνομη εργασία».

Σε σχέση με τους όρους εργοδότησης ανέφερε ότι «από το 1992 ο εργοδότης υποχρεούται να προσφέρει διαμονή στους εργαζόμενους από τρίτες χώρες και γινόταν αποκοπή 10% στον μισθό τους. Μετά που διαπιστώσαμε μέσα από επιθεωρήσεις, τις απάνθρωπες συνθήκες διαμονής κάποιων αλλοδαπών εργαζομένων, αποφασίσθηκε το 2024 να δίνεται στον εργοδότη το κίνητρο να αποκόψει 25% αντί 10% από τον μισθό του εργοδοτούμενου, αν προσφέρει αξιοπρεπή διαμονή, με βάση τα κριτήρια που καθόρισε το υπουργείο Εργασίας».

Από το υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας ο Κωνσταντίνος Κουννής και η Φωτεινή Χρίστου παρουσίασαν την πρώτη Εθνική Στρατηγική Ένταξης Μεταναστών της Κυπριακής Δημοκρατίας για την περίοδο 2026–2029, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2026. Ανέφεραν ότι «η Στρατηγική σηματοδοτεί τη μετάβαση από αποσπασματικές δράσεις σε μια συντονισμένη και μετρήσιμη προσέγγιση με τέσσερις βασικές στρατηγικές επιδιώξεις.

Αυτές αφορούν την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, την καταπολέμηση των στερεοτύπων, τη βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, καθώς και τη νομοθετική και πολιτική ευθυγράμμιση που απαιτείται για την αποτελεσματική εφαρμογή των δράσεων ένταξης».

Στη δική της παρέμβαση η δικηγόρος και νομική σύμβουλος Ελένη Χαραλάμπους πρότεινε την καθιέρωση ενός πιο αποτελεσματικού και προσβάσιμου συστήματος παρακολούθησης σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, διενέργεια πιο εκτεταμένων και προληπτικών ελέγχων από το Τμήμα Εργασίας, καθιέρωση τυποποιημένης σύμβασης εργασίας για αιτούντες άσυλο, εγκεκριμένης από το Τμήμα Εργασίας, επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στους παρανομούντες εργοδότες, δημιουργία αποτελεσματικών διαδικασιών για την έκδοση αδειών διαμονής σε θύματα εμπορίας ανθρώπων και διαμόρφωση σαφών διαδικασιών για τη χορήγηση αδειών διαμονής σε παράτυπους μετανάστες των οποίων η απέλαση δεν είναι εφικτή».

Ψευδείς αγγελίες και πρακτικές γραφείων ευρέσεως εργασίας

Επικαλούμενη την πιο πρόσφατη Διεθνή Έκθεση του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος ((United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) που αφορά την Εμπορία Ανθρώπων και έγινε το 2024, η Κατερίνα Στεφάνου ανέφερε ότι «ο αριθμός των θυμάτων εμπορίας με σκοπό την καταναγκαστική εργασία, αυξήθηκε κατά περίπου 47% μεταξύ 2019 και 2022, καθιστώντας την εργασιακή εκμετάλλευση τη συχνότερα εντοπιζόμενη μορφή εμπορίας ανθρώπων παγκοσμίως.

Τα εγκληματικά δίκτυα – πρόσθεσε – χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο ψηφιακές τεχνολογίες, ψευδείς αγγελίες και πρακτικές γραφείων ευρέσεως εργασίας για να στοχεύσουν μετανάστες που αναζητούν απασχόληση στο εξωτερικό, ιδιαίτερα σε κλάδους που αντιμετωπίζουν ελλείψεις εργατικού δυναμικού».

Η κυρία Στεφάνου τόνισε ότι «η προστασία των μεταναστών εργαζομένων, η προώθηση της ηθικής πρόσληψης και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ θεσμών, εργοδοτών, οργανώσεων εργαζομένων και της κοινωνίας των πολιτών είναι απαραίτητα για την οικοδόμηση δίκαιων αγορών εργασίας και την πρόληψη της εκμετάλλευσης. Μέσω συντονισμένης δράσης σε όλη την Ευρώπη, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η μετανάστευση θα παραμείνει μια ευκαιρία για αξιοπρεπή εργασία και κοινωνική ένταξη και όχι μια οδός προς την κακοποίηση».

Στο ίδιο πνεύμα ήταν και η τοποθέτηση του Ανδρέα Χατζηγεωργίου εκ μέρους του υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης ως Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων. Αναφέρθηκε στο ευρωπαϊκό έργο HOST και είπε ότι «δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε τα ευρήματα και τις συστάσεις του έργου, ώστε να ενισχύσουμε περαιτέρω τις εθνικές μας πολιτικές, τη διυπηρεσιακή συνεργασία και τους μηχανισμούς πρόληψης, προστασίας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης της εργασιακής εκμετάλλευσης και της εμπορίας ανθρώπων».

Η Κατερίνα Στεφάνου και ο Ανδρέας Χατζηγεωργίου στο συνέδριο

Συνθήκες που ευνοούν την εμπορία ανθρώπων

Στη δική του παρέμβαση ο υπεύθυνος Ενημέρωσης και Επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο Αλέξης Παντελίδης ανέφερε ότι«στην Κύπρο, οι αλλοδαποί υπήκοοι αποτελούν σχεδόν το 40% του εργατικού δυναμικού στον κλάδο της φιλοξενίας, όπου επικρατούν συνθήκες που ευνοούν την εμπορία ανθρώπων.

Αυτές αφορούν τα σύνθετα λειτουργικά μοντέλα και την συχνά περιορισμένη λογοδοσία σχετικά με την ευημερία των εργαζομένων, τις αθέμιτες πρακτικές απασχόλησης, καθώς και το υψηλό ποσοστό θέσεων εργασίας «χαμηλής ειδίκευσης» που προσελκύουν πιο ευάλωτους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων πολλών υπηκόων τρίτων χωρών. Αυτό συνεπάγεται αυξημένες πιθανότητες εργασιακής εκμετάλλευσης, καθώς και απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα και είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε συνθήκες εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα καταχρηστικών συνθηκών εργασίας».

Ο κ. Παντελίδης σημείωσε ότι «η πλειονότητα των καταγεγραμμένων θυμάτων εμπορίας στην Κύπρο είναι υπήκοοι χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και η κύρια μορφή εμπορίας παραμένει η σεξουαλική εκμετάλλευση, η εργασιακή εκμετάλλευση παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, φτάνοντας πλέον το 36% των εντοπισμένων περιπτώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η πρώτη έρευνα της Αστυνομίας στο delivery

Στη λειτουργία και στις αρμοδιότητες του Γραφείου Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων της Αστυνομίας (ΓΚΕΠ) αναφέρθηκε στη δική της τοποθέτηση η επικεφαλής του ΓΚΕΠ ανώτερη υπαστυνόμος Ελένη Μιχαήλ.

«Ως Γραφείο – είπε – μας απασχολούν η εργασιακή εκμετάλλευση, η σεξουαλική και ο εξαναγκασμός στη διάπραξη ποινικών αδικημάτων. Πρόσφατα διερευνήθηκε μία σοβαρή μορφή εργασιακής εκμετάλλευσης που αφορά τον τομέα διανομής (delivery sector) για πρώτη φορά. Όσον αφορά την πάταξη της εργασιακής εκμετάλλευσης, σε συνεργασία με τους επιθεωρητές του Γραφείου Εργασίας διεξάγονται κοινές επιχειρήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο έχει υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας με το Γραφείο Εργασίας το οποίο καλύπτει την εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις, την ανταλλαγή πληροφοριών και τις εκστρατείες ενημέρωσης». Η υπαστυνόμος Μιχαήλ παρατήρησε ότι «κάποιες πληροφορίες που μας διαβιβάζονται και αφορούν την εργασία, εμπίπτουν περισσότερο σε θέματα παραβίασης όρων εργασίας και όχι σε εργασιακή εκμετάλλευση».

Η επικεφαλής του ΓΚΕΠ υπαστυνόμος Ελένη Μιχαήλ

Πρόσθεσε ότι «οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, αφορούν τον μεγάλο χρόνο εκδίκασης των υποθέσεων και την αδυναμία άμεσης επικοινωνίας με τα θύματα λόγω δυσκολιών στην γλώσσα.

Είπε επίσης ότι το ΓΚΕΠ συνεργάζεται εντός Κύπρου με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και Ψυχικής Υγείας και με μη κυβερνητικές οργανώσεις που στηρίζουν τα θύματα και εκτός Κύπρου με διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως η Europol, η Interpol και o Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Ανέφερε δε ότι «για σκοπούς διαβίβασης πληροφοριών στο ΓΚΕΠ, έχει συσταθεί η 4ψήφια τηλεφωνική γραμμή 1497 όπου μπορεί οποιοσδήποτε να διαβιβάζει ανώνυμα πληροφορίες που αφορούν την εμπορία προσώπων.

Eπίσης στο Digipol στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας υπάρχει ειδικό πεδίο για ανώνυμες πληροφορίες που αφορούν την εμπορία». Κατέληξε λέγοντας ότι «λόγω των συνεχόμενων δράσεων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από το 2022 μέχρι το 2025 η Κύπρος βρίσκεται στην κατηγορία 1 στην αξιολόγηση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Αυτό δείχνει τη συνέπεια και την πρόοδο που επιτυγχάνεται κάθε χρόνο, την βελτίωση των διαδικασιών ώστε να γίνονται πιο λειτουργικές και με επίκεντρο πάντα τη θυματοκεντρική και πολυθεματική προσέγγιση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε καταδίκες σε πέραν των 24 υποθέσεων και καταδικάστηκαν πέραν των 40 δραστών.

Μεταξύ των υποθέσεων υπάρχουν καταδίκες που για πρώτη φορά σημειώθηκαν στην Κύπρο, όπως η καταδίκη πελάτη που έλαβε υπηρεσίες σεξουαλικής φύσεως από θύμα εμπορίας προσώπων και καταδίκες σε δύο υποθέσεις επαιτείας».

Σημειώνουμε ότι παρών στο συνέδριο ήταν και ο Νέλσων Νεοκλέους μέλος του διοικητικού συμβουλίου της μη κυβερνητικής οργάνωσης Cyprus STOP Trafficking που μας δήλωσε ότι «η Στρατηγική Απασχόλησης και η Στρατηγική Ένταξης Μεταναστών πρέπει να μελετηθούν περισσότερο από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και να ζητηθεί από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να τις τροποποιήσουν όπου χρειάζεται.

Συναφώς, τα εθνικά σχέδια δράσης πρέπει να τυγχάνουν παρακολούθησης, αξιολόγησης και προσαρμογής».

«Μου είπαν ότι δεν προσλαμβάνουν μαύρους»

Στο πρώτο πάνελ της συζήτησης με θέμα τις πραγματικότητες της εργασίας στην Κύπρο παρουσιάστηκαν πρωτογενείς μαρτυρίες από ηγέτες μεταναστευτικών κοινοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό ο Soren Lurabni λειτουργός της οργάνωσης Generation for Change CY παρουσίασε ευρήματα του ερευνητικού έργου με τίτλο «FAIR» με συμμετοχή αιτούντων άσυλο ή προσφύγων (άνω των 18 ετών) που έφτασαν στην Κύπρο μετά το 2022.

Ανέφερε ότι «στο ζήτημα των διακρίσεων κατά την αναζήτηση εργασίας και την απασχόληση, το χρώμα του δέρματος συχνά επισκίαζε το νομικό καθεστώς». Είναι ενδεικτική η δήλωση μιας γυναίκας από το Καμερούν: «Μου είπαν κατηγορηματικά ότι δεν προσλαμβάνουν μαύρους. Είχαν δημοσιεύσει αγγελία, αλλά δεν ανέφεραν τίποτα για συγκεκριμένες κατηγορίες». Ο ομιλητής σχολίασε ότι «παρατηρείται συστηματικά κακομεταχείριση εργαζομένων στη βάση φυλετικών διακρίσεων.

Στον τομέα της απασχόλησης καταμετρήθηκε ποσοστό 59,7% των ερωτηθέντων οι οποίοι έτυχαν διαφορετικής μεταχείρισης σε σχέση με τους συναδέλφους τους στη βάση του χρώματος τους, 69,7% δεν αμείβονταν επαρκώς για την κάλυψη βασικών αναγκών, ενώ φυλετικές διακρίσεις παρατηρήθηκαν και σε εργασιακά περιβάλλοντα όπου είναι διαχωρισμένες οι τουαλέτες και οι χώροι ανάπαυσης». Από τον Stephan Noel Tchounanteu διευθυντή της οργάνωσης TapSeu Pouh που διευθύνεται από πρόσφυγες στην Κύπρο, τέθηκαν αρκετάσημεία συζήτησης.

Μίλησε «για την ευάλωτη θέση πολλών εργαζομένων μεταναστών λόγω αβέβαιου νομικού καθεστώτος, για διακρίσεις σε όλα τα στάδια της απασχόλησης, για πρακτικές απασχόλησης που ενέχουν εκμετάλλευση, για κενά στις δημόσιες υπηρεσίες υποστήριξης και για διοικητικά εμπόδια στην ένταξη στην αγορά εργασίας».

Ο κ. Tchounanteu πρότεινε μεταξύ άλλων «την ενίσχυση των επιθεωρήσεων εργασίας και των μέτρων επιβολής της νομοθεσίας, βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται από το Γραφείο Εργασίας, επιτάχυνση της αναγνώρισης προσόντων, ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ δημόσιων φορέων, παροχή συνεχούς κατάρτισης σε δημόσιους λειτουργούς, βελτίωση της συνδεσιμότητας των δημόσιων συγκοινωνιών με βιομηχανικές και εμπορικές περιοχές, διεύρυνση της πρόσβασης σε ευκαιρίες απασχόλησης που απαιτούν εξειδίκευση για υπηκόους τρίτων χωρών, διερεύνηση οδών μετάβασης σε καθεστώς άδειας εργασίας για δικαιούχους αιτητές ασύλου και άλλες ομάδες μεταναστών, ενίσχυση των μηχανισμών αναφοράς περιστατικών εργασιακής εκμετάλλευσης και προώθηση στενότερης συνεργασίας μεταξύ κοινοτήτων μεταναστών, εργοδοτών, συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων φορέων».

Η Irene Che και ο Stephan TTchounanteu

Βία κατά γυναικών και άνιση μεταχείριση

Σε «περιστατικά βίας και κακοποίησης κατά γυναικών μεταναστριών και προσφυγισσών» αναφέρθηκε η Lama Swas εκτελεστική διευθύντρια της οργάνωσης «Hold My Hand CY» που διοικείται από γυναίκες πρόσφυγες. Είπε ότι τα περιστατικά αυτά «δεν καταγγέλλονται λόγω του φόβου αποκάλυψης της ταυτότητάς τους ή απώλειας της εργασίας, της κατοικίας ή της έκβασης μιας νομικής υπόθεσης» και πρότεινε «την προβολή επιλογών για ανώνυμη καταγγελία σε επίσημους ιστοτόπους, με σαφή επισήμανση ότι δεν θα αποκαλυφθεί η ταυτότητα του ατόμου».

Πρότεινε επίσης «την υποχρέωση των εργοδοτών μέσω των συνδικάτων, να ενημερώνουν το προσωπικό για τα δικαιώματά του και να αναρτούν αυτές τις πληροφορίες στον χώρο εργασίας, ιδίως σε τομείς υψηλού κινδύνου. Δεδομένου – πρόσθεσε – ότι πολλές γυναίκες εξακολουθούν να μην προβαίνουν σε καταγγελία, το μέτρο αυτό μεταθέτει την ευθύνη στους εργοδότες και προσθέτει ένα επίπεδο προστασίας».

Στη δική της τοποθέτηση η Irene Che πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιζώντων του Step Up Stop Slavery αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε ζητήματα «τρωτότητας και εξάρτησης των εργαζομένων από τους εργοδότες, εκμεταλλευτικές συνθήκες εργασίας, άνιση μεταχείριση μεταξύ μεταναστών και ντόπιων εργαζομένων παρά την εκτέλεση των ίδιων καθηκόντων». Πρόσθεσε ότι «αν και οι προκλήσεις αυτές είναι πραγματικές, είναι εξίσου σημαντικό να αναγνωριστεί η πρόοδος που σημειώνεται».