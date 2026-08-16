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Μια ανάσα δροσιάς από τα παρατεταμένα 40άρια, επιφυλάσσει ο καιρός για σήμερα αλλά και την ερχόμενη εβδομάδα. Σε ορισμένες περιοχές του νησιού αναμένονται βροχές, καταιγίδες, ακόμη και χαλάζι. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει εποχική χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα.

Σήμερα θα παρατηρούνται αρχικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι, στα ορεινά, στο εσωτερικό αλλά και σε περιοχές στα ανατολικά, αναμένεται να δώσουν κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι παροδικά θα πνέουν μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που σταδιακά στα δυτικά πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, δεν αποκλείεται τοπικά να σχηματιστεί ομίχλη.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.