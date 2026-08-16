Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στις 30 Ιουλίου 2026, περίπου 72 χιλιάδες άνθρωποι κινήθηκαν αιφνιδιαστικά από το Μαρόκο προς τη Θέουτα. Μέσα σε περίπου 48 ώρες, χιλιάδες μετανάστες εισήλθαν κατά κύματα στον ισπανικό θύλακα της βόρειας Αφρικής και, σχεδόν με την ίδια ταχύτητα με την οποία πέρασαν τα σύνορα, οι περισσότεροι επέστρεψαν στο Μαρόκο. Η μαζική εισροή μπορεί να υποχώρησε, άφησε όμως πίσω της μια κρίση με πολιτικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις, καθώς και ερωτήματα που εξακολουθούν να αναζητούν απαντήσεις.

Τα γεγονότα στη Θέουτα δεν πέρασαν απαρατήρητα από την Κύπρο, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στο κατά πόσο η κρίση μπορεί να επηρεάσει την πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την πλήρη ένταξη στη ζώνη Σένγκεν. Την ίδια ώρα, ορισμένοι αναλυτές ερμηνεύουν όσα συνέβησαν στη Θέουτα μέσα από το πρίσμα της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών και της «υβριδικής απειλής».

Υπό αυτό το πρίσμα, τίθεται και ένα δεύτερο ερώτημα για την Κύπρο: κατά πόσο η Τουρκία θα μπορούσε να επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει το μεταναστευτικό ως μέσο γεωπολιτικής πίεσης. Στη συζήτηση αυτή επανέρχεται και το προηγούμενο του Έβρου, όπου Αθήνα και Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν καταγγείλει εργαλειοποίηση μεταναστευτικών ροών από την Άγκυρα.

Για τα γεγονότα στη Θέουτα και τη σύνδεση με την Κύπρο τοποθετούνται στον «Φ της Κυριακής» οι διεθνολόγοι Γιώργος Κέντας και Χαράλαμπος Χρυσοστόμου.

Αρμόδιες πηγές διαμηνύουν ότι η Λευκωσία δεν ανησυχεί από τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν από την κρίση στη Θέουτα και υπογραμμίζουν πως δεν προκύπτει οτιδήποτε που να εκθέτει σε νέους κινδύνους την πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την πλήρη ένταξη στη ζώνη Σένγκεν.

Τι συνέβη στη Θέουτα

Σύμφωνα με το μαροκινό υπουργείο Εσωτερικών, όλα ξεκίνησαν από αναρτήσεις που διέδιδαν «λανθασμένες» και «παραπλανητικές» πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενθαρρύνοντας δεκάδες χιλιάδες Μαροκινούς να μεταβούν άμεσα στην ισπανική Θέουτα. Τα κυριότερα σημεία που προβάλλεται ότι ενδέχεται να συνέβαλαν ήταν δύο. Αφενός η μαροκινή δημόσια αργία της 30ής Ιουλίου λειτούργησε ως δικαιολογία για την ολιγωρία των μαροκινών αρχών. Αφετέρου, μια ισπανική δικαστική απόφαση στις 8 Ιουλίου η οποία κατέστησε πιο δύσκολη την απέλαση όσων εισέρχονται στη Θέουτα από τη θάλασσα, εικάζεται πως έδωσε κίνητρα στους μετανάστες που ήθελαν να μεταβούν στον ισπανικό θύλακα. Ουσιαστικά, το Δικαστήριο με εκείνη την απόφαση έκανε σαφή διάκριση ανάμεσα σε όσους εντοπίζονται στη θάλασσα και σε όσους είχαν περάσει τον συνοριακό φράχτη, δημιουργώντας ένα νέο νομικό κενό γύρω από τις επαναπροωθήσεις.

CEUTA, SPAIN – JULY 31, 2026: Migrants gather near the border crossing between Morocco and the Spanish enclave of Ceuta on July 31, 2026. Tens of thousands of migrants crossed into Ceuta from Morocco, while some continued to arrive and others voluntarily returned due to the precarious situation. Photo by Mario Moron / JNA Press/Sipa USA.

Η μαζική εισροή είχε και βαρύ ανθρώπινο κόστος. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, έως τις 7 Αυγούστου 2026 οι ισπανικές αρχές είχαν παραλάβει 80 σορούς μεταναστών, με πολλούς από τους θανάτους να συνδέονται με πνιγμό.

Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής 31 Ιουλίου, οι ισπανικές αρχές ανέφεραν ότι σχεδόν το σύνολο των μεταναστών που είχαν εισέλθει στη Θέουτα είχε ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο. Παράλληλα, αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβεβαίωσε ότι δεν έχει καταγραφεί καμία μετακίνηση μεταναστών από τη Θέουτα προς την ηπειρωτική Ευρώπη, στοιχείο που αντικρούει τους ισχυρισμούς περί ανεξέλεγκτης «εισβολής» προς την υπόλοιπη ήπειρο.

Πολιτική και διπλωματική αναταραχή

Η μεταναστευτική τραγωδία στη Θέουτα πυροδότησε πολιτική και διπλωματική σύγκρουση ανάμεσα στην Ισπανία και την Ιταλία. Άμεσα η πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας, Τζόρτζια Μελόνι, ανακοίνωσε την επαναφορά προσωρινών εσωτερικών συνοριακών ελέγχων για αφίξεις από την Ισπανία, υπό τον φόβο ανεξέλεγκτης μετακίνησης μεταναστών που κατά την ίδια θα αποτελούσε απειλή στην εθνική ασφάλεια της Ιταλίας και στον συνοριακό έλεγχο.

Η απόφαση της Ρώμης προκάλεσε έντονη αντίδραση από τη Μαδρίτη, με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να υπεραμύνεται της διαχείρισης της κρίσης και να καλεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αποφύγουν κινήσεις που υπονομεύουν την ενότητα της ΕΕ. Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε λίγες ημέρες αργότερα, όταν η Ισπανία ανακοίνωσε, ως απάντηση, προσωρινούς ελέγχους σε ταξιδιώτες που έφθαναν από την Ιταλία μέσω αεροδρομίων και λιμανιών, μετατρέποντας τη μεταναστευτική κρίση σε ανοικτή διπλωματική διαμάχη μεταξύ δύο κρατών-μελών.

Το ζήτημα έφθασε παράλληλα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ στις 4 Αυγούστου, τα κράτη-μέλη αναγνώρισαν, σύμφωνα με τον Ισπανό υπουργό Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, την άμεση αντίδραση της Μαδρίτης. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι περίπου 70.000 από τους 72.000 μετανάστες είχαν ήδη εγκαταλείψει τη Θέουτα και ότι ο χώρος Σένγκεν δεν είχε τεθεί σε κίνδυνο, καθώς ο ισπανικός θύλακας δεν αποτελεί μέρος του.

Η κρίση έφερε ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση στην Ευρώπη για τους συνοριακούς ελέγχους και το κατά πόσο μια ξαφνική μεταναστευτική πίεση σε ένα κράτος μπορεί να επηρεάσει και τα υπόλοιπα. Παράλληλα, ανέδειξε τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν στη λειτουργία της Σένγκεν όταν τα κράτη προχωρούν σε μονομερή μέτρα για την προστασία των συνόρων τους.

Το μεταναστευτικό ως μέσο πίεσης

Όσον αφορά τις αιτίες της έκρηξης, υπάρχει και μια γεωπολιτική ή διακρατική διάσταση στα σενάρια που διακινούνται. Έμπειροι παρατηρητές υποστηρίζουν ότι η μαροκινή ηγεσία εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό χρησιμοποιώντας το ως μέσο πίεσης κάθε φορά που είτε έχει ενοχληθεί για κάτι που έκανε η Μαδρίτη είτε θέλει να διεκδικήσει κάτι διπλωματικά ή οικονομικά από την πλευρά της Ισπανίας.

Εδώ έρχεται και το παράδειγμα του Έβρου το 2020, σε μια από τις σοβαρότερες ελληνοτουρκικές κρίσεις γύρω από το μεταναστευτικό. Εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια περίπτωση κατά την οποία ένα τρίτο κράτος χαλάρωσε σκόπιμα τους περιορισμούς και χρησιμοποίησε την παρουσία μεγάλου αριθμού μεταναστών ως μέσο πίεσης προς ένα κράτος-μέλος.

Ανάλογη αντίδραση θα μπορούσε να υπάρξει και για την Κύπρο, στο υποθετικό σενάριο που θα γινόταν κάτι τέτοιο στο μέλλον, την ώρα που η χώρα θα ήταν πλήρες κράτος μέλος στη Σένγκεν. Πρόκειται πάντως για θεωρίες που, αν και διατυπώνονται ως επιφυλάξεις, δεν φαίνεται να ανησυχούν τη Λευκωσία αφού δεν έχει παρατηρηθεί κάτι παρόμοιο ή τέτοια πρόθεση τα προηγούμενα χρόνια στην Κύπρο.

CEUTA, SPAIN – JULY 31, 2026: Migrants gather near the border crossing between Morocco and the Spanish enclave of Ceuta on July 31, 2026. Tens of thousands of migrants crossed into Ceuta from Morocco, while some continued to arrive and others voluntarily returned due to the precarious situation. Photo by Mario Moron / JNA Press/Sipa USA.

Δεν ανησυχεί η Λευκωσία για την πορεία της προς Σένγκεν

Στη Λευκωσία εκτιμάται ότι η προσπάθεια για πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη ζώνη Σένγκεν έχει πλέον περάσει σε μεγάλο βαθμό από το τεχνικό στο πολιτικό επίπεδο. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει συλλέξει ο «Φ», στο παρόν στάδιο το βάρος πλέον θα πρέπει να πέσει προς την εξασφάλιση της απαραίτητης πολιτικής στήριξης από τα κράτη μέλη, ώστε η πορεία της Κύπρου να ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Την ίδια ώρα, στη Λευκωσία δεν υπάρχει ανησυχία ότι τα γεγονότα στη Θέουτα μπορούν να επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο την κυπριακή προσπάθεια για πλήρη ένταξη στη Σένγκεν. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής οποιαδήποτε ένδειξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να συνδέει τη μεταναστευτική κρίση στον ισπανικό θύλακα με την περίπτωση της Κύπρου ή να δημιουργεί νέα δεδομένα στην πορεία που ακολουθεί η Κυπριακή Δημοκρατία.

Η προσέγγιση που ακολουθεί η Λευκωσία είναι ότι πρώτα θα πρέπει να γίνουν όλα όσα απαιτούνται σε τεχνικό επίπεδο και στη συνέχεια να αντιμετωπιστεί η πολιτική διάσταση του ζητήματος. Είναι μια λογική που ακολουθεί γενικότερα στη θητεία του στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Κωνσταντίνος Κόμπος, με τη θέση ότι μια φιλόδοξη προσπάθεια δεν θα πρέπει να εγκαταλείπεται εκ των προτέρων επειδή θεωρείται δύσκολη ή ακόμη ακατόρθωτη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη προχωρήσει σε αλλαγές που κρίθηκαν απαραίτητες για την πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το προσωπικό που εργάζεται στον έλεγχο των συνόρων, καθώς σε ένα κράτος πλήρως ενταγμένο στη Σένγκεν οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες δεν μπορούν να ασκούνται από υπηκόους τρίτων χωρών. Για τον λόγο αυτό προσλήφθηκαν Ευρωπαίοι πολίτες, ώστε να καλυφθεί και αυτή η απαίτηση.

Σε ό,τι αφορά την Πράσινη Γραμμή, η οποία συχνά παρουσιάζεται ως το πιο σύνθετο σημείο της κυπριακής προσπάθειας, η θέση της Λευκωσίας παραμένει ότι ο Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής είναι δεδομένος και θα συνεχίσει να ισχύει όσο παραμένει άλυτο το Κυπριακό. Οποιεσδήποτε πρόσθετες ενέργειες για ενίσχυση της επιτήρησης και του ελέγχου θα γίνουν, σύμφωνα με την ίδια προσέγγιση, εντός του συγκεκριμένου πλαισίου.

Αρμόδιες πηγές υπογραμμίζουν επίσης ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχει διατυπωθεί μέχρι στιγμής οποιαδήποτε ένσταση σε σχέση με την τεχνική ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ούτε, όπως επισημαίνουν, έχει τεθεί μετά τα γεγονότα στη Θέουτα κάποιο νέο ζήτημα που να αφορά την Πράσινη Γραμμή και να προκαλεί προβληματισμό στη Λευκωσία.

Το ζήτημα θεωρείται πλέον πρωτίστως πολιτικό. Η Λευκωσία θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση των υπόλοιπων κρατών μελών. Το αισιόδοξο σενάριο είναι εντός του επόμενου έτους η προσπάθεια να έχει στεφθεί με επιτυχία και η Κυπριακή Δημοκρατία να είναι πλέον ένα πλήρως ενταγμένη στη ζώνη Σένγκεν.

Γιώργος Κέντας: Δεν αλλάζει η πορεία της Κύπρου προς Σένγκεν

Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής και Διακυβέρνησης, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Η πρόσφατη κατάσταση στη Θέουτα, με την αυξημένη πίεση από μεταναστευτικές ροές προς τον ισπανικό θύλακα, επανέφερε τη συζήτηση για την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος να θεωρείται ότι το συγκεκριμένο περιστατικό μπορεί να επηρεάσει την πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την ένταξη στη ζώνη Σένγκεν. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη περίπτωση, με ιστορικό και γεωπολιτικό υπόβαθρο, η οποία αφορά ένα τοπικό μοτίβο.

Η ένταξη στη ζώνη Σένγκεν αποτελεί αποτέλεσμα μιας πολυετούς διαδικασίας, κατά την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία υποβλήθηκε σε αυστηρούς τεχνικούς και επιχειρησιακούς ελέγχους από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αξιολόγηση βασίζεται στην ικανότητα ενός κράτους να προστατεύει αποτελεσματικά τα εξωτερικά σύνορα, να διαχειρίζεται τις θεωρήσεις εισόδου, να ανταλλάσσει πληροφορίες μέσω των ευρωπαϊκών συστημάτων ασφαλείας και να εφαρμόζει το κεκτημένο Σένγκεν.

Παράλληλα, η εικόνα της Κύπρου στο μεταναστευτικό παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της κυβέρνησης, τα οποία παρουσίασε ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, οι παράτυπες αφίξεις έχουν μειωθεί κατά 92%, οι εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου έχουν περιοριστεί σημαντικά, ενώ οι επιστροφές και η ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποτελούν μέρος μιας πιο αποτελεσματικής μεταναστευτικής πολιτικής. Οι παράνομες μεταναστευτικές ροές προς την Κύπρο συνδέονται κυρίως με τις διενέξεις στη Μέση Ανατολή και όχι με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περίπτωσης της Θέουτας.

Η ένταξη στη Σένγκεν, εξάλλου, δεν αποτελεί μόνο ζήτημα ασφάλειας αλλά και σημαντική ευκαιρία αναπτυξιακής πολιτικής. Αναμένεται να ενισχύσει την ελκυστικότητα της Κύπρου ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού, ιδιαίτερα για επενδυτές από τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του Κόλπου. Η Κύπρος θα είναι μια αξιόπιστη πύλη προς την ευρωπαϊκή αγορά. Παράλληλα, η έκδοση θεωρήσεων εισόδου από την Κυπριακή Δημοκρατία αποκτά μεγαλύτερη σημασία, γεγονός που επιβάλλει επένδυση στις διπλωματικές αποστολές και σωστή επικοινωνιακή προετοιμασία της κυβέρνησης και του επιχειρηματικού κόσμου.

Οι μεταναστευτικές προκλήσεις θα συνεχίσουν να υπάρχουν, όπως συμβαίνει σε όλα σχεδόν τα κράτη της ζώνης Σένγκεν. Αυτό, όμως, δεν αναιρεί την πρόοδο της Κύπρου ούτε μεταβάλλει τα κριτήρια ένταξής της στο Σένγκεν. Αντίθετα, η μέχρι σήμερα πορεία δείχνει ότι η χώρα βρίσκεται σε σταθερή τροχιά ολοκλήρωσης μιας στρατηγικής επιλογής με σημαντικά θεσμικά, γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη. Η γραμμή κατάπαυσης του πυρός και η συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή είναι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται συστηματικά και με αποτελέσματα.

Χαράλαμπος Χρυσοστόμου: Η Θέουτα χτυπά το καμπανάκι για την Κύπρο

Διεθνολόγος

Από τον Έβρο στην Ισπανία και από εκεί στην Πράσινη Γραμμή: η Ευρώπη ανακαλύπτει ξανά πόσο εύθραυστο είναι το Σένγκεν όταν η μετανάστευση μετατρέπεται σε γεωπολιτικό όπλο. Η κρίση στη Θέουτα δεν είναι απλώς άλλη μία μεταναστευτική κρίση στα σύνορα της Ευρώπης. Είναι μια υπενθύμιση ότι, στη σημερινή γεωπολιτική πραγματικότητα, οι μεταναστευτικές ροές μπορούν να μετατραπούν από ανθρωπιστικό ζήτημα σε εργαλείο πολιτικής πίεσης.

Η εικόνα δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων να κατευθύνονται μαζικά προς μια μικρή ισπανική πόλη στη βόρεια Αφρική προκαλεί αναπόφευκτα συνειρμούς με την κρίση της Θέουτας το 2021, αλλά και με τον Έβρο του 2020. Στην περίπτωση του Έβρου, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε καταγγείλει ευθέως τη χρήση της μεταναστευτικής πίεσης από την Τουρκία για πολιτικούς σκοπούς. Στη σημερινή Θέουτα, το κατά πόσον υπήρξε οργανωμένη κρατική εργαλειοποίηση παραμένει ζήτημα που χρειάζεται τεκμηρίωση. Το γεγονός, όμως, παραμένει: ένα εξωτερικό σύνορο της Ευρώπης μπορεί μέσα σε λίγες ώρες να μετατραπεί σε σημείο τεράστιας πίεσης.

Και τότε αρχίζει το δεύτερο πρόβλημα: η πίεση μεταφέρεται στο εσωτερικό της Ευρώπης.Η απόφαση της Ιταλίας να επαναφέρει ελέγχους σε ταξιδιώτες από την Ισπανία είναι χαρακτηριστική. Δεν σηματοδοτεί το τέλος του Σένγκεν. Αποκαλύπτει όμως το ακριβώς αντίθετο: τον κίνδυνο ενός ντόμινο, όπου κάθε κράτος, φοβούμενο τις δευτερογενείς μετακινήσεις, αρχίζει να προστατεύει μόνο του τα εθνικά του σύνορα. Το ευρωπαϊκό σύστημα τότε δεν καταρρέει νομικά· αρχίζει να φθείρεται πολιτικά.

Για την Κύπρο, το μήνυμα είναι ακόμη πιο άμεσο. Η Δημοκρατία βρίσκεται πλέον κοντά στην ένταξη στον χώρο Σένγκεν. Η μεγάλη δοκιμασία, όμως, δεν θα είναι μόνο η φύλαξη αεροδρομίων και λιμανιών. Θα είναι η Πράσινη Γραμμή.Το ενδεχόμενο μιας οργανωμένης πίεσης μέσω της διαδρομής Τουρκία-κατεχόμενα-Πράσινη Γραμμή δεν πρέπει ούτε να υπερδραματοποιείται ούτε να υποτιμάται. Είναι ένα σενάριο που η Λευκωσία οφείλει να αντιμετωπίζει ως ζήτημα εθνικής και ευρωπαϊκής ασφάλειας. Άλλωστε, η ίδια η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης αναγνωρίζει πλέον ρητά την ιδιαιτερότητα της Πράσινης Γραμμής.Το κρίσιμο ερώτημα, επομένως, δεν είναι αν η Κύπρος πρέπει να φοβηθεί τη Θέουτα. Είναι αν πρέπει να διδαχθεί από αυτήν.Η απάντηση είναι ναι.

Η ένταξη στο Σένγκεν δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό προνόμιο. Είναι και ευρωπαϊκή ευθύνη. Και για την Κύπρο αυτό σημαίνει ότι η Πράσινη Γραμμή πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι ως μια «γκρίζα ζώνη» μεταξύ δύο κοινοτήτων, αλλά ως πιθανό σημείο ευρωπαϊκής ευπάθειας. Γιατί, εάν κάποτε επιχειρηθεί να χρησιμοποιηθεί μαζικά η μετανάστευση για να πιεστεί η Κυπριακή Δημοκρατία, το ζητούμενο δεν θα είναι απλώς πώς θα αντιδράσει η Λευκωσία.Το πραγματικό ερώτημα θα είναι αν θα αντιδράσει η Ευρώπη ως Ευρώπη. Εκεί θα κριθεί και η πραγματική αντοχή του Σένγκεν.