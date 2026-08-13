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Στο ζήτημα της εργασιακής εκμετάλλευσης αλλοδαπών εργαζομένων σε ξενοδοχεία και κέντρα αναψυχής στην Κύπρο, που συζητήθηκε στο συνέδριο της οργάνωσης Step Up Stop Slavery στις 30 Ιουλίου 2026 στη Λευκωσία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου HOST και απασχόλησε τη στήλη χθες και προχθές, συμπεριλαμβάνεται και αναφορά στα πλέον ευάλωτα άτομα ανάμεσα στον πληθυσμό των μεταναστών, που είναι τα ασυνόδευτα παιδιά.

Στο συνέδριο συμμετείχε και η διαχειρίστρια του έργου, Νατάσα Ξενοφώντος Κουδουνά, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης της αποστολής της Κύπρου που αναφέρθηκε στο έργο «Μετάβαση στην ενηλικίωση: Λειτουργία μονάδων ημιαυτόνομης διαβίωσης (SIL) για ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες (UMC) στην Κύπρο». Είπε ότι το έργο υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης από το 2020 και χρηματοδοτείται επί του παρόντος από το υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας και ότι «προσφέρει στέγαση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και υπηρεσίες ένταξης σε ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες, καθώς προετοιμάζονται για την ανεξάρτητη ζωή ως ενήλικες».

Πρόσθεσε ότι «στο πλαίσιο της δέσμευσής του για ενίσχυση της παιδικής προστασίας και ένταξης των ασυνόδευτων παιδιών στην κοινότητα, ο ΔΟΜ Κύπρου συνεργάζεται ενεργά με τις κυβερνητικές Αρχές και ιδιαίτερα με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ιδιωτικούς φορείς». Και, βέβαια, η παράνομη διακίνηση ανθρώπων για σκοπούς εκμετάλλευσης στον τομέα της εργασίας, δεν αφορά μόνο την Κύπρο, αλλά όλη την Ευρώπη και τον κόσμο.

Γι’ αυτήν τη διεθνή πτυχή του προβλήματος μίλησε διαδικτυακά στο συνέδριο η Susan Kerr, επικεφαλής του Τμήματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) που είναι ανεξάρτητος θεσμός του ΟΑΣΕ. Είπε ότι «το ODIHR έχει ως αποστολή να συμβάλλει στην πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στα 57 συμμετέχοντα κράτη του, που εκτείνονται από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, διασχίζοντας την Ευρώπη και τον Καύκασο, έως την Κεντρική Ασία και τη Μογγολία.

Η εργασιακή εκμετάλλευση συχνά διαδραματίζεται σε κοινή θέα», πρόσθεσε «και καθώς οι αγορές εργασίας γίνονται όλο και πιο διασυνδεδεμένες, καθίσταται δυσκολότερο να εντοπιστεί και ευκολότερο να αποκρυφθεί. Η κλίμακα του προβλήματος είναι τεράστια, αφού περίπου 28 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως, είναι εγκλωβισμένοι σε καταστάσεις καταναγκαστικής εργασίας. Η έκθεση του ΟΑΣΕ του 2026 επιβεβαιώνει ότι η πιο διαδεδομένη μορφή εμπορίας ανθρώπων στην περιοχή του ΟΑΣΕ αφορά την εργασιακή εκμετάλλευση.

Πολλά από τα θύματα είναι διακινούμενοι εργαζόμενοι που έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες για τα δικαιώματά τους, αντιμετωπίζουν γλωσσικά εμπόδια, βιώνουν κοινωνική απομόνωση ή εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους υπεύθυνους προσλήψεων και τους εργοδότες».