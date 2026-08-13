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Για πρώτη φορά μετέβη ο Βλαντίμιρ Πούτιν στις Κουρίλες νήσους, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Ιαπωνίας, η οποία διεκδικεί την κυριαρχία τουλάχιστον τεσσάρων νησιών του αρχιπελάγους.

Σύμφωνα με ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων, ο Ρώσος πρόεδρος επισκέφθηκε το αρχιπέλαγος και επιθεώρησε το Varyag, καταδρομικό κλάσης Slava και ναυαρχίδα του ρωσικού Στόλου του Ειρηνικού.

Ο Πούτιν είχε προηγουμένως μεταβεί στη Γιουζν-Σαχαλίνσκ, στη νήσο Σαχαλίνη, και στη συνέχεια ταξίδεψε στο Ιτουρούπ, όπου επισκέφθηκε εργοστάσιο επεξεργασίας αλιευμάτων.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενώ παραμένει ανοικτή εδώ και δεκαετίες η εδαφική διαφορά μεταξύ Ρωσίας και Ιαπωνίας για τμήμα του αρχιπελάγους των Κουρίλων.

📹 Putin Boards Missile Cruiser For Pacific Fleet Drills



The Russian President boarded the Varyag Guards missile cruiser in Yuzhno-Sakhalinsk to observe the final stage of Pacific Fleet exercises.



The drills were held across the Sea of Japan, Sea of Okhotsk and northwest… pic.twitter.com/2XtYIEjFO8 — RT_India (@RT_India_news) August 12, 2026

«Σθεναρή διαμαρτυρία» από το Τόκιο

Η ιαπωνική κυβέρνηση αντέδρασε έντονα στην παρουσία του Ρώσου προέδρου στα νησιά.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιαπωνίας, Τοσίμιτσου Μοτέγκι, δήλωσε ότι το Τόκιο «διαμαρτύρεται σθεναρά» για την επίσκεψη.

«Οι Βόρειες Περιοχές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επικράτειας της Ιαπωνίας, τόσο σε ιστορικό επίπεδο όσο και από την άποψη του διεθνούς δικαίου», ανέφερε ο Μοτέγκι, χρησιμοποιώντας την ιαπωνική ονομασία των διαφιλονικούμενων νησιών.

Οι Κουρίλες εκτείνονται ανάμεσα στο ιαπωνικό νησί Χοκάιντο και στη ρωσική χερσόνησο Καμτσάτκα, με τη διαμάχη για την κυριαρχία στα νότια νησιά του αρχιπελάγους να παραμένει βασικό σημείο τριβής στις σχέσεις Μόσχας και Τόκιο.

protothema.gr