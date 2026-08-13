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Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα τη Δευτέρα. Ο νεότερος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 265 νεκρούς και σχεδόν 3.500 τραυματίες, ενώ 496 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τον πρόεδρο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Ο σεισμός προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στο δυτικό τμήμα της χώρας, ιδιαίτερα στην Κάλι και στην τουριστική «γη του καφέ», ισοπεδώνοντας κτίρια, καταστρέφοντας δρόμους και συνθλίβοντας αυτοκίνητα. Περίπου 11.000 κτίρια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή εν μέρει, ενώ περισσότερο από 25.800 οικογένειες έχουν πληγεί.

Ανακοινώνοντας τον νέο απολογισμό το βράδυ της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Μπογοτά, ο πρόεδρος της λεγόμενης σκληρής δεξιάς Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια τόνισε ότι βασική προτεραιότητα παραμένει ο εντοπισμός όσων εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια.

«Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στους αγνοούμενους», δήλωσε.

A través de la Cancillería de Colombia y la UNGRD, estamos canalizando la ayuda internacional para fortalecer la búsqueda de nuestros desaparecidos y brindar respaldo a las familias afectadas.



Mi agradecimiento sincero a todos los países que se han solidarizado con Colombia en… pic.twitter.com/zVahyK9mEn August 12, 2026

Επισήμως, τουλάχιστον 496 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ωστόσο, βάσεις δεδομένων που διαχειρίζονται οργανώσεις πολιτών ανεβάζουν τον αριθμό σε περισσότερους από 4.100.

Οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να ερευνούν τα συντρίμμια στις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο, μεταξύ των οποίων η Κάλι, η Περέιρα, η Μανισάλες και η Κιμπντό, καθώς τα χρονικά περιθώρια για τον εντοπισμό ανθρώπων εν ζωή στενεύουν.

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις θεωρούν κρίσιμες τις πρώτες 48 έως 72 ώρες μετά έναν σεισμό για την ανάσυρση επιζώντων. Το χρονικό αυτό όριο, πάντως, μπορεί να παραταθεί εάν οι εγκλωβισμένοι έχουν πρόσβαση σε νερό και τροφή.

🇨🇴 | TERREMOTO EN COLOMBIA: Imágenes de dron muestran la magnitud de la devastación en el barrio La Lorena de Pereira, una de las ciudades más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia y que deja al menos 72 muertos mientras continúan las labores de rescate.… August 12, 2026

«Οι επόμενες 20 ώρες είναι οι πιο κρίσιμες»

Το απόγευμα της Τετάρτης, ο δήμαρχος της Κάλι, Αλεχάντρο Έντερ, ανέφερε ότι τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να εντοπίζουν σημάδια ζωής κάτω από τα ερείπια.

«Οι επόμενες 20 ώρες είναι οι πιο κρίσιμες για να βρούμε και να διασώσουμε ανθρώπους ζωντανούς», τόνισε.

«Κάθε λεπτό είναι ζωτικής σημασίας», πρόσθεσε, περιγράφοντας τη μάχη που δίνουν οι διασώστες με τον χρόνο.

Μέσα στις εικόνες καταστροφής καταγράφονται και στιγμές που αναπτερώνουν τις ελπίδες.

Στην Περέιρα, αργά το βράδυ της Τρίτης, οι διασώστες ανέσυραν ζωντανή την Ντανιέλα Λάργκο από τα ερείπια, έπειτα από μία εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση που διήρκεσε 12 ώρες.

#CirculaEnRedes📲| 🐕❤️ ¡Rescatado con vida entre los escombros!



En medio de la emergencia provocada por el sismo que sacudió Colombia, un perrito fue localizado y rescatado con vida entre los restos de una vivienda colapsada en Cali. ⛑️🇨🇴



Varias personas trabajaron con cuidado… pic.twitter.com/tbb2ZYLPCL — Tabasco HOY (@TabascoHOY) August 12, 2026

Τα σωστικά συνεργεία άνοιξαν ένα μικρό πέρασμα μέσα στα συντρίμμια προκειμένου να απελευθερώσουν το χέρι της, το οποίο είχε παγιδευτεί. Γιατρός κατάφερε παράλληλα να της χορηγήσει ενδοφλέβια υγρά, ώστε να σταθεροποιήσει την κατάστασή της όσο συνεχιζόταν η επιχείρηση.

Όταν τελικά απεγκλωβίστηκε, η νεαρή γυναίκα, τυλιγμένη με μια μπλε κουβέρτα, μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο, ενώ πυροσβέστες αγκαλιάζονταν και πολίτες που παρακολουθούσαν την επιχείρηση ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Λίγο αργότερα, όμως, στην ίδια πόλη εκτυλίχθηκε μια εντελώς διαφορετική σκηνή. Ένας άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από κτίριο, με τη σορό του καλυμμένη με λευκή κουβέρτα.

Χιλιάδες άνθρωποι σε καταφύγια και πάρκα

Στην περιοχή παραγωγής καφέ, που συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που επλήγησαν περισσότερο, οι Αρχές έχουν μετατρέψει αθλητικές εγκαταστάσεις, σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια σε προσωρινά καταφύγια για χιλιάδες εκτοπισμένους.

Στην Περέιρα και την Κάλι, οικογένειες κοιμούνται ακόμη και σε πάρκα. Ορισμένοι φοβούνται τους μετασεισμούς ή ενδεχόμενη κατάρρευση των ήδη πληγέντων σπιτιών τους, ενώ άλλοι δεν έχουν πλέον σπίτι στο οποίο να επιστρέψουν.

Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας έχει καταγράψει 130 μετασεισμούς μετά την κύρια δόνηση.

«Έχουμε τα πιο σημαντικά πράγματα: μια στέγη πάνω από το κεφάλι μας, φαγητό, νερό και, στη δική μου περίπτωση, ιατρική περίθαλψη», δήλωσε η 48χρονη Έντιθ Πενάγκος, η οποία διαμένει μαζί με τον έφηβο γιο της σε μία από τις λευκές σκηνές που έχουν στηθεί σε πάρκο της Περέιρα.

Ο σεισμολόγος και καθηγητής Γεωεπιστημών στο Πανεπιστήμιο των Άνδεων, Ροντρίγκο Λεόν Λόγια, εκτίμησε ότι η πιθανότητα να σημειωθεί στην ίδια περιοχή νέος σεισμός αντίστοιχου μεγέθους είναι μικρή, χωρίς όμως να αποκλείει περαιτέρω σεισμική δραστηριότητα.

«Ας θυμόμαστε ότι η Κολομβία είναι γεμάτη ενεργά ρήγματα», επισήμανε.

«Το ερώτημα δεν είναι αν μπορεί να ξανασυμβεί. Το ερώτημα είναι πότε θα σημειωθεί σεισμός αντίστοιχου μεγέθους σε κάποια άλλη από τις σεισμικές πηγές της Κολομβίας», πρόσθεσε.

Φτώχεια και ένοπλες συγκρούσεις δυσκολεύουν την παροχή βοήθειας

Η αντιμετώπιση της καταστροφής είναι ακόμη δυσκολότερη σε περιοχές όπως το Τσοκό, όπου εντοπίζεται το επίκεντρο του σεισμού. Η βαθιά φτώχεια και οι πολυετείς ένοπλες συγκρούσεις, που έχουν προκαλέσει αλλεπάλληλα κύματα αναγκαστικών εκτοπισμών επί δεκαετίες, περιπλέκουν σημαντικά την επίσημη αντίδραση.

Η πραγματική έκταση της καταστροφής στις δασώδεις περιοχές του βορειοδυτικού τμήματος της χώρας παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη, καθώς οι τηλεπικοινωνίες έχουν διακοπεί και πολλές από τις κοινότητες που εκτιμάται ότι έχουν πληγεί είναι απομονωμένες και προσβάσιμες μόνο μέσω ποταμών.

«Αυτός ο σεισμός επιβαρύνει μια ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση και υπάρχει ανάγκη για αυξημένη υποστήριξη της ανθρωπιστικής ανταπόκρισης», δήλωσε ο Τζοβάνι Ρίτσο, διευθυντής του Νορβηγικού Συμβουλίου Προσφύγων στην Κολομβία.

Πολλές ανθρωπιστικές οργανώσεις βρίσκονταν ήδη στο Τσοκό, υποστηρίζοντας την εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας του 2016 μεταξύ της κυβέρνησης και αριστερών ανταρτών και αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες της βίας που συνεχίζεται έκτοτε με τη συμμετοχή άλλων ένοπλων οργανώσεων.

Η ήδη υπάρχουσα παρουσία τους επέτρεψε να στραφούν άμεσα στην παροχή βοήθειας στους σεισμόπληκτους.

«Έχουμε παρουσία επί τόπου. Επομένως, η δυνατότητά μας να βρισκόμαστε εκεί, δίπλα στους ανθρώπους, πιστεύω ότι έχει αυξηθεί εκθετικά», δήλωσε η συντονίστρια του ΟΗΕ στην Κολομβία, Μαρία Χοσέ Τόρες.

Διεθνής βοήθεια φτάνει στην Κολομβία

Τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας από χώρες της περιοχής και διεθνείς οργανώσεις άρχισαν να φτάνουν στην Κολομβία την Τετάρτη.

Το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι ομάδες αντιμετώπισης καταστροφών άρχισαν να φτάνουν στη χώρα ήδη από τη Δευτέρα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προσφέρει περισσότερα από 15 εκατ. δολάρια σε βοήθεια.

The Trump Administration has mobilized a Disaster Assistance Response Team and urban search-and-rescue teams to support President @ABDELAESPRIELLA’s response efforts following this week’s earthquake in Colombia.@VATF1 is now on the ground to provide technical expertise and help… pic.twitter.com/00v97i8gLl — Department of State (@StateDept) August 12, 2026

Το Μεξικό έστειλε δύο στρατιωτικά αεροσκάφη στην Περέιρα, μεταφέροντας 19,5 τόνους τροφίμων μακράς διαρκείας και 19 μέλη των μεξικανικών δυνάμεων ασφαλείας.

🇲🇽México respondió al llamado de Colombia🇨🇴: dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana ✈️✈️despegaron desde el AIFA con 19.5 toneladas de ayuda humanitaria. pic.twitter.com/JYSvSKgird — Foro Militar México (@foro_militar) August 12, 2026

Η μεξικανική κυβέρνηση σχεδιάζει να αποστείλει επιπλέον 39 τόνους βοήθειας τις επόμενες ημέρες, ενώ ακόμη 255 στρατιωτικοί ειδικοί και 20 σκύλοι διάσωσης βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να αναπτυχθούν στην Κολομβία εφόσον χρειαστεί.

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, προσφέρθηκε επίσης να στείλει δύο αεροσκάφη με συνολικά 100 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ya despegó rumbo a Colombia el segundo avión con 50 toneladas de ayuda humanitaria para los afectados por el terremoto.



Dios bendiga a Colombia 🇨🇴🇸🇻 pic.twitter.com/sZSCcvQ2cq — Nayib Bukele (@nayibbukele) August 12, 2026

Η προσευχή του Πάπα Λέοντα ΙΔ’

Την Τετάρτη, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ ευχαρίστησε όσους συμβάλλουν στις επιχειρήσεις αποκατάστασης και δήλωσε ότι προσεύχεται για τους νεκρούς, τους τραυματίες και όλους όσοι επλήγησαν από την καταστροφή.

«Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στις Κολομβιανές αδελφές μου και στους Κολομβιανούς αδελφούς μου που υπέστησαν τις συνέπειες του πρόσφατου σεισμού», δήλωσε.

protothema.gr