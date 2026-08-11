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Στους 160 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία τη Δευτέρα. Θύματα καταγράφονται στις περιφέρειες Βάγιε δελ Κάουκα, Τσόκο, Αντιόκια, Κάλντας και Ριζαράλντα.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 160 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 115 χλμ., ενώ έγινε ιδιαίτερα αισθητός και προκάλεσε ζημιές σε κτίρια με τον κόσμο να απομακρύνεται από αυτά έντρομος.

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο από τη στιγμή που το πανεπιστημιακό νοσοκομείο στο Κάλι καταρρέει μετά τη σεισμική δόνηση.

Σε ένα άλλο συγκλονιστικό βίντεο φαίνεται η στιγμή που κομμάτια κτιρίου καταρρέουν και πέφτουν επάνω σε περαστικούς που είναι συγκεντρωμένοι στον δρόμο.

اخر التحديثات

عدد الوفيات 111 على الاقل

460 مصابا الى الان



تُظهر لقطات الفيديو اللحظة التي انهار فيها جزء من مستشفى جامعة كالي.



pic.twitter.com/DZTZh9RpkW https://t.co/TB1oI97qQp — ABDULRHMAN🚔| عبدالرحمن (@Aaaxxxx) August 10, 2026

Η γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας ανέφερε ότι το επίκεντρο ήταν στην επαρχία Τσόκο, στις ακτές του Ειρηνικού. Το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο τόνισε δεν εκδόθηκε ειδοποίηση για τσουνάμι.

Se reportan cientos de edificios caídos tras el sismo en #Colombia 🇨🇴 , la tragedia podría ser mucho mayor a la vivida hace unas semanas en Venezuela. pic.twitter.com/givqtljju4 — Gurú Político (@guruchuirer) August 10, 2026

Ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπρέγια, κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής.

Τρία παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Νωρίτερα, ο δήμαρχος της Περέιρα, Μαουρίτσιο Σαλαζάρ, επιβεβαίωσε έναν προκαταρκτικό απολογισμό 18 νεκρών και δεκάδων τραυματιών ενώ ο δήμαρχος της γειτονικής πόλης Μανιζάλες, Χόρχε Εντουάρντο Ρόχας, ανέφερε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν εκεί.

H κυβερνήτης της Βάγιε δελ Κάουκα, Ντίλιαν Φραντσίσκα Τόρο δήλωσε στo El Tiempo πως ανάμεσα στους νεκρούς είναι και τρία παιδιά.

«Υπήρξε κατάρρευση σε ορισμένες περιοχές εδώ και φυσικά, κάποιοι άνθρωποι είναι παγιδευμένοι. Ωστόσο, είμαστε ήδη εδώ με τον Στρατό, εργαζόμαστε για να τους απεγκλωβίσουμε και πραγματοποιούμε τις απαραίτητες εκκενώσεις», δήλωσε ο κυβερνήτης.

«Υπήρξαν ζημιές σε αρκετούς δήμους. Στην Calima-El Darién, δυστυχώς χάσαμε τρία παιδιά όταν κατέρρευσε ένας τοίχος πάνω τους. Στη Ζαρζάλ, ένα άτομο πέθανε επίσης. Στη Μπουεναβεντούρα, υπάρχουν πολλές ζημιές, αλλά δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Στο Ριοφρίο και την Καλίμα-Ελ Νταριέν, υπάρχουν επίσης σημαντικές ζημιές. Η κατάσταση είναι σοβαρή και εργαζόμαστε για αυτήν», δήλωσε ο κυβερνήτης.

Massive 7.4 magnitude earthquake in Colombia pic.twitter.com/4LpedCpUFd — 🅽🅴🆁🅳🆈 🅲🅷🅾🅾 🅲🅷🅾🅾 (@Nerdy_Addict) August 10, 2026

Από τον ισχυρό σεισμό, κτίρια κατέρρευσαν παγιδεύοντας πολλούς στα συντρίμμια. Σύμφωνα με αξιωματούχους και όσα ανέφεραν στο CBS ο αριθμός των τραυματιών αναφέρεται ως απροσδιόριστος.

BREAKING: A 7.4 magnitude earthquake has struck the San José del Palma region of Colombia, with the mayor of Choco stating that, "there are injuries and severe damage to buildings, and we are concerned about aftershocks" pic.twitter.com/ZkZaOtunM9 — StrandenOSINT (@StrandenOSINT) August 10, 2026

Ο σεισμός που έπληξε την Κολομβία έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Μπογοτά και στο Κάλι, καθώς και στη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά.

NOW – 🇨🇴 Colombia's Chocó province was struck by a 7.4-magnitude earthquake — USGS pic.twitter.com/jxVwJQM2FC — Political Pen (@politicalpen_) August 10, 2026

Την ίδια ώρα, συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το αεροδρόμιο της Περέιρα, καθώς άνθρωποι τρέχουν να προφυλαχτούν από δοκάρια και κομμάτια της οροφής που πέφτουν στα κεφάλια τους θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα.



Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον δύο νεκροί στη Μανιζάλες

Στη Μανιζάλες, μια πόλη περίπου 190 μίλια δυτικά της Μπογκοτά, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δήλωσε ο δήμαρχος Χόρχε Εντουάρντο Ρόχας σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρόσθεσε πως πάνω από δώδεκα κτίρια και περισσότερα από 20 σπίτια καταστράφηκαν μερικώς ή ολοσχερώς.

🚨 ATENCIÓN MANIZALES 🚨 pic.twitter.com/HbggFqhhKh — Jorge Eduardo Rojas (@JorgeERojasG) August 10, 2026

Εκκενώνονται νοσοκομεία

Μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ οι αρχές της πόλης Κάλι, αποφάσισαν την εκκένωση των νοσοκομείων γι’ αυτό και στήθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης των ασθενών από τα κτίρια υπό το φόβο κατάρρευσής τους.

Άνθρωποι προσπαθούν να ξεφύγουν από τα συντρίμμια που πέφτουν από το κτίριο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψε συντρίμμια να πέφτουν από ένα κτίριο υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην Καλιφόρνια. Κομμάτια του κτιρίου έπεσαν πάνω σε ασθενοφόρα που ήταν σταθμευμένα έξω, καθώς ο κόσμος έτρεχε να σωθεί.

People flee falling debris in the early moments of a powerful earthquake in western Colombia, which brought down buildings across several cities and left others trapped in ‌the rubble, local authorities said https://t.co/TiNvh3JvkH pic.twitter.com/gznDv311x9 — Reuters (@Reuters) August 10, 2026

Οι πρώτες ανακοινώσεις της κυβέρνησης

Ο Υπουργός Εσωτερικών Ροντρίγκο Λάρα παρείχε λεπτομέρειες για τις πρώτες ενέργειες που θα λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που προκλήθηκαν εξαιτίας του ισχυρού σεισμού.

«Η Εθνική Κυβέρνηση, με επικεφαλής τους Υπουργούς Στέγασης και Εσωτερικών και τον αναπληρωτή διευθυντή της UNGRD (Εθνικής Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών), αντιμετωπίζει άμεσα αυτήν την κατάσταση από την έδρα της υπηρεσίας. Έχουμε επικοινωνήσει με τους κυβερνήτες και τους δημάρχους των πιο πληγέντων τμημάτων και δήμων. Τέσσερις ομάδες USAR (Αστική Έρευνα και Διάσωση) από την Μπογκοτά, το Ενβιγκάδο, το Γιοπάλ και το Μεδεγίν έχουν ενεργοποιηθεί για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Los ministros del Interior, Rodrigo Lara, y de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, anuncian las primeras medidas del Gobierno de Abelardo De La Espriella para atender la crisis en el país causada por el terremoto de 7.4. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/r1gmsBxVSM — Revista Semana (@RevistaSemana) August 10, 2026

Πολίτες ψάχνουν στα συντρίμμια για τραυματίες

Κόσμος έντρομος έβγαινε από τα κτίρια και προσπαθούσε να απομακρυνθεί έγκαιρα ενώ κομμάτια μπετό και γυαλιά έπεφταν στο δρόμο. Σκόνη κάλυψε τα πάντα ενώ μια γυναίκα – όπως φαίνεται σε βίντεο- στην προσπάθειά της να απομακρυνθεί έπεσε στο οδόστρωμα ενώ λίγο πιο πέρα άλλες γυναίκες αγκαλιασμένες παρακολουθούν όσα εκτυλίσσονται γύρω τους σοκαρισμένες.

Στα πρώτα βίντεο τα οποία καταγράφηκαν, πολίτες σπεύδουν στα συντρίμμια των κτιρίων για να δουν αν υπάρχουν τυχόν τραυματίες και να βοηθήσουν ενώ οι αρχές παροτρύνουν όλους τους Κολομβιανούς να παραμείνουν ψύχραιμοι.

JUST IN: 7.4 M earthquake (terremoto) strikes near San José del Palmar, Colombia, according to the USGS. pic.twitter.com/xg8QvfvKX1 — Q RIGHT SCOPE (@Qrightscopee) August 10, 2026

Υπάρχουν εγκλωβισμένοι σε κτίρια που κατέρρευσαν, ανεστάλη η λειτουργία 6 αεροδρομίων

Τουλάχιστον 20 κτίρια κατέρρευσαν στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας και άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε αυτά από την ισχυρή σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών που έπληξε σήμερα την Κολομβία. Ο δήμαρχος της πόλης Αλεχάντρο Έντερ δήλωσε ότι ζήτησε από ομάδες από την Μπογοτά και το Μεντεγίν να βοηθήσουν στις προσπάθειες διάσωσης. Έκανε λόγο για «μεγάλες ζημιές», που αξιολογούνται με τη χρήση drones.

Impresionantes imágenes desde el interior de una de las terminales del aeropuerto de Pereira 🇨🇴, en pleno sismo ocurrido el día de hoy. pic.twitter.com/EO6By8xxuD — Obstinado (@05t1n40) August 10, 2026

Η κολομβιανή αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε ότι ζημιές έχουν υποστεί τα αεροδρόμια Περέιρα, Μανιθάλες, Κίμπντο, Αρμένια, Καρτάγο Μπουέναβεντουρα. Η λειτουργία αυτών των αεροδρομίων διεκόπη.



Κτίρια στη Μπογοτά εκκενώθηκαν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

⚠️ BREAKING: A powerful M7.3-7.4 earthquake has struck western Colombia near Medellín.



The tremor hit at a depth of 120 km at 07:34 AM local time today.



Prolonged shaking was widely felt as building evacuations began.



Sismo – Colombia – Medellín – Antioquia – Temblor pic.twitter.com/cZgYjUqoii — GeoTechWar (@geotechwar) August 10, 2026

Colombia: Significant damage reported in Pereira following the powerful M7.2 earthquake earlier.



Buildings have collapsed, with reports of people trapped beneath the rubble. pic.twitter.com/o1ZlmBiaP5 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 10, 2026

Η στιγμή που καταρρέει ο θόλος του Μητροπολιτικού Καθεδρικού Ναού στη Μανιζάλες

Σοβαρές ζημιές υπέστη και ο θόλος του Μητροπολιτικού Καθεδρικού Ναού ο οποίος μετά τη σεισμική δόνηση. Βίντεο το οποίο έχει κυκλοφορήσει έχει αποτυπώσει την στιγμή που ο θόλος του Μητροπολιτικού Καθεδρικού Ναού, κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης καταρρέει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο ναός έχει υποστεί επίσης πολλές ρωγμές.

Momento exacto en el que una imagen religiosa de la Catedral de #Manizales se desploma y se generan múltiples grietas tras #Terremoto de 7.4 en #Colombia pic.twitter.com/Ep6pjTW7og — Mely Múnera (@MelyMunera) August 10, 2026

#TERREMOTO Após o forte terremoto de magnitude 7.4 com epicentro em San José del Palmar, Chocó, várias regiões da Colômbia foram atingidas, sendo Manizales uma das cidades mais afetadas, onde a cúpula da Catedral Basílica Metropolitana desabou após o evento sísmico. pic.twitter.com/ksoT0hUyNC — Carlos Salas (@CarlosS08594935) August 10, 2026

Ρούμπιο: Η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμη να στηρίξει την Κολομβία

Η κυβέρνηση Τραμπ «παρακολουθεί στενά» τον σεισμό στην Κολομβία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. «Είναι έτοιμο να υποστηρίξει τον λαό της Κολομβίας», έγραψε στο X και προέτρεψε τους Αμερικανούς πολίτες στην Κολομβία να παρακολουθούν τις ενημερώσεις από την πρεσβεία στην Μπογκοτά.

«Ανησυχούμε για μετασεισμούς, υπάρχουν τραυματίες»

«Μόλις βιώσαμε έναν ισχυρό σεισμό στην επαρχία Τσόκο. Ανησυχούμε για μετασεισμούς. Αν και το επίκεντρο ήταν κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, υπάρχουν τραυματισμοί και σημαντικές ζημιές σε κτίρια στην πρωτεύουσα (της επαρχίας) Κίμπντο. Ήδη διενεργούμε την εκτίμηση των ζημιών και σύντομα θα εκδώσουμε την πρώτη επίσημη έκθεση», δήλωσε η κυβερνήτρια της επαρχίας, η Νούμπια Καρολίνα Κόρδομπα- Κούρι σε ανάρτηση στο X.



A powerful 7.4-magnitude earthquake struck near San José del Palmar, Colombia, causing a building in Cali to partially collapse. (terremoto) pic.twitter.com/AHjohUV9P0 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 10, 2026

Ο σεισμός στην Κολομβία έρχεται μετά από δύο διαδοχικούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη γειτονική Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου, οι οποίοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και σκότωσαν περισσότερους από 5.000 ανθρώπους.



Αναστέλλονται τα μαθήματα σε σχολεία και πανεπιστήμια

Οι κάτοικοι της πόλης Μανιζάλες έχουν κληθεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν τα άσκοπα ταξίδια. Τα μαθήματα σε σχολεία και πανεπιστήμια έχουν επίσης ανασταλεί μέχρι νεωτέρας, δήλωσε το γραφείο του δημάρχου της πόλης στο X.

«Ένα προσωρινό καταφύγιο έχει στηθεί στο Coliseo Mayor για άτομα που χρειάζονται ένα ασφαλές μέρος. Όσοι το χρειάζονται μπορούν να πάνε σε αυτόν τον χώρο», ανέφερε σε ξεχωριστή ανάρτηση.

«Οι εικόνες είναι πραγματικά σοκαριστικές»

Ο Χουάν Ντιέγκο Πατίνο, κυβερνήτης της γειτονικής επαρχίας Ριζαράλντα, δήλωσε στον τοπικό σταθμό Blu Radio ότι η Περέιρα, η πρωτεύουσα της περιοχής, υπέστη «σοβαρές ζημιές σε ορισμένα κτίρια» και πρόσθεσε: «Αυτό που μόλις συνέβη είναι πολύ σοβαρό. Οι εικόνες είναι πραγματικά σοκαριστικές, με τραυματίες και προσόψεις κτιρίων που έχουν καταρρεύσει».



Δείτε φωτογραφίες:





Δείτε βίντεο:

Este reporte es desde #Pereira con el temblor de 6.6 Aquí se muestran varias caídas de infraestructuras. pic.twitter.com/WAhOfytDvc — Mely Múnera (@MelyMunera) August 10, 2026

Este fue uno de los edificios de la carrera 27 en #Bucaramanga tras el fuerte temblor en #Colombia Aquí se refleja el movimiento y que las piscinas se desbordaban tras el fuerte sismo. pic.twitter.com/KebbUY2zZl — Mely Múnera (@MelyMunera) August 10, 2026

Así quedó el aeropuerto de Quibdó tras el terremoto de 7.4 con epicentro en #Chocó pic.twitter.com/DUFiWVcecE — Mely Múnera (@MelyMunera) August 10, 2026

Se reportan afectaciones a edificaciones por el temblor en Manizales #TobiNews pic.twitter.com/IVBWPhZrBA — Tobi  👑 (@Tob1P4xao) August 10, 2026

protothema.gr