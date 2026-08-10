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Τουλάχιστον 111 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 87 τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα του σεισμού 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία τη Δευτέρα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Οι θάνατοι σημειώθηκαν στους νομούς Βάγιε δελ Κάουκα, Τσόκο, Αντιόκια, Κάλντας και Ριζαράλντα σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις από τη χώρα.

Δεκάδες είναι οι νεκροί στην περιφέρεια Βάγιε δελ Κάουκα, όπου βρίσκεται το Κάλι, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 115 χλμ., ενώ έγινε ιδιαίτερα αισθητός και προκάλεσε ζημιές σε κτίρια με τον κόσμο να απομακρύνεται από αυτά έντρομος.

Η γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας ανέφερε ότι το επίκεντρο ήταν στην επαρχία Τσόκο, στις ακτές του Ειρηνικού. Το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο τόνισε δεν εκδόθηκε ειδοποίηση για τσουνάμι.

BREAKING : First footage coming from Choco Colombia earthquake pic.twitter.com/JLRFT0JLxs August 10, 2026

Ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπρέγια, κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής.

Τρία παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Νωρίτερα, ο δήμαρχος της Περέιρα, Μαουρίτσιο Σαλαζάρ, επιβεβαίωσε έναν προκαταρκτικό απολογισμό 18 νεκρών και δεκάδων τραυματιών ενώ ο δήμαρχος της γειτονικής πόλης Μανιζάλες, Χόρχε Εντουάρντο Ρόχας, ανέφερε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν εκεί.

H κυβερνήτης της Βάγιε δελ Κάουκα, Ντίλιαν Φραντσίσκα Τόρο δήλωσε στo El Tiempo πως ανάμεσα στους νεκρούς είναι και τρία παιδιά.

«Υπήρξε κατάρρευση σε ορισμένες περιοχές εδώ και φυσικά, κάποιοι άνθρωποι είναι παγιδευμένοι. Ωστόσο, είμαστε ήδη εδώ με τον Στρατό, εργαζόμαστε για να τους απεγκλωβίσουμε και πραγματοποιούμε τις απαραίτητες εκκενώσεις», δήλωσε ο κυβερνήτης.

«Υπήρξαν ζημιές σε αρκετούς δήμους. Στην Calima-El Darién, δυστυχώς χάσαμε τρία παιδιά όταν κατέρρευσε ένας τοίχος πάνω τους. Στη Ζαρζάλ, ένα άτομο πέθανε επίσης. Στη Μπουεναβεντούρα, υπάρχουν πολλές ζημιές, αλλά δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Στο Ριοφρίο και την Καλίμα-Ελ Νταριέν, υπάρχουν επίσης σημαντικές ζημιές. Η κατάσταση είναι σοβαρή και εργαζόμαστε για αυτήν», δήλωσε ο κυβερνήτης.

Powerful 7.4-magnitude earthquake struck Manizales, Colombia 🇨🇴 (10.08.2026) pic.twitter.com/zoWkaaWDGG — Disaster News (@Top_Disaster) August 10, 2026

Από τον ισχυρό σεισμό, κτίρια κατέρρευσαν παγιδεύοντας πολλούς στα συντρίμμια. Σύμφωνα με αξιωματούχους και όσα ανέφεραν στο CBS ο αριθμός των τραυματιών αναφέρεται ως απροσδιόριστος.

Ο σεισμός που έπληξε την Κολομβία σημειώθηκε σήμερα στις 7:34 το πρωί, τοπική ώρα (15:34 ώρα Κύπρου) και έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Μπογοτά και στο Κάλι, καθώς και στη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά.

Ζημιές σε αεροδρόμια

Σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρθηκαν ζημιές σε 6 αεροδρόμια (Περέιρα, Μανισάλες, Κιμπντό, Αρμένια, Καρτάγο και Μπουεναβεντούρα), τα οποία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις.

🇨🇴 | URGENTE: Daños en el aeropuerto de Pereira en Colombia tras terremoto de magnitud 7,4 la mañana del lunes. https://t.co/Hn75eDQFiE — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

Αγωνία για εγκλωβισμένους στο Κάλι

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, το Κάλι φαίνεται να βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση, με πολλά κτήρια να έχουν καταρρεύσει.

Ο δήμαρχος του Κάλι Αλεχάντρο Έντερ δήλωσε ότι τουλάχιστον 20 κτήρια κατέρρευσαν μετά τον σεισμό, ενώ αναφέρει και ότι άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί από κάτω. Η πόλη έχει ζητήσει τη συνδρομή ομάδων από τη Μπογκοτά και το Μεντεγίν για να βοηθήσουν στις προσπάθειες διάσωσης, πρόσθεσε.

Footage from Cali, Colombia, appears to show several buildings collapsing after a powerful 7.4-magnitude earthquake (Terremoto) struck the region. pic.twitter.com/24Uky6NtYV — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 10, 2026

Empiezan a llegar reportes de los estragos del temblor en Cali. pic.twitter.com/Nawv3cetlb — Entérate Cali (@EnterateCali) August 10, 2026

Σύμφωνα με το Σύστημα Προειδοποίησης των ΗΠΑ, δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τσουνάμι.

JUST IN: 7.4 M earthquake hits Colombia’s San José del Palmar pic.twitter.com/Bd3VfIruYe — Rapid Report (@RapidReport2025) August 10, 2026

Η επαρχία Τσόκο στο επίκεντρο

Όπως δηλώνει ο κυβερνήτης της επαρχίας Τσόκο στο Χ, σημειώθηκαν τραυματισμοί και σημαντικές ζημιές σε κτήρια στην πρωτεύουσα της επαρχίας, η οποία φαίνεται να ήταν στο επίκεντρο των σεισμών.

«Μόλις βιώσαμε έναν ισχυρό σεισμό στο διαμέρισμα του Τσόκο. Ανησυχούμε για μετασεισμούς. Παρόλο που το επίκεντρο ήταν κοντά στο Σαν Χοσέ δελ Παλμάρ, υπάρχουν τραυματισμοί και σημαντικές ζημιές σε κτήρια στην πρωτεύουσα, Κιμπντό. Διεξάγουμε ήδη αξιολόγηση των ζημιών και θα εκδώσουμε την πρώτη επίσημη αναφορά σύντομα», δήλωσε η κυβερνήτης Νούμπια Καρολίνα Κόρδομπα-Κούρι στο X.

Αισιοδοξία σε Μεντεγίν και Μπογκοτά

Ο δήμαρχος του Μεντεγίν δήλωσε ότι δεν υπάρχουν αρχικές αναφορές για τραυματισμούς στην πόλη, τη δεύτερη μεγαλύτερη της Κολομβίας.

Ο σεισμός συγκλόνισε επίσης κτήρια στη Μπογκοτά, αλλά ο δήμαρχος της πρωτεύουσας δήλωσε ότι η πόλη δεν έχει υποστεί προκαταρκτικές ζημιές.

Massive 7.4 magnitude earthquake in Colombia pic.twitter.com/4LpedCpUFd — 🅽🅴🆁🅳🆈 🅲🅷🅾🅾 🅲🅷🅾🅾 (@Nerdy_Addict) August 10, 2026

#URGENTE. Fuerte temblor acaba de sacudir a varias ciudades del país. 6.4 en la escala Richter pic.twitter.com/rCdgjUKiiQ — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 10, 2026

BREAKING: A 7.4 magnitude earthquake has struck the San José del Palma region of Colombia, with the mayor of Choco stating that, "there are injuries and severe damage to buildings, and we are concerned about aftershocks" pic.twitter.com/ZkZaOtunM9 — StrandenOSINT (@StrandenOSINT) August 10, 2026

Massive 7.4 magnitude earthquake in Colombia pic.twitter.com/4LpedCpUFd — 🅽🅴🆁🅳🆈 🅲🅷🅾🅾 🅲🅷🅾🅾 (@Nerdy_Addict) August 10, 2026

Ο ισχυρότερος σεισμός της τελευταίας δεκαετίας

Η Κολομβιανή Γεωλογική Υπηρεσία χαρακτήρισε τη σημερινή δόνηση ως τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στη χώρα την τελευταία δεκαετία.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι ο σεισμός «έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς και σε γειτονικές χώρες, όπως η Βενεζουέλα, ο Ισημερινός και ο Παναμάς».

Imágenes del temblor en colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/eq4CPWWfyz — Ramsés (@Ramxees) August 10, 2026

Ρούμπιο: «Έτοιμη να στηρίξει τον λαό της Κολομβίας» η κυβέρνηση Τραμπ

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρακολουθεί στενά την κατάσταση στην Κολομβία, με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να βοηθήσει.

«Είναι έτοιμη να στηρίξει τον λαό της Κολομβίας» έγραψε ο Ρούμπιο στο X, καλώντας παράλληλα τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παρακολουθούν τις ενημερώσεις της αμερικανικής πρεσβείας στην Μπογκοτά.

Την ίδια ώρα, ο ανταποκριτής του SkyNews Ντέιβιντ Μπλέβινς προειδοποίησε ότι υπάρχει «πραγματική πιθανότητα» ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί περαιτέρω.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, υπάρχει και «μία ελπίδα», καθώς το μεγάλο εστιακό βάθος του σεισμού ενδέχεται να περιόρισε τις καταστροφές.

«Ο σεισμός καταγράφηκε σε βάθος άνω των 60 μιλίων. Συγκριτικά, οι καταστροφικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα τον Ιούνιο είχαν βάθος μόλις έξι μίλια… Αυτός εδώ είναι πολύ βαθύτερος και ελπίζουν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μικρότερος», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι σεισμοί μικρότερου βάθους τείνουν να προκαλούν μεγαλύτερες καταστροφές. Παρά το γεγονός αυτό, ο Μπλέβινς χαρακτήρισε τον σεισμό «καταστροφικό για αυτή την περιοχή του κόσμου».

iefimerida.gr