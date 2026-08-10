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Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στην Ταϊλάνδη, όπου ένας οπλισμένος άνδρας συνελήφθη αφού άνοιξε πυρ σε γραφείο των τοπικών Αρχών στα περίχωρα της πρωτεύουσας Μπανγκόκ, με αποτέσμα να χάσει τη ζωή του ένας αξιωματούχος. Πρόκειται για δεύτερο περιστατικό με πυροβολισμούς, καθώς πριν λίγες ημέρες προηγήθηκε το φονικό από έφηβο που άνοιξε πυρ σε σχολείο.

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο συλληφθείς ύποπτος για τα πυρά, ο πρώην βουλευτής Σαλόνγκ Ριεουράνγκ, άνοιξε πυρ εναντίον του προέδρου του Επαρχιακού Διοικητικού Οργανισμού στη Νονθαμπούρι, η οποία συνορεύει με την Μπανγκόκ, λόγω διαφωνίας που είχαν για δανεικά χρήματα.

[Breaking] Former Nonthaburi MP Chalong Riewrang allegedly shot dead Nonthaburi PAO President Pol Col Thongchai Yenprasert inside his office on Monday.



The shooting occurred at about 11.29 am at the Nonthaburi Provincial Administrative Organisation headquarters in Muang… pic.twitter.com/Q5vPl6GqNI August 10, 2026

«Το κίνητρο ήταν προσωπικό», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο αξιωματούχος της αστυνομίας Ουατάνα Γιτζίν, προσθέτοντας ότι ο οδηγός του επαρχιακού αξιωματούχου τραυματίστηκε επίσης, αλλά δεν βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο επαρχιακός αξιωματούχος υπέκυψε στα τραύματά του μετά τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Νονθαμπούρι, σύμφωνα με δήλωση του διευθυντή του νοσηλευτικού αυτού ιδρύματος Σάκολ Σουκπρόμε στο Reuters.

Σε δήλωσή του στους δημοσιογράφους ενώ βρίσκεται υπό αστυνομική κράτηση, ο Σαλόνγκ είπε ότι είχε πάει να αντιμετωπίσει το θύμα σχετικά με μακρά διένεξή τους, αλλά αυτό αρνήθηκε να μιλήσουν για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους.

«Ωστόσο καθώς έφευγε με το αυτοκίνητο, έβγαλε όπλο», πρόσθεσε ο συλληφθείς, αναφερόμενος στο θύμα. «Εγώ πυροβόλησα», συνέχισε.

Η αστυνομία δεν παρείχε πληροφορίες σχετικά με το αν ο αξιωματούχος που σκοτώθηκε ήταν οπλισμένος.

Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 20 τραυματίστηκαν όταν ένα 14χρονο αγόρι φέρεται να σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του και στη συνέχεια κι άλλους ανθρώπους στο σχολείο του στην επαρχία Νονθαμπούρι την Παρασκευή, προτού στρέψει το όπλο του στον εαυτό του, στη φονικότερη ένοπλη επίθεση κατά πλήθους σε σχεδόν τέσσερα χρόνια στην Ταϊλάνδη.

Οι μαθητές επέστρεψαν σήμερα στα σχολεία τους στη χώρα, ορισμένοι περνώντας από ανιχνευτές μετάλλων κι άλλους ελέγχους, καθώς ο πρωθυπουργός Ανουτίν Σαρνιβιρακούλ επανέλαβε την πρόθεσή του να ενισχυθεί ο έλεγχος των όπλων μετά το φονικό σε σχολείο την Παρασκευή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ