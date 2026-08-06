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Σοκ έχουν προκαλέσει δύο διαδοχικές δολοφονίες, συνολικά πέντε ατόμων, στην Ταϊλάνδη το οποίο διέπραξαν δύο άνδρες. Όπως αποκαλύφθηκε σκότωσαν δύο αδέλφια από τη Ρωσία για να τους πάρουν τη μηχανή και ξεκλήρισαν μια οικογένεια με στόχο το φορτηγάκι της.

Ο 43χρονος Τάνα Πονγκ Κερντόνγκ και ο 39χρονος Τονγκτσάι Τονγκ Σκρινίλ κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν τον 17χρονο Ρόμαν Ναζίμοφ και ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου την 22χρονη αδελφή του, Νταϊάνα ενώ με παρόμοιο τρόπο είχαν σκοτώσει νωρίτερα έναν πατέρα από την Ταϊλάνδη, τη σύζυγό του και την 18χρονη κόρη τους, Νιτσάπα.

🚨 Sad news to end this week: The entire Thai nation is outraged by the murder of two Russian siblings who were buried in the forest. The murderer has made more confessions of murdering another three people in a family and buried near the two Russians. A total of five bodies in… July 31, 2026

Τα δύο εγκλήματα αποκαλύφθηκαν όταν στις 31 Ιουλίου ανακαλύφθηκαν οι σοροί των δύο αδελφών από τη Ρωσία τα οποία οι δράστες είχαν θάψει σε ρηχό λάκκο σε δασώδη περιοχή στην επαρχία Τσονμπούρι αφού τις αρχές είχε κινητοποιήσει η μητέρα τους.

Τα ίχνη του Ρόμαν και της Νταϊάνα είχαν χαθεί στις 26 Ιουλίου όταν είχαν φύγει από το σπίτι τους με τη μηχανή τους με πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι δύο δράστες πυροβόλησαν τον 17χρονο όταν αντιστάθηκε.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών οι αστυνομικοί εντόπισαν και δεύτερο αυτοσχέδιο τάφο σε περιοχή με καρύδες, κοντά στο σημείο που βρέθηκαν τα πτώματα των δύο αδερφών από τη Ρωσία. Εκεί εντοπίστηκαν οι γονείς και η κόρη που είχαν δολοφονηθεί με όπλο προκειμένου οι δύο δράστες να πάρουν το φορτηγάκι τους.

Two Russian siblings, Diana Nazimova (22) & Roman Nazimov (17), were killed in Chon Buri, Thailand, for their motorbike. Suspects Thana Kerdthong & Thongchai Srinil confessed after arrest in Sa Kaeo; bodies buried near Khao Chi Chan. No evidence (so far) of political motives or… pic.twitter.com/g4cKme60cy August 2, 2026

Εκτός από τον Τάνα και τον Τονγκτσάι, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί άλλοι δύο άνδρες που κατηγορούνται για συνέργεια στις δολοφονίες.

Για τη δολοφονία των δύο νεαρών Ρώσων ζήτησε συγγνώμη ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ: «Ζητώ συγγνώμη από τους Ρώσους αδερφούς και αδερφές μας που συνέβη κάτι τέτοιο σε Ρώσου υπηκόους» ανέφερε σε δήλωσή του τονίζοντας ότι δεν θα οριστεί καμία εγγύηση για τους δύο δράστες.

🇹🇭 Thailand bids farewell to two young Russians allegedly killed over a motorcycle



Members of the local Russian-speaking community, along with Thai residents, gathered to pay their final respects to 17-year-old Roman Nazimov and his 22-year-old sister Diana.



The siblings… pic.twitter.com/evo1je5wKO — NEXTA (@nexta_tv) August 6, 2026



Την ίδια ώρα οργή έχει προκαλέσει στην Ταϊλάνδη το γεγονός ότι οι δύο δράστες είχαν αποφυλακιστεί πρόσφατα καθώς ο Τάνα, που θεωρείται ο αρχηγός της ομάδας των τεσσάρων, είχε εκτίσει ποινή επτά ετών για απόπειρα δολοφονίας, με το αρμόδιο υπουργείο να υποστηρίζει ότι και ο 43χρονος και οι συνεργοί του είχαν αποφυλακιστεί βάσει των προβλέψεων του σωφρονιστικού και ποινικού κώδικα.

protothema.gr