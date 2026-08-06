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Τα ηνία του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας ανέλαβε και επίσημα η Τίνα Παύλου, η οποία εξήγησε στην ομιλία της τους λόγους για τους οποίους αποδέχτηκε τον διορισμό από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, λόγω της ενασχόλησης της με την Αγία Στέγη και τη στενή συνεργασία που είχε με το Υφυπουργείο, νιώθει ότι μπαίνει σε ένα σπίτι δικό της, στο οποίο θέλει να βρίσκεται ώστε να σταθεί δίπλα σε όσους το χρειάζονται.

Η Κλέα Παπαέλληνα αποχαιρέτησε τους για έξι μήνες συνεργάτες της, κάνοντας αναφορά σε ένα σύντομη αλλά ιδιαίτερα ουσιαστική διαδρομή. Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου, Γιάννη Νικολαϊδη, στο μικρό διάστημα που βρισκόταν στο Υφυπουργείο η Κλέα Παπαέλληνα κατέθεσε 24 προτάσεις στο Εθνικό Συμβούλιο.

Ανάμεσα σε άλλα, στην ομιλία της η κ. Παπαέλληνα δήλωσε ότι σε αυτό το εξάμηνο συνεργάστηκε με άξιους ανθρώπους και αφοσιωμένα στελέχη σε ένα μεγάλο σκοπό. Παρακαταθήκη, όπως είπε, αφήνει το νέο πλαίσιο δράσης για τους ενήλικες με αναπηρίες, το οποίο παρουσιάστηκε αυτή τη βδομάδα. Για την Τίνα Παύλου, είπε πως γνωρίζονται από το 2016 και πως «τη χαρακτηρίζει η αγάπη προς τον άνθρωπο, η οποία καθρευτίζεται στο πρόσωπο της». Πρόσθεσε ότι τα θέματα του Υφυπουργείου, γνωρίζει πως θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται σε καλά χέρια.

Παίρνοντας τον λόγο, η Τίνα Παύλου δήλωσε ότι παραλαμβάνει το πηδάλιο με περηφάνια «από άξιους ανθρώπους». Θέλησε, όπως είπε, να μοιραστεί συναισθηματικά πως νιώθει, ως ένα άτομο που ασχολείται χρόνια με τον τομέα της απεξάρτησης. Πρόσθεσε ότι η σχέση της με το Υφυπουργείο που αναλαμβάνει, ήταν κάτι περισσότερο από συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια.

Σημείωσε πως νιώθει να ταυτίζεται με το έργο του Υφυπουργείου, σε σημείο που σε διάφορες συναντήσεις τύγχανε να μιλά σε πρώτο πληθυντικό, όταν αναφερόταν στην Αγία Στέγη και τους ανθρώπους στο Υφυπουργείο. «Έχω χρέος και αποστολή στη ζωή μου να στέκομαι στους ευάλωτους ανθρώπους», είπε και πρόσθεσε πως νιώθει σαν να μπαίνει σε ένα σπίτι που είναι δικό της.

Όσον αφορά τον λόγο που αποδέχτηκε τον διορισμό από τον Νίκο Χριστοδουλίδη, επισήμανε ότι το έκανε επειδή εκεί θέλει να βρίσκεται, ώστε να είναι δίπλα στην «οικογένεια της Κύπρου» που χρειάζεται βοήθεια.