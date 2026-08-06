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Και για να μπούμε στην ουσία του θέματος. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος κατάφερε, επί της ουσίας και με βάση τα αποτελέσματα, να εκλεγεί Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας. Άνοιξε πρώτα όλες τις κερκόπορτες, πέρασε μέσα, τις έκλεισε πίσω του και στο τέλος πήρε μαζί του και τα κλειδιά…

Με ένα 10% στη Βουλή, κατάφερε να εξασφαλίσει τέσσερις υπουργούς, οκτώ βουλευτές, δύο ικανοποιημένους υποψηφίους του που δεν είχαν εκλεγεί, αλλά και “say” στις περισσότερες, αν όχι σε όλες, τις κυβερνητικές αποφάσεις.

Και το σημαντικότερο; Τα πέτυχε όλα αυτά αποφεύγοντας το μεγαλύτερο μέρος της φθοράς που υφίσταται ένα κόμμα όταν κυβερνά. Εξάλλου, αυτό είναι πολιτική. Να παίρνεις όσα περισσότερα μπορείς με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος. Αυτή είναι η σωστή εξίσωση για ένα καλό πολιτικό.

Να το πω εντελώς καθαρά. Ο Νικόλας κατάφερε να μπει στο Προεδρικό με τις ποΐνες (δανειζόμενος την ατάκα του Καρούσου) και να φκει που την άλλη με AirMax.

Ζακ.