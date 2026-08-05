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Απρόσμενη τροπή σε συνεδρίαση της Βουλής στην πολιτεία Μάτο Γκρόσο της Βραζιλίας, όταν δύο καπιμπάρα μπήκαν στο κτίριο και έκαναν βόλτα.
Τα μεγαλύτερα τρωκτικά του κόσμου μπήκαν από την κεντρική είσοδο του νομοθετικού μεγάρου στην πόλη Κουιάμπα, αιφνιδιάζοντας βουλευτές και υπαλλήλους που ετοιμάζονταν για συνεδρίαση και ψηφοφορία. Το κτίριο βρίσκεται δίπλα σε πάρκο με πλούσια άγρια πανίδα, γεγονός που εξηγεί τις… τακτικές επισκέψεις τους.
Η υπάλληλος Nayara Bueno κατέγραψε σε βίντεο την απρόσμενη «εισβολή» στις 30 Ιουλίου και προσπάθησε να οδηγήσει τα καπιμπάρα πίσω στο πάρκο. «Εμφανίζονται εδώ αρκετά συχνά, οπότε έχουμε πλέον συνηθίσει να τα βλέπουμε», δήλωσε η Bueno.
Τι είναι τα καπιμπάρα;
Τα καπιμπάρα, που είναι ενδημικά στη Νότια Αμερική, έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χάρη στον ήρεμο χαρακτήρα και την κοινωνική τους συμπεριφορά.
Πρόκειται για ημιυδρόβια θηλαστικά που ζουν κοντά σε ποτάμια, λίμνες και υγροτόπους, σχηματίζοντας ομάδες, ενώ το βάρος τους μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 80 κιλά.
Παρά την απρόσκλητη παρουσία τους, οι τετράποδοι επισκέπτες δεν προκάλεσαν καμία φθορά ή αναστάτωση στις εγκαταστάσεις του νομοθετικού σώματος της πολιτείας Μάτο Γκρόσο. Ήρθαν, έκαναν τη βόλτα τους και αποχώρησαν με την ίδια ψυχραιμία που τους έχει κάνει διάσημους.