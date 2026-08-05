Στον γαλλικό επενδυτικό όμιλο Meridiam αναμένεται να περάσει ο έλεγχος της Great Sea Interconnector (GSI), της εταιρείας που έχει αναλάβει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική βάση ενός έργου προϋπολογισμού άνω των €2 δισ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Capital.gr, η συμφωνία για την είσοδο της Meridiam στη GSI προγραμματίζεται να υπογραφεί στις 16:30 στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με βάση τη συμφωνία, η Meridiam θα αναλάβει τον ρόλο του πλειοψηφικού μετόχου της Great Sea Interconnector, σηματοδοτώντας τη μετοχική αναδιάρθρωση της εταιρείας.

Η είσοδος του γαλλικού ομίλου εκτιμάται ότι θα διευκολύνει την εξασφάλιση των κεφαλαίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διασύνδεσης, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως έργο κοινού ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τριμερής συμφωνία για τις έρευνες βυθού

Παράλληλα με τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam, αναμένεται να υπογραφεί τριμερής συμφωνία μεταξύ του ΑΔΜΗΕ, της Great Sea Interconnector και της γαλλικής Nexans.

Η συμφωνία αφορά την έναρξη θαλάσσιων ερευνών στον βυθό, οι οποίες αποτελούν κρίσιμο τεχνικό βήμα για την υλοποίηση του έργου.

Μέσω των ερευνών θα προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η βέλτιστη όδευση του υποβρύχιου καλωδίου και θα εξεταστούν οι γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες του βυθού. Τα αποτελέσματα θα αποτελέσουν τη βάση για την οριστική μελέτη εγκατάστασης.

Οι συγκεκριμένες εργασίες θεωρούνται απαραίτητες για να προχωρήσει η κατασκευή της διασύνδεσης, η οποία θα είναι μία από τις βαθύτερες και τεχνικά απαιτητικότερες διεθνώς.

Επανεκκίνηση μετά τις καθυστερήσεις

Η υπογραφή των συμφωνιών σηματοδοτεί μια νέα φάση για το έργο, το οποίο τους προηγούμενους μήνες αντιμετώπισε καθυστερήσεις λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και της αναστολής των ερευνών σε τμήματα της προτεινόμενης όδευσης.

Η συμμετοχή της Meridiam αναμένεται να ενισχύσει την αξιοπιστία του επενδυτικού σχήματος και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για επιτάχυνση της χρηματοδότησης και της υλοποίησης.

Η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στην τελετή προσδίδει ιδιαίτερο πολιτικό βάρος στην εξέλιξη και υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία που αποδίδει η Αθήνα στο έργο.

Η διασύνδεση έχει και ευρύτερη ευρωπαϊκή διάσταση, καθώς αποσκοπεί στην άρση της ηλεκτρικής απομόνωσης της Κύπρου, η οποία παραμένει το τελευταίο κράτος-μέλος της ΕΕ χωρίς σύνδεση με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο.

Το επενδυτικό αποτύπωμα της Meridiam

Η Meridiam συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους διεθνείς επενδυτές σε έργα υποδομών, με χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει ενεργειακά, μεταφορικά και κοινωνικά έργα στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική και στην Αφρική.

Η είσοδός της στη Great Sea Interconnector θεωρείται ότι προσδίδει ισχυρότερη χρηματοοικονομική βάση στο έργο και ενισχύει τη διεθνή αξιοπιστία του έναντι επενδυτών και ευρωπαϊκών θεσμών.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου αποτελεί κρίσιμο τμήμα του ευρωπαϊκού ενεργειακού σχεδιασμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Το έργο αναμένεται να ενισχύσει την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, να διευκολύνει την περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να συμβάλει στην ενοποίηση των αγορών ηλεκτρισμού της περιοχής.