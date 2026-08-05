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Συνεχίζονται οι έρευνες του Αστυνομικού Σταθμού Κοφίνου ώστε να ξεκαθαρίσουν όλες οι πτυχές της υπόθεσης εμπρησμού σε δασώδη περιοχή στον Κόρνο την περασμένη Κυριακή, για την οποία συνελήφθησαν ως ύποπτοι ένας άνδρας και μία γυναίκα 26 και 28 χρόνων από τη Βραζιλία. Υπενθυμίζεται πως οι δύο θεάθηκαν από ζευγάρι που περνούσε από την περιοχή ν’ ανάβουν βεγγαλικά κοντά σε δάσος, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews οι δύο συλληφθέντες ισχυρίστηκαν πως αγόρασαν τα βεγγαλικά από περίπτερο της περιοχής και τα άναψαν για διασκέδαση. Το πρώτο σκέλος όσων ανέφεραν φαίνεται να επιβεβαιώθηκε αφού εντοπίστηκε το περίπτερο από το οποία τα αγόρασαν. Ως προς τα κίνητρα, σε αυτό το στάδιο, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές παραμένουν όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά εν αναμονή της ολοκλήρωσης του δικανικού ελέγχου στα κινητά τους.

Οι δύο είναι ύποπτοι για σοβαρότητα αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, εμπρησμό σε δάσος, απόπειρα εμπρησμού, αμελείς και απερίσκεπτες πράξεις, καθώς και παράνομη κατοχή και χρήση εκρηκτικών υλών. Χθες οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο διέταξε την οκταήμερη κράτησή τους.

Υπενθυμίζεται πως την επέκταση της φωτιάς πρόλαβε ζευγάρι από την περιοχή που είδε δύο πρόσωπα να ανάβουν βεγγαλικά κοντά στο δάσος στις 7 το απόγευμα της Κυριακής. Σύμφωνα με τη μαρτυρία τους κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και έκαναν παρατήρηση στους δύο, που εισήλθαν σε αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν. Το ζευγάρι έσβησε τη φωτιά και φωτογράφησε το αυτοκίνητο των δραστών, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη των δύο Βραζιλιάνων που ζουν και εργάζονται στη Λεμεσό.