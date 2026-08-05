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Ακολουθώντας το στόχο που έθεσε το Υπουργικό Συμβούλιο, για μείωση της κατανάλωσης νερού, κατά 10%, ο ΕΟΑ Λεμεσού ξεκίνησε, τον περασμένο Μάρτιο, εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού, για εξοικονόμηση του πολύτιμου αγαθού. Λεπτομέρειες για την εκστρατεία δόθηκαν κατά τη διάρκεια διάσκεψης Τύπου, στα γραφεία του Οργανισμού.

Στην παρουσία του ΓΔ του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέα Γρηγορίου, ο Πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Γιάννης Τσουλόφτας, χαρακτήρισε την εκστρατεία «πρωτότυπη, πολυεπίπεδη και έντονα πρακτική», σημειώνοντας ότι ο στόχος της μείωσης της κατανάλωσης του νερού είναι αναγκαίος, «προκειμένου να διαχειριστούμε με υπευθυνότητα τους περιορισμένους διαθέσιμους υδάτινους πόρους, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη υδρολογικά χρονιά».

Με σύνθημα «Στόχος: 10% μείωση στην κατανάλωση νερού… Εύκολο; Πιο εύκολο απ’ όσο νομίζεις!», ο ΕΟΑ Λεμεσού, σημείωσε ο κ. Τσουλόφτας, δεν αρκέστηκε στο να επαναλάβει το μήνυμα, αλλά παρουσιάζει στους πολίτες, τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να το πετύχει.

Συγκεκριμένα, η εκστρατεία αναπτύσσεται σε τρία μέρη:

Το πρώτο να έχει ξεκινήσει στις 10 Μαρτίου, με δημοσιεύσεις στα ΜΚΔ και αφορά σειρά δημιουργικών σύντομων βίντεο, που παρουσιάζουν καθημερινές πρακτικές συμβουλές εξοικονόμησης νερού.

Το δεύτερο μέρος της εκστρατείας αποτελείται από τρία πρωτότυπα βίντεο, με πρωταγωνιστή τον μικρό Ορφέα Σολωμού, ο οποίος δίνει συμβουλές, μέσα από χιουμοριστικό και ευχάριστο τρόπο, για εξοικονόμηση νερού, κατά το πλύσιμο πεζοδρομίων και αυτοκινήτων, καθώς κατά τη χρήση του πλυντηρίου ρούχων.

Το τρίτο μέρος της εκστρατείας, όπως είπε ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού, «περιλαμβάνει μια πιο συναισθηματική προσέγγιση», μέσα από βίντεο, ραδιοφωνικά μηνύματα και διαφημιστικές πινακίδες εξωτερικού χώρου. Στο βίντεο, υπέδειξε, η ραδιοφωνική παραγωγός και τηλεοπτική παρουσιάστρια, Φανή Παπαμιχαήλ, μεταφέρει το θεατή στο φράγμα του Κούρη και στέλνει μήνυμα ευθύνης και συλλογικής προσπάθειας για εξοικονόμηση του νερού.

Παράλληλα, σημείωσε, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ετοιμασίας ακόμη τριών δράσεων, με την πρώτη να αφορά στη δημιουργία ενός εύχρηστου οδηγού, με προτάσεις και ιδέες για εξοικονόμηση νερού, καθώς και πληροφορίες για την κατανάλωση και τα ποσοστά εξοικονόμησης.

Οι άλλες δυο δράσεις, συνέχισε, απευθύνονται στα παιδιά και αφορούν στην έκδοση παραμυθιού, που θα διανεμηθεί σε σχολεία της Λεμεσού, σε κάποια εκ των οποίων θα προγραμματιστούν παραστάσεις κουκλοθέατρου για προβολή του μηνύματος του παραμυθιού. Επιπρόσθετα, θα εμπλουτιστεί κουίζ, που παρουσιάστηκε, στο Μουσείο Νερού, κατά την επίσκεψη μαθητών/τριών, ενώ θα προγραμματιστεί παρουσίαση του και εντός των μαθητικών τάξεων σχολείων της πόλης και επαρχίας.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού διαμήνυσε ότι κάθε σταγόνα νερού έχει αξία και «κάθε πολίτης μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία αυτού του πολύτιμου αγαθού», ενώ έκανε αναφορά και στην προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών ύδρευσης, όπως η σταδιακή αντικατάσταση 100 χιλιομέτρων του δικτύου ύδρευσης στο κέντρο της Λεμεσού, που ξεκινά επίσημα αύριο, 6 Αυγούστου.

Σε σύντομο χαιρετισμό του, ο ΓΔ του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου, συνεχάρη τον ΕΟΑ Λεμεσού «γι’ αυτή τη δραστηριότητα διαχείρισης του νερού, μια προσπάθεια η οποία πρέπει να έχει διάρκεια και πρέπει να μπει στη ζωή μας».

«Η προσπάθεια από πλευράς Υπουργείου και του αρμόδιου Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, είναι να αυξήσουμε την προσφορά του νερού από μη συμβατικές πηγές, όπως οι μονάδες αφαλάτωσης, για σκοπούς ύδρευσης, ενώ για σκοπούς άρδευσης, από τις μονάδες επεξεργασίας των αστικών λυμάτων με την τριτοβάθμια επεξεργασία του νερού», συμπλήρωσε.

Όμως για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα, συνέχισε, θα πρέπει να μειωθούν οι απώλειες στα δίκτυα και να αλλάξουμε κουλτούρα όλοι μας, ως καταναλωτές και χρήστες του νερού, γιατί η χώρα μας, δυστυχώς, βρίσκεται σε μια περιοχή που θα έχουμε προβλήματα με την ανομβρία και τη λειψυδρία, τα επόμενα χρόνια.

«Είμαστε σε μια περιοχή όπου η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, γι αυτό πρέπει να προετοιμαστούμε όλοι μας, να λάβουμε τα μέτρα μας, για να διαχειριστούμε αυτό το πολύτιμο αγαθό, το νερό», είπε ο κ.Γρηγορίου και σημείωσε ότι, κάθε χρόνο έχουμε 5-6% αύξηση στη ζήτηση του νερού «και είναι σημαντικό, όλοι μας, να προσπαθήσουμε να συγκρατήσουμε τη ζήτηση, γιατί δεν είναι αρκετό, από μόνο του, να ενισχύουμε το υδατικό ισοζύγιο».

ΚΥΠΕ