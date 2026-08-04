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Η περαιτέρω μείωση του ατιμολόγητου νερού, το οποίο σήμερα ανέρχεται περίπου στο 19%-20% – το χαμηλότερο ποσοστό σε σύγκριση με τις υπόλοιπες επαρχίες και χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕE – αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους για τους οποίους ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας θα επιδιώξει τη στήριξη της Εθνικής Εταιρείας Υδάτων του Ισραήλ, Mekorot, δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης.

Ο κ. Γιωρκάτζης μιλούσε κατά την τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΕΟΑ Λευκωσίας και της Mekorot, το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Το Μνημόνιο υπεγράφη από τον κ. Γιωρκάτζη, εκ μέρους του ΕΟΑ Λευκωσίας, και από τον Μπαράκ Γκρέμπερ, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Mekorot Development & Enterprise, παρουσία του Πρέσβη του Ισραήλ στην Κύπρο, Όρεν Άνολικ, στελεχών των δύο οργανισμών και εκπροσώπων σχετικών υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Η συνεργασία αυτή φέρνει κοντά δύο οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε περιβάλλοντα με περιορισμένους υδάτινους πόρους και, όπως είναι φυσικό, μοιράζονται την ίδια αποστολή: τη βιώσιμη, αποδοτική και καινοτόμο διαχείριση των υδάτινων πόρων», ανέφερε ο κ. Γιωρκάτζης στην ομιλία του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μακρόχρονη εμπειρία και τη διεθνή τεχνογνωσία της Mekorot στους τομείς της αφαλάτωσης, της επαναχρησιμοποίησης νερού, των έξυπνων δικτύων ύδρευσης και των προηγμένων τεχνολογιών νερού.

«Η κλιματική αλλαγή δεν γνωρίζει σύνορα. Επηρεάζει την επάρκεια και τη λειψυδρία με παρόμοιο, αν όχι ταυτόσημο, τρόπο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η προστασία των υδάτινων πόρων αποτελεί «κοινή ευθύνη για όλες τις χώρες της περιοχής μας». Όπως ανέφερε, ο ΕΟΑ Λευκωσίας συνεχίζει να επενδύει σε σύγχρονες υποδομές, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην καινοτομία, ώστε να διασφαλίζει αξιόπιστες, υψηλής ποιότητας και βιώσιμες υπηρεσίες ύδρευσης προς τους πολίτες.

Τόνισε επίσης ότι, μέσω της συνεργασίας αυτής, οι δύο οργανισμοί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους, ανταλλάσσοντας γνώσεις, εμπειρίες και τεχνογνωσία και δημιουργώντας μια πλατφόρμα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, η οποία θα ενισχύσει και τους δύο οργανισμούς και, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα οδηγήσει στην παροχή ακόμη καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Από την πλευρά του, ο κ. Γκρέμπερ ανέφερε ότι οι δύο χώρες δεν μοιράζονται μόνο το ίδιο κλίμα, αλλά και την ευθύνη της διασφάλισης της υδροδότησης των κατοίκων της Κύπρου και του Ισραήλ. Παράλληλα, όπως είπε, μοιράζονται και τους υδάτινους πόρους της Μεσογείου, γεγονός που δημιουργεί ένα ιδιαίτερο πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων.

Πρόσθεσε ότι η εμπειρία που έχει αποκτήσει η Mekorot κατά τη διάρκεια των τελευταίων 90 ετών τίθεται στη διάθεση της συνεργασίας αυτής, μαζί με τις βέλτιστες πρακτικές, την προηγμένη μηχανική γνώση και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της, προκειμένου να ανταποκριθούν από κοινού στην ευθύνη που μοιράζονται.

Ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο Όρεν Άνολικ, δήλωσε ότι η συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου συνεχίζει να ενισχύεται σε πολλούς τομείς και ότι το νερό αποτελεί έναν τομέα όπου η συνεργασία μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών. Όπως ανέφερε, τόσο το Ισραήλ όσο και η Κύπρος βρίσκονται σε μια περιοχή όπου η λειψυδρία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εξεύρεση πιο έξυπνων και καινοτόμων λύσεων.

«Δεν πρόκειται μόνο για μια περιβαλλοντική πρόκληση. Είναι επίσης μια οικονομική και στρατηγική πρόκληση», είπε, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ έχει αναπτύξει διαχρονικά «μοναδική» τεχνογνωσία στη διαχείριση των υδάτων, αξιοποιώντας κάθε σταγόνα νερού, εμπειρία που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τις ανάγκες της Κύπρου. «Γι’ αυτό η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών είναι τόσο σημαντική», πρόσθεσε.

Ο κ. Άνολικ ανέφερε ακόμη ότι η τεχνογνωσία της Mekorot είναι ήδη γνωστή στην Κύπρο, καθώς η εταιρεία συνέβαλε στην υλοποίηση σημαντικών έργων, μεταξύ των οποίων οι μονάδες αφαλάτωσης στη Λάρνακα και τη Λεμεσό, έργα τα οποία, όπως είπε, ενίσχυσαν την υδατική ασφάλεια της χώρας. «Η σημερινή συμφωνία βασίζεται σε αυτή την επιτυχημένη συνεργασία και ανοίγει τον δρόμο για νέες ευκαιρίες», είπε.

Η Διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ηλιάνα Τόφα, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συνεργασία που εγκαινιάζεται μέσω του Μνημονίου Συνεργασίας.

Όπως ανέφερε, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων συνεργάζεται με τη Mekorot από το 2015 στο πλαίσιο των έργων αφαλάτωσης. Υπενθύμισε ότι η αρχική περίοδος ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, σημειώνοντας ότι η εταιρεία προσέφερε κάθε δυνατή υποστήριξη.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για την Κύπρο από το Μνημόνιο Συνεργασίας, ο κ. Γιωρκάτζης ανέφερε ότι το μνημόνιο αφορά μία καταρχήν συμφωνία και ότι θα αρχίσουν να ανταλλάσσουν απόψεις για να αποφασίσουν σε ποια σημεία και προβλήματα θα επικεντρωθούν. Σημείωσε ότι επειδή πρόκειται για ανταλλαγή πληροφοριών, «και εμείς, πιθανόν να βοηθήσουμε σε κάποια θέματα».

«Εμείς θέσαμε ως προτεραιότητες την μείωση του ατιμολόγητου νερού, των διαρροών», είπε ο κ. Γιωρκάτζης, προσθέτοντας ότι στην επαρχία Λευκωσίας, «εκτιμούμε ότι έχουμε ατιμολόγητο νερό περί της τάξης του 19 με 20%, είναι το χαμηλότερο που υπάρχει σε επαρχία στην Κύπρο, με μεγάλη διαφορά και είναι και χαμηλότερο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης». «Παρ’ όλα αυτά, και επειδή έχουμε θέσει τον πήχη πολύ ψηλά, ένας από τους κύριους στόχους που θα θέσουμε και θα θέλουμε την βοήθεια της εταιρείας αυτής είναι η μείωση περαιτέρω του ατιμολόγητου νερού», πρόσθεσε.

Η δεύτερη προτεραιότητα, είναι η διαχείριση του αποχετευτικού και πιθανών προβλημάτων κατά την περίοδο πλημμυρών, είπε.

Από την πλευρά του, ο κ. Γκρέμπερ δήλωσε ότι η υπογραφή του Μνημονίου αποτελεί την αφετηρία της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών. Όπως είπε, οι δύο πλευρές θα εργαστούν από κοινού για τον εντοπισμό των βασικών προκλήσεων, τον καθορισμό προτεραιοτήτων και την ανάπτυξη κατάλληλων λύσεων, μέσα από μια ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση.

ΚΥΠΕ