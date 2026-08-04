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Συγκίνηση προκαλεί ο 82χρονος ποδηλάτης Μπομπ Μοντγκόμερι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μόλις μία αφότου ολοκλήρωσε μια ποδηλατική διαδρομή 5.300 χιλιομέτρων στην Αυστραλία, την οποία πραγματοποίησε για τη συγκέντρωση χρημάτων υπέρ της καταπολέμησης της νόσου του κινητικού νευρώνα (MND).

Ο Μοντγκόμερι ξεκίνησε το ταξίδι του από το Μπρουμ της Δυτικής Αυστραλίας και, έπειτα από έξι εβδομάδες, έφτασε στο Μπόουραλ, νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ. Η διαδρομή, που ονόμασε «One Last Ride» («Μία τελευταία διαδρομή»), πραγματοποιήθηκε μαζί με τον 18χρονο εγγονό του, Τομ Μάλκολμ.



Συγκέντρωσαν πάνω από 105.000 δολάρια

Κατά τη διάρκεια της ποδηλασίας, παππούς και εγγονός συγκέντρωσαν περίπου 105.000 δολάρια Αυστραλίας για τον οργανισμό MND NSW, ο οποίος στηρίζει ασθενείς με τη νόσο του κινητικού νευρώνα. Ήταν η έκτη φιλανθρωπική ποδηλατική εκστρατεία του Μοντγκόμερι για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Η οικογένειά του ανακοίνωσε ότι ο θάνατός του ήταν απροσδόκητος, με τη σύζυγό του Τζένι, με την οποία ήταν παντρεμένοι επί 59 χρόνια, να βρίσκεται στο πλευρό του μέχρι το τέλος.

Ο Μοντγκόμερι είχε αποφασίσει να αφιερώσει τις ποδηλατικές του προσπάθειες στην ευαισθητοποίηση για τη νόσο, αφού έχασε έναν ξάδερφό του από αυτή. Στις προηγούμενες πέντε διοργανώσεις του είχε συγκεντρώσει σχεδόν 300.000 δολάρια Αυστραλίας για τον ίδιο σκοπό.

Λίγες ώρες πριν από τον θάνατό του είχε συμμετάσχει στους εορτασμούς για την ολοκλήρωση της διαδρομής, ενώ, σύμφωνα με την οικογένειά του, συνέχιζε μέχρι την τελευταία στιγμή να μιλά με πάθος για την αποστολή του.

Μετά τον τερματισμό στο Μπόουραλ, ο εγγονός του συνέχισε έως το Σίδνεϊ, όπου η οικογένεια συγκεντρώθηκε για να γιορτάσει την επιτυχία της προσπάθειας. Ωστόσο, λίγο μετά τη γιορτή, ο 82χρονος υπέστη αιφνίδιο ιατρικό επεισόδιο και κατέληξε.

Ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού MND NSW, Λίαμ Ο’Μίρα, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια, χαρακτηρίζοντας τον Μπομπ Μοντγκόμερι «πολύτιμο φίλο και ακούραστο υποστηρικτή» του οργανισμού.

prototothema.gr