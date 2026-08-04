Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Αστυνομικού Σταθμού Λάνιας και του ΤΑΕ Λεμεσού για τον εντοπισμό των προσώπων που πραγματοποιούσαν εργασίες κοπής μεγάλων σίδερων με τη χρήση σμιρίλιου στην περιοχή Αγίου Μάμαντος και Λιμνάτη, στην επαρχία Λεμεσού, όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, από τις επιτόπιες εξετάσεις των ανακριτών εντοπίστηκαν στο χώρο δίσκοι κοπής (δισκάκια) σμιρίλιου, τα οποία παραλήφθηκαν ως τεκμήρια για σκοπούς εξετάσεων. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι άγνωστα πρόσωπα είχαν μεταβεί στο σημείο για να κόψουν μεγάλα σίδερα σε μικρότερα κομμάτια, ώστε στη συνέχεια να τα φορτώσουν σε όχημα και να τα μεταφέρουν. Επειδή στην περιοχή δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση, οι Αρχές εκτιμούν ότι χρησιμοποιήθηκε σμιρίλιο μπαταρίας.

Την Πυροσβεστική ειδοποίησε πρόσωπο που βρισκόταν σε οικοδομή, σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου πραγματοποιούνταν οι εργασίες κοπής. Σύμφωνα με ίδιες πληροφορίες, το συγκεκριμένο πρόσωπο ενώ εκτελούσε εργασίες στην οικοδομή, άκουσε φωνές. Βγαίνοντας έξω αντιλήφθηκε ότι είχε ξεσπάσει πυρκαγιά και έσπευσε να τη σβήσει, ωστόσο δεν τα κατάφερε καθώς η φωτιά είχε ήδη επεκταθεί.

Με την εκδήλωση της πυρκαγιάς, τα πρόσωπα που πραγματοποιούσαν τις εργασίες κοπής εγκατέλειψαν την περιοχή. Η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για τον εντοπισμό τους, ενώ αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από πρόσωπα που ενδεχομένως αντιλήφθηκαν την παρουσία τους στην περιοχή ή το όχημα με το οποίο διακινούνταν.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Τμήματος Δασών, Γλαύκο Κυριάκου, όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία συγκλίνουν στο ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρες που δημιουργήθηκαν κατά τη χρήση σμιρίλιου. Όπως μας ανέφερε σε δηλώσεις του, ως «σημείο μηδέν» της πυρκαγιάς προσδιορίζεται ο χώρος όπου πραγματοποιούνταν οι εργασίες κοπής σίδερων, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από τους σπινθήρες του εργαλείου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 11:15, στην τοποθεσία «Ανεντράδα», στα διοικητικά όρια της κοινότητας Αγίου Μάμαντος, στην επαρχία Λεμεσού.Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 12:40, αφού κατέκαψε έκταση περίπου ενάμιση εκταρίου με γεωργικές καλλιέργειες και χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση πυρόσβεσης συμμετείχαν 45 μέλη του Τμήματος Δασών με επτά πυροσβεστικά οχήματα, ένα βυτιοφόρο όχημα και έναν προωθητή γαιών. Παράλληλα, συνέδραμαν 17 μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με πέντε πυροσβεστικά οχήματα, δύο βυτιοφόρα και τρεις προωθητές γαιών, οκτώ άτομα της Επαρχιακής Διοίκησης με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, έξι μέλη της Πολιτικής Άμυνας, καθώς και πέντε πτητικά μέσα της Δημοκρατίας.