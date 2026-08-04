Σαν κινηματογραφική ταινία μοιάζει η διαδρομή του Ολυμπιονίκη μας Παύλου Κοντίδη. Από το 2009 μέχρι σήμερα, στη 17χρονη πορεία του στην Ιστιοπλοΐα κατέκτησε 30 μετάλλια σε διεθνείς διοργανώσεις!

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