Δάκρυσε o Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην παρουσίαση του νέου πλαισίου πολιτικής για την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, απασχόληση και φροντίδα ενηλίκων Ατόμων με Αναπηρίες.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι το σύστημα που υπήρχε προηγουμένως είχε αρκετές δομές και υπηρεσίες ένταξης των αποφοίτων από την ειδική εκπαίδευση, αλλά παρουσίαζε ένα κρίσιμο όμως κενό: H διασύνδεση μεταξύ της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της απασχόλησης και της φροντίδας, ήταν περιορισμένη, με αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός αποφοίτων με αναπηρίες, μετά την αποφοίτησή τους από την ειδική εκπαίδευση, δεν εντάσσονταν ούτε σε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ούτε σε εργασία ούτε σε Κέντρα Ημέρας. Ως εκ τούτου, ένας σημαντικός αριθμός παιδιών παρέμεναν εκτός ενεργού κοινωνικής και οικονομικής συμμετοχής.

«Αυτό το σοβαρό κενό το μετέφεραν πρώτοι αυτοί που το βίωναν: τα παιδιά με αναπηρίες και οι γονείς τους» είπε ο Πρόεδρος και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον νεαρό Νεκτάριο από το Παραλίμνι. «Ο φίλος μου ο Νεκτάριος από το Παραλίμνι που είναι σήμερα εδώ μαζί μας ήταν ο πρώτος που μιλώντας με την καρδιά του μου εξήγησε αυτό το κενό στην πράξη. Είχα πάει στο Παραλίμνι για μια εκδήλωση, περίμενα να τελειώσει και μου εξήγησε ότι τελειώνει το σχολείο σε λίγους μήνες και δεν ήξερε για το μέλλον του. Ήθελε να μεινει στο σχολείο και έτσι για άμεση μερική αντιμετώπιση αυτού του κενού, η κυβέρνηση αποφάσισε πέρσι, την παράταση της φοίτησης σε ειδικό σχολείο μέχρι την ηλικία των 22 χρόνων, αντί μέχρι 21 που ίσχυε τότε».