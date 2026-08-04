Ο βουλευτής Πάφου Χρύσανθος Σαββίδης εντόπισε ανωμαλίες στην ανηφορική λωρίδα παρά τις κοινότητες Μεσόγης και Τσάδας, τις οποίες δεν είχε εντοπίσει ο εργολάβος και πιθανώς ούτε και τα Δημόσια Έργα, τα οποία αναγνώρισαν το πρόβλημα ξεκαθαρίζοντας, πως το τμήμα αυτό δεν έχει παραληφθεί.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, με ανακοίνωση του, γνωστοποιεί πως ο Ανάδοχος (εργολάβος) έχει ήδη ενημερωθεί γραπτώς και κλήθηκε να προβεί στους απαιτούμενους ελέγχους και στις αναγκαίες διορθωτικές εργασίες, όπου απαιτείται.

Σήμερα το Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Πάφου, σε συνεργασία με το Κεντρικό Εργαστήριο του Τμήματος Δημοσίων Έργων, θα πραγματοποιήσει πρόσθετους ελέγχους και μετρήσεις για αξιολόγηση της ποιότητας των εργασιών.

Σημειώνεται, πως αυτές τις μέρες, λόγω και των διακοπών, ο δρόμος χρησιμοποιείται από μεγάλο αριθμό παραθεριστών αλλά και κατοίκων της επαρχίας Πάφου. Ο δρόμος χρησιμοποιείται μεν, αλλά η πρόσθετη λωρίδα τέθηκε «εκτός μάχης» προτού καν παραδοθεί προς χρήση.

Ο βουλευτής με ανάρτηση του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, οδηγώντας στο συγκεκριμένο Τμήμα, «μετέδιδε» ότι: «Το νέο οδόστρωμα Μεγόγης-Τσάδας πραγματικά είναι άχρηστο. Ο δρόμος είναι ανώμαλος και επικίνδυνος. Διερωτώμαι ποιος έγκρινε αυτό το οδόστρωμα».

Η σχετική ανάρτηση προκάλεσε σε κάποιους ερωτηματικά κι αυτό επειδή ο βουλευτής δεν ασχολείται με θέματα κατασκευής οδικού δικτύου. Ωστόσο, ύστερα και από την ανακοίνωση του Τμήματος Δημοσίων Έργων φαίνεται πως η ανωμαλία είναι τέτοια ώστε να γίνεται αντιληπτή όχι μόνο από ειδικούς αλλά και από «απλούς» οδηγούς.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως ακολούθως:

«Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο του έργου βελτίωσης του υφιστάμενου δρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς (Β7), στις 30 Ιουλίου 2026 διενεργήθηκε έλεγχος των εργασιών ασφαλτόστρωσης που εκτελέστηκαν.

Οι εργασίες περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, εργασίες ασφαλτόστρωσης της ανηφορικής λωρίδας παρά τις κοινότητες Μεσόγης και Τσάδας, καθώς και των δύο λωρίδων του υφιστάμενου δρόμου. Ο υφιστάμενος δρόμος είναι ανοικτός για την κυκλοφορία, ενώ η πρόσθετη ανηφορική λωρίδα παραμένει κλειστή. Το έργο δεν έχει ακόμα παραληφθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Κατά την επιθεώρηση των εργασιών διαπιστώθηκαν ζητήματα που αφορούν κυρίως την ομαλότητα του οδοστρώματος. Ο Ανάδοχος έχει ήδη ενημερωθεί γραπτώς και κλήθηκε να προβεί στους απαιτούμενους ελέγχους και στις αναγκαίες διορθωτικές εργασίες, όπου απαιτείται.

Παράλληλα, το Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Πάφου, σε συνεργασία με το Κεντρικό Εργαστήριο του Τμήματος Δημοσίων Έργων, θα πραγματοποιήσει στις 4 Αυγούστου 2026 πρόσθετους ελέγχους και μετρήσεις για αξιολόγηση της ποιότητας των εργασιών.

Η νέα ανηφορική λωρίδα θα παραμείνει κλειστή στην κυκλοφορία μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων και την εκτέλεση τυχόν διορθωτικών εργασιών που θα προκύψουν.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων παρακολουθεί την εξέλιξη του θέματος και θα προχωρήσει στην παραλαβή των εργασιών ασφαλτόστρωσης εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις».