Ένας 44χρονος άνδρας επέζησε μετά την πτώση του από την κορυφή της Γέφυρας του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη, μπροστά στα μάτια περαστικών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άνδρας, ο οποίος ήταν γυμνός, ανέβηκε στον βόρειο πύργο της γέφυρας, από την πλευρά του Μανχάταν, γύρω στις 14:30 της Κυριακής, τοπική ώρα.

🚨NAKED MAN JUMPS OFF 83-METER #BrooklynBridge & SURVIVES — NYPhttps://t.co/8RxL0nCh12

▪️An unhinged, 44-year-old naked man jumped off the top of the Brooklyn Bridge in front of shocked onlookers & miraculously survived, according to cops & wild video.



▪️The nutjob affixed… August 2, 2026

Μέλη της Μονάδας Ειδικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης επιχείρησαν να τον πείσουν να κατέβει, ωστόσο ο 44χρονος πήδηξε στο κενό και κατέληξε στα νερά του ποταμού Ίστ Ρίβερ.

Παρά την πτώση από πολύ μεγάλο ύψος, καθώς οι πύργοι της Γέφυρας του Μπρούκλιν φθάνουν περίπου τα 85 μέτρα, ο άνδρας επέζησε, σύμφωνα με τη New York Post.

Σε βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες φαίνεται να κρατά πάνω από το κεφάλι του ένα κομμάτι υφάσματος ή μια τσάντα, σαν αυτοσχέδιο αλεξίπτωτο, την ώρα που πέφτει προς το νερό.

Images from the Brooklyn bridge just moments Ago 🤯 a guy jumped out of the top after getting naked. #brooklynnewyork #brooklynbridge#news pic.twitter.com/sBgnrCkYB4 August 2, 2026

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε μαζί του σημαία του Καζακστάν και μία κουβέρτα με γραπτά μηνύματα, το περιεχόμενο των οποίων δεν έχει διευκρινιστεί.

Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Bellevue, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

protothema.gr