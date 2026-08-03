Τελικά, τα «θετικά αποτελέσματα» που πολλοί, και πρώτος ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανέμεναν από την επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, δεν ήρθαν όπως θα τα ήθελαν.

Θα έλθουν εάν και εφόσον η Τουρκία συναινέσει σε ακόμα μία άτυπη πενταμερή συν τα Ην. Έθνη, αλλά χωρίς την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτήν δεν την αναφέρει κανείς, ως εάν να μην υπάρχει.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες ήλθε, συνάντησε τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, άκουσε τη διζωνική, Αναν-ική «κοινωνία των πολιτών», αγνόησε τις μάνες των αγνοουμένων, τους Δημάρχους και κοινοτάρχες των κατεχομένων μας, όσους διαφωνούν με την τουρκοδιζωνική, αλλά… εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον λαό της Κύπρου.

Σε δήλωσή του μετά τη συνάντησή του με τους Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν, είπε ότι αποφάσισε να συγκαλέσει νέα συνάντηση 5+1, αφού προηγηθεί κατάλληλη προετοιμασία σε τρεις άξονες: Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, μεθοδολογία και ουσία.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ επισήμανε πως θα ληφθούν υπόψη οι συγκλίσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη θα εργαστούν, σε διαβούλευση με τις δύο πλευρές και τις εγγυήτριες δυνάμεις, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επιτυχία της συνάντησης.

Ο Γκουτέρες υποστήριξε ότι οι Κύπριοι επιθυμούν να δουν τους ηγέτες τους να προχωρούν σε συμβιβασμούς και να διανύουν «το τελευταίο μίλι» προς τη διευθέτηση του Κυπριακού.

«Θέλουν ένα μέλλον σε αυτό το νησί που δεν θα καθορίζεται από τη διαίρεση, αλλά από τη συνεργασία, τις ευκαιρίες και την ειρήνη», πρόσθεσε. Ούτε λέξη για την κατοχή, τον εποικισμό, τα εγκλήματα πολέμου της Τουρκίας, την εθνοκάθαρση, τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Πρώτα απ’ όλα, ποιες είναι αυτές οι συγκλίσεις, τις οποίες επικαλούνται ο ΓΓ του ΟΗΕ και ο Κύπριος Πρόεδρος; Σχεδόν κανείς δεν γνωρίζει το περιεχόμενό τους.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, που καυχάται για τη διαφάνεια, αρνείται να τις δημοσιοποιήσει ώστε να διεξαχθεί διάλογος, συζήτηση και ενημέρωση των πολιτών.

Είναι προφανές ότι η μη οριστικοποίηση της ημερομηνίας σύγκλησης νέας άτυπης πενταμερούς οφείλεται σε άρνηση της Τουρκίας.

Ναι, μεν, διά του εδώ εγκάθετου της εκφράζει την ετοιμότητά της να συμβάλει στις προσπάθειες για το Κυπριακό και προβάλλει θετική εικόνα, αλλά, ταυτόχρονα, τις υπονομεύει.

Χωρίς επιπτώσεις. Χωρίς μία έστω καταγγελία. Χωρίς κυρώσεις. Ενώ αν ήταν η Ρωσία… Ας δούμε τη μεγάλη εικόνα και όχι τις προσδοκίες του Κύπριου Προέδρου και τις χαρωπές εκτιμήσεις κομμάτων για όσα ο Γκουτέρες απέφυγε να πει.

Η Τουρκία αναβαθμίζεται ξανά σε όλα τα μέτωπα. Μετά τις σκληρές επικρίσεις Τραμπ εναντίον της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, έγινε ακόμα πιο χρήσιμη για τη Γηραιά Ήπειρο: Στρατιωτικά, γεωπολιτικά, αμυντικά και επενδυτικά.

Επιχειρείται να την εντάξουν στον μηχανισμό SAFE εξαιτίας της ραγδαιότατα αναπτυσσόμενης αμυντικής βιομηχανίας της και του δεύτερου σε μέγεθος στρατού του ΝΑΤΟ. Ο Πρόεδρος Τραμπ την εξυμνεί, ενώ επιδαψιλεύει γαλιφιές και υποσχέσεις στον «μεγάλο ηγέτη» Ερντογάν, που είναι «καλός φίλος» και «ακούει ό,τι του λένε οι Αμερικανοί».

Στη Μέση Ανατολή, η Τουρκία ετοιμάζεται να χτίσει έναν μουσουλμανικό άξονα, με τη συνέργεια του Κατάρ, του Πακιστάν, ακόμα και της Αιγύπτου, με την οποία τελευταία έχει αναβαθμίσει και βελτιώσει τις σχέσεις της. Παράλληλα, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της εντείνει την πολεμική ρητορική εναντίον του Ισραήλ.

Προειδοποιούν με πόλεμο και… «απελευθέρωση» της Ιερουσαλήμ. Ποιος είναι ο στόχος της Άγκυρας; Να αναδειχθεί στον κύριο συνομιλητή των ΗΠΑ στην περιοχή, αντί μόνο του Ισραήλ.

Βεβαίως, οι Ισραηλινοί προειδοποιούν σκληρά την Τουρκία. Επιφανείς απόστρατοι αξιωματικοί υποβάλλουν ότι εξελίσσεται σε ένα νέο Ιράν, το οποίο το Ισραήλ οφείλει να αντιμετωπίσει και να προετοιμάζεται για πόλεμο.

Στην Αν. Μεσόγειο, η Τουρκία δεν αποκρύβει ότι απαιτεί να αρπάξει τα πλούσια κοιτάσματα φυσικού αερίου. Στο Αιγαίο, δεν συγκρατεί τις αρπακτικές διαθέσεις της. Είναι ένα έκδηλα και επικίνδυνα αναθεωρητικό κράτος με αδίστακτες επεκτατικές, κατακτητικές διαθέσεις.

Το 2021 απολάκτισε τη διζωνική επειδή ενθυλάκωσε όσες υποχωρήσεις έκανε βλακωδώς η ελληνική πλευρά και έκτοτε απαιτεί λύση δύο κρατών. Σε αυτό το πλαίσιο επανέρχεται η ιδέα για χαλαρή ομοσπονδία, η οποία είναι συνομοσπονδία δύο κρατών, δηλαδή κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και προτεκτορατοποίησή της στην Τουρκία.

Η ελληνική πλευρά, ενώ είχε τη μοναδική, ξανά, ευκαιρία να διαγράψει τη διζωνική, επιμένει πεισματικά σε αυτήν ως δήθεν αντίδραση στη λύση δύο κρατών.

Η Τουρκία δεν αφίσταται της αξίωσής της. Τούρκοι επίσημοι την επανέλαβαν λίγα 24ωρα πριν από την άφιξη του Γκουτέρες στην Κύπρο.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ αποχωρεί στο τέλος του χρόνου. Μας έκανε τη χάρη να κάμει ακόμα μία προσπάθεια, αλλά… Προσέκρουσε ξανά στον τουρκικό τοίχο. Γι’ αυτό ΘΑ προσπαθήσει να συγκαλέσει μια νέα άτυπη πενταμερή προσεχώς, άγνωστο πότε. Αν το επιτρέψει η Τουρκία.

Στο Crans Montana, ο Γκουτέρες είχε διακηρύξει ότι η Κύπρος πρέπει να γίνει ένα «κανονικό κράτος». Όλοι εννοήσαμε ότι αναφερόταν σε ένα δημοκρατικό, βιώσιμο, λειτουργικό, ασφαλές, ευρωπαϊκό κράτος.

Λάθος! Ο ΓΓ του ΟΗΕ είναι ο θεματοφύλακας της Χάρτας του Οργανισμού. Είναι, όμως, ο πρώτος που τον παραβιάζει στην περίπτωση της Κύπρου. Με ελληνική κυπριακή συναίνεση…

Πριν έρθει στην Κύπρο, ο Γκουτέρες μετέβη στη Συρία. Ενώπιον του τζιχαντιστή Προέδρου της διακήρυξε ότι η κυριαρχία της χώρας πρέπει να γίνει σεβαστή. Απορούμε:

ΓΙΑΤΙ δεν είπε τα αυτονόητα και για την Κύπρο; ΓΙΑΤΙ δεν απαίτησε σεβασμό στην κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα της ευρωπαϊκής Κυπριακής Δημοκρατίας και στις θεμελιώδεις ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα;

Ο Κύπριος Πρόεδρος, με στομφώδεις δηλώσεις που έκανε από τις 15/7/2026 μέχρι και τις 22/7/2026, διακήρυσσε: «Η λύση του Κυπριακού πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με τις αρχές, τις αξίες και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Απορούμε: Τις επανέλαβε έντονα στον ΓΓ του ΟΗΕ αφού αυτά φέρεται να του είπε και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

Ο Πρόεδρος είπε ότι «για πρώτη φορά» συζητήθηκε η «ουσία του Κυπριακού» και ο Γκουτέρες ανέλαβε δέσμευση να προωθήσει τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και επέμεινε στο Crans Montana.

Δηλαδή να εννοήσουμε ότι σε διάστημα μιας ώρας και 15 λεπτών «συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού, συγκεκριμένα θέματα και οι συγκλίσεις»; Οποία ταχύτης!

Προφανώς, η άλλη, πραγματική ουσία του Κυπριακού δεν συζητήθηκε: Η τουρκική εισβολή και κατοχή του 37% της ευρωπαϊκής Κύπρου, ο εποικισμός, τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε η Τουρκία, οι εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι. Στη Συρία ο Γκουτέρες ήταν ευαίσθητος και απαιτητικός. Στην Κύπρο συμπεριφέρθηκε ως Πόντιος Πιλάτος.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ μάς προειδοποιεί για το χάος στην περιοχή μας και για γεωπολιτικές εξελίξεις, που απαιτούν λύση του Κυπριακού ώστε να επέλθει σταθερότητα και ασφάλεια.

Ας αρχίσει να κατονομάζει και να στιγματίζει τον κατ’ εξοχήν ταραξία, πειρατή και κατακτητή. Αλλά δεν θα τολμήσει! Δεν προσβάλλεις έναν σουλτάνο που σου απένειμε το Βραβείο Ειρήνης του ελληνοκτόνου Κεμάλ Ατατούρκ.