Ολοκληρώνοντας μια προετοιμασία που διαρκεί περισσότερο από μία δεκαετία, η ΕΚΤ θα γίνει η πρώτη μεγάλη δυτική κεντρική τράπεζα που θα εκδώσει ψηφιακό νόμισμα κεντρικής τράπεζας για λιανική χρήση (Retail CBDC), με την τελική έκδοση του ψηφιακού ευρώ το 2029 να μειώνει την εξάρτηση της ευρωζώνης τόσο από τα ιδιωτικά κρυπτονομίσματα όσο και από τους αμερικανικούς κολοσσούς των ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως οι Visa, Mastercard, Apple Pay και Google Pay, διατηρώντας παράλληλα, σύμφωνα με μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες και δεξαμενές σκέψεις, την αυτονομία της νομισματικής της πολιτικής, ενισχύοντας και το γεωστρατηγικό της αποτύπωμα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της ΕΕ αναμένεται να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις για το τελικό νομοθετικό πλαίσιο ως το τέλος του έτους, ανοίγοντας τον δρόμο για την επίσημη έγκριση από την ΕΚΤ του ψηφιακού ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2027 – 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία των χαρτονομισμάτων και κερμάτων του ευρώ.

Η ταχεία εξάπλωση των σταθερών κρυπτονομισμάτων (stablecoins), τα οποία στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι εκφρασμένα σε δολάρια ΗΠΑ, και η υιοθέτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες του νόμου GENIUS Act λειτούργησαν ως επιταχυντές του ψηφιακό ευρώ, καθώς η διατήρηση της αυτονομίας της νομισματικής πολιτικής και η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης βρέθηκαν στον πυρήνα της στρατηγικής της ΕΚΤ.

Η τελευταία επιδιώκει να διασφαλίσει ότι το χρήμα της κεντρικής τράπεζας – και κατ’ επέκταση το ίδιο το ευρώ – θα εξακολουθήσει να αποτελεί το βασικό θεμέλιο ενός συστήματος πληρωμών που εξελίσσεται ταχύτατα και γίνεται ολοένα περισσότερο ψηφιακό και βασισμένο στην τεχνολογία των ψηφιακών διακριτικών (tokenisation). Εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της ΕΚΤ για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών συστημάτων πληρωμών στις λιανικές και χονδρικές πληρωμές, στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) και στις διασυνοριακές πληρωμές.

Ένα CBDC (Central Bank Digital Currency) είναι μια ηλεκτρονική μορφή χρήματος που εκδίδεται απευθείας από την κεντρική τράπεζα. Μέχρι σήμερα τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις μπορούν να κατέχουν χρήμα της κεντρικής τράπεζας μόνο υπό μορφή μετρητών, ενώ μόνο οι εμπορικές τράπεζες έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό χρήμα της κεντρικής τράπεζας μέσω των αποθεματικών που διατηρούν στην ΕΚΤ. Αντίθετα, τα ψηφιακά χρήματα που διατηρούν σήμερα οι πολίτες στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους αποτελούν χρήμα των εμπορικών τραπεζών και όχι χρήμα της κεντρικής τράπεζας. Με την εισαγωγή ενός CBDC, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα μπορούν για πρώτη φορά να διατηρούν ψηφιακό χρήμα της κεντρικής τράπεζας.

Μέχρι σήμερα, μόνο τρεις χώρες έχουν προχωρήσει σε πλήρη κυκλοφορία CBDC: οι Μπαχάμες, η Τζαμάικα και η Νιγηρία. Σύμφωνα με το Atlantic Council, 146 χώρες και νομισματικές ενώσεις, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 98% του παγκόσμιου ΑΕΠ, εξετάζουν την ανάπτυξη ενός CBDC.

Πηγή: ot.gr