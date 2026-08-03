Σταθερή ανάπτυξη κατέγραψε η Κίνα σε βασικούς τομείς της οικονομίας, με την προστιθέμενη αξία των νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων να αυξάνεται, την αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να ενισχύεται κατά 61% και τα καταναλωτικά δάνεια να φτάνουν τα 5,24 τρισ. γιουάν το 2025.

Τα στοιχεία, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν από κινεζικούς κρατικούς και θεσμικούς φορείς, καταγράφουν την αυξανόμενη συνεισφορά της νέας οικονομίας στο ΑΕΠ, τη διεύρυνση των ενεργειακών υποδομών και την ενίσχυση της καταναλωτικής χρηματοδότησης.

Στα €3,31 τρισ. η αξία της «οικονομίας των τριών νέων»

Η προστιθέμενη αξία της λεγόμενης «οικονομίας των τριών νέων» ανήλθε το 2025 σε περίπου 25,79 τρισ. γιουάν, που αντιστοιχούν σε περίπου €3,31 τρισ., σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Κίνας.

Ο όρος περιλαμβάνει τις νέες βιομηχανίες, τις νέες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

Η συνολική αξία του συγκεκριμένου τομέα αυξήθηκε κατά 6,2% σε ετήσια βάση, ενώ η συνεισφορά του στη διαμόρφωση του κινεζικού ΑΕΠ ανήλθε στο 18,39%, παρουσιάζοντας ετήσια άνοδο 0,38%.

Άλμα 61% στην αποθήκευση ενέργειας

Ισχυρή ανάπτυξη καταγράφηκε και στις υποδομές αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η εγκατεστημένη αποθηκευτική ικανότητα της Κίνας έφτασε στα τέλη Ιουνίου του 2026 τα 153 εκατ. κιλοβάτ, σημειώνοντας αύξηση 61% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την Εθνική Διοίκηση Ενέργειας της Κίνας.

Ο αξιωματούχος της υπηρεσίας Σου Τσιλίν ανέφερε ότι η αποθήκευση ενέργειας έχει εξελιχθεί σε σημαντική τεχνολογία για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών. Συμβάλλει επίσης στην ομαλή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και στη βελτίωση της ασφάλειας και της σταθερότητας του ενεργειακού συστήματος.

Κατά τη διάρκεια του 14ου Πενταετούς Προγράμματος, την περίοδο 2021-2025, η ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αυξήθηκε από 3 εκατ. σε 136 εκατ. κιλοβάτ, καταγράφοντας σχεδόν διπλασιασμό κάθε χρόνο.

Στα €670 δισ. τα καταναλωτικά δάνεια

Ανάπτυξη παρουσίασε και η αγορά καταναλωτικής πίστης. Οι κινεζικές εταιρείες καταναλωτικών πιστώσεων εξέδωσαν το 2025 συνολικά 581 εκατ. προσωπικά δάνεια, σύμφωνα με έκθεση της Ένωσης Τραπεζών της Κίνας.

Η συνολική αξία των δανείων ανήλθε σε 5,24 τρισ. γιουάν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου €670 δισ.

Τα περιουσιακά στοιχεία του κλάδου διαμορφώθηκαν σε 1,48 τρισ. γιουάν, ή περίπου €180 δισ., καταγράφοντας ετήσια αύξηση 7,18%.

Τα ανεξόφλητα δάνεια ανήλθαν σε 1,43 τρισ. γιουάν, επίσης περίπου €180 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση 6,85% σε ετήσια βάση.

Η έκθεση επισημαίνει ότι οι εταιρείες καταναλωτικών πιστώσεων συμμετείχαν ενεργά σε εθνικές πρωτοβουλίες, όπως τα προγράμματα ανταλλαγής καταναλωτικών προϊόντων, η αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών και η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε νέους κατοίκους αστικών κέντρων.

ΚΥΠΕ